Un hombre de 73 años se descompensó durante la vigilia por la visita del Papa a Córdoba y murió

La Policía de Córdoba confirmó el fallecimiento y desplegó efectivos en los accesos al predio junto a Policía Caminera para acompañar el ingreso masivo de fieles a la vigilia (Crédito: La Voz)

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Un hombre se descompensó este lunes en la fila de ingreso al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina 6000, frente a las instalaciones, en el marco de los preparativos para la visita de León XIV a Córdoba. Pese a la intervención inmediata de los equipos de emergencia, la víctima, de 73 años, falleció horas después en el centro de salud al que fue derivado.

Fue el personal de la Subdirección de Bomberos quien primero respondió al llamado. Los efectivos se acercaron hasta donde se encontraba el hombre tendido en la fila y dieron inicio a las maniobras de auxilio preliminares, sostuvieron el cuadro hasta que el servicio médico hizo su arribo al lugar. A partir de ese momento, los profesionales de salud tomaron la posta y continuaron con la atención, antes de tomar la decisión de trasladarlo.

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Una ambulancia del servicio 107 fue la encargada de llevarlo hasta el Hospital Madre Teresa de Calcuta, donde un equipo de facultativos lo recibió y lo atendió. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó: momentos después de su ingreso al nosocomio, se constató su fallecimiento. Fue la Policía de Córdoba quien confirmó el deceso a través de un comunicado oficial.

El episodio ocurrió en un contexto de movilización masiva. Desde horas tempranas del día, Córdoba comenzó a recibir una cantidad inusual de personas provenientes de distintos puntos del país, todas convocadas por la presencia del papa León XIV, quien al día siguiente presidirá una misa multitudinaria en el predio de FAdeA. Las autoridades provinciales estimaban una concurrencia de entre 700.000 y 800.000 fieles para esa celebración, lo que convirtió los accesos a la zona en escenarios de alta concentración de personas desde el inicio de la jornada.

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Las calles de Córdoba se preparan para recibir al papa León XIV (EFE)

La Policía de Córdoba indicó que, al momento de los hechos, ya habían ingresado a la capital provincial 120 colectivos y 846 automóviles. La fuerza desplegó efectivos en los principales accesos y rutas, junto con personal de Policía Caminera, con el objetivo de controlar documentación y condiciones de los vehículos. La apertura del predio para el ingreso de fieles a la vigilia —que arrancó a las 18 con una oración juvenil y presentaciones musicales, entre ellas la de Jairo— sumó otra capa de presión a los puntos de control, que ya operaban a plena capacidad.

Desde las 19.30, los accesos a FAdeA permanecían activos y el flujo de personas no se detenía. El evento que se desarrollará el martes por la mañana marcará uno de los momentos más convocantes de la historia reciente de Córdoba: el papa León XIV llegará al aeropuerto de la ciudad a las 9, donde lo recibirá el gobernador Martín Llaryora, y desde allí se trasladará al predio para encabezar la misa prevista para las 10. Antes de la celebración, el pontífice recorrerá el predio en papamóvil para saludar a los peregrinos que aguardarán distribuidos en cuadrículas organizadas para facilitar la circulación.

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Concluida la misa, la agenda de León XIV en Córdoba continúa con un encuentro reservado en la sacristía junto a 20 vecinos seleccionados por el arzobispado, entre quienes habrá mujeres a cargo de comedores populares, personas en situación de calle y ciudadanos afectados por ludopatía. Luego, el pontífice se trasladará a la sede del arzobispado —a pocas cuadras de la Plaza San Martín— para reunirse con las autoridades eclesiásticas y saludar a los fieles desde uno de sus balcones. El cierre de la visita tendrá lugar en la Catedral, adonde llegará en papamóvil; frente al templo se dispusieron alrededor de 3.500 sillas para quienes participen del saludo final, antes de que el Papa emprenda su regreso a Buenos Aires.