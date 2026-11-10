La investigación por la muerte de tres militares en Uruguay detectó fallas de seguridad pero no determinó responsables

El muelle del Anglo, donde se realizaba la práctica de buzo táctico que terminó en tragedia (Impacto Noticias)

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La muerte de tres militares durante un curso de buceo táctico en Uruguay motivó una investigación de urgencia del Ministerio de Defensa, que no pudo determinar quiénes fueron los responsables del accidente. El caso generó una fuerte consternación en el país y está siendo investigado también por la Fiscalía, al tiempo que la oposición uruguaya pide información.

Los militares estaban haciendo una quinta prueba de nado en superficie, ejercicio que implicaba un recorrido de 2.500 metros. Los alumnos del curso se encontraban vinculados a una cuerda madre y estaban acompañados por dos botes y dos kayaks con instructores, informó el Ejército. Durante el ejercicio había 20 efectivos en el agua. La cuerda madre de seguridad dividía a ese grupo en dos. Eran rodeados por unos 16 instructores.

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Un grupo de efectivos se enredó con “algún objeto” –según la información oficial–, lo que obligó a tomar “medidas de emergencia” y cortar la cuerda madre. Cuatro de los alumnos de ese curso terminaron debajo del agua y tres de ellos fallecieron.

Matías Vasella, uno de los fallecidos en el curso de buzo táctico en el Rió Uruguay (Facebook)

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, convocó este lunes a legisladores del oficialismo y la oposición a su despacho para informarles sobre los avances.

Uno de los datos de la investigación de urgencia que más llamó la atención de los presentes fue que algunos jóvenes no contaban con su cuchillo correspondiente al armamento de los buzos, informó este lunes el diario El País. Este fue uno de los elementos informados por el ministerio, además de la existencia de dos boyas que no habían sido detectadas previamente y que, según una de las hipótesis, causaron el accidente.

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El Ejército no ha podido analizar el área porque, en paralelo, la Fiscalía investiga el caso junto con la Armada Nacional.

Juan Rocha, un militar de 24 años que falleció en un curso de buzo táctico en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Otro punto que se señaló es que, según las primeras hipótesis, no se realizó un reconocimiento de la zona, consignó ese medio uruguayo.

El Ministerio de Defensa evitó hablar de estos detalles porque se trata de elementos preliminares.

Los fallecidos durante el curso fueron el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado número 6; el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado número 2; y el cabo de primera Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado número 2, quien permaneció desaparecido durante las primeras horas posteriores al accidente.

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La madre de Rocha, Verónica Rocha, se enteró por televisión de que estaban buscando a su hijo, según contó en una entrevista con el noticiero Telemundo, de Canal 12.

La ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Después de ver en televisión que habían muerto tres soldados, la mujer decidió enviarle un mensaje a su hijo. “Hola, mi amor, ¿dónde andás?”, le escribió. El mensaje de WhatsApp quedó con un solo tick. Su hija Soledad, que estaba con ella, intentó tranquilizarla: le dijo que, si les había pasado algo, ya les habrían avisado.

Verónica se fue a trabajar con la sospecha de que algo le había pasado a su hijo. Hasta su lugar de trabajo llegaron para avisarle que no lo encontraban. Entonces partió hacia Fray Bentos. “Cuando llego a allá lo único que encuentro es a mi hijo en una morgue”, contó la mujer. “¿Dónde está la llamada que a mí me avisó de mi hijo?”, cuestionó.

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“Yo me enteré en la tele. A mí no me llamó ningún general, ningún policía ni Prefectura. Nadie me llamó”, comentó.

Carlos Leandro Gómez, fallecido en un accidente durante un curso de buzo táctico en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Hasta ahora, las autoridades del Ministerio de Defensa se han reunido con dos de las tres familias de los fallecidos, informó El País. La restante rechazó un encuentro. El ministerio definió otorgar apoyo en salud mental al resto de los buzos tácticos que participaron del ejercicio.

La ministra de Defensa indicó que el cuarto soldado que terminó sumergido y sobrevivió se encuentra en un proceso de “franca recuperación”. “Puede ser la persona clave para brindar datos”, señaló.

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