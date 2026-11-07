GTA 6 para PlayStation 5: paso a paso para descargar el juego de Rockstar antes de su lanzamiento

GTA 6 podrá descargarse en la PS5 antes de su lanzamiento. (Sony - Rockstar)

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Los jugadores de PlayStation 5 que reservaron Grand Theft Auto 6 podrán descargar el videojuego antes de su estreno mundial. Rockstar Games habilitará la precarga digital el martes 10 de noviembre, una opción que permitirá instalar los archivos anticipadamente para evitar esperas el día del lanzamiento.

Esta función está disponible para quienes hayan comprado el título por adelantado a través de PlayStation Store. Una vez realizada la reserva, GTA 6 aparecerá en la biblioteca de juegos de la consola y será posible configurar la descarga automática desde ese apartado.

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La precarga resulta especialmente importante por el tamaño que tendrá el nuevo videojuego de Rockstar. La instalación podría ocupar hasta 212 GB, dependiendo de la plataforma, por lo que conviene revisar el almacenamiento disponible y liberar espacio antes de que comience la descarga.

GTA 6 estará disponible de manera oficial desde el 19 de noviembre. (Composición Infobae: Rockstar Games)

El procedimiento no permitirá jugar antes de la fecha oficial. Aunque los archivos queden instalados en la consola, el acceso al contenido permanecerá bloqueado hasta el lanzamiento mundial, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Cómo descargar GTA 6 antes de su lanzamiento en PS5

Para aprovechar la precarga, los usuarios deben haber reservado previamente Grand Theft Auto 6 en la tienda digital de Sony. Después, podrán activar la descarga automática desde la biblioteca de PlayStation 5.

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Estos son los pasos que deben seguir:

Encender la PlayStation 5 e ingresar en el apartado Biblioteca de juegos, disponible desde la pantalla principal. Buscar y seleccionar Grand Theft Auto 6 entre los títulos reservados. Elegir el temporizador que muestra la cuenta regresiva hasta el lanzamiento del videojuego. Ingresar en la pantalla de contenidos incluidos en la reserva y comprobar que la opción de descarga automática esté activada. Si la casilla está desmarcada, seleccionarla y presionar Aceptar para guardar los cambios.

Una vez completado este procedimiento, la consola podrá iniciar la descarga cuando Rockstar habilite la precarga. De esta manera, no será necesario ingresar manualmente a la tienda o buscar el videojuego para comenzar su instalación.

Podrás descargar GT6 en la PS5 antes de su lanzamiento. (Sony)

Es importante recordar que la descarga anticipada requiere una conexión a internet y que la consola debe tener suficiente espacio disponible para almacenar todos los archivos.

Cómo configurar la PS5 para descargar GTA 6 en modo reposo

Otro aspecto que deben revisar los jugadores es la configuración de energía de la PlayStation 5. Para que la descarga automática funcione incluso cuando la consola no está en uso, es necesario permitir que permanezca conectada a internet durante el modo reposo.

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Para comprobarlo, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Sistema y después acceder a Ahorro de energía. Allí se encuentra el apartado de funciones disponibles en modo reposo.

Dentro de esa sección debe estar habilitada la opción Mantenerse conectado a Internet. Esta configuración permite que la consola continúe realizando determinadas actividades en segundo plano, como descargar actualizaciones y juegos.

Solo debes tener GT6 en la biblioteca de tu PS5 para que se descargue de manera automática. (Rockstar)

Si esta función está desactivada, la precarga podría no comenzar automáticamente cuando llegue el momento. Por eso, conviene revisar los ajustes antes del 10 de noviembre.

Cuánto espacio necesita GTA 6 para instalarse en PlayStation 5

El almacenamiento es otro de los puntos que deben tener en cuenta quienes esperan el lanzamiento. La instalación de GTA 6 podría alcanzar los 212 GB, según la referencia comunicada anteriormente por Rockstar Games.

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Esta cantidad representa una parte considerable de la capacidad disponible en una PlayStation 5, especialmente en los modelos que cuentan con menor almacenamiento interno.

Por ese motivo, es recomendable revisar qué juegos y aplicaciones están instalados y eliminar aquellos que ya no se utilizan. También se puede trasladar contenido compatible a una unidad de almacenamiento externa para liberar espacio.

La cifra definitiva podrá comprobarse cuando comience la precarga, ya que el tamaño de los archivos puede variar según la plataforma y la versión del videojuego.

212 GB será el almacenamiento que ocupará GTA 6 en la PS5. (Rockstar)

Cuándo se podrá jugar GTA 6 en PlayStation 5

Grand Theft Auto 6 llegará oficialmente el 19 de noviembre de 2026. La nueva entrega de Rockstar Games tendrá como escenario principal Vice City y el estado ficticio de Leonida, con Jason y Lucia como protagonistas.

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La precarga permitirá tener los archivos preparados antes del estreno, pero no modificará la fecha de acceso. Los jugadores deberán esperar hasta el lanzamiento para desbloquear el contenido y comenzar la aventura.

Así, quienes hayan reservado el videojuego y activado correctamente la descarga automática podrán evitar parte de la espera durante el día del estreno. La recomendación es comprobar con anticipación tanto la conexión a internet como el espacio disponible en la consola.