Cómo encontrar juegos gratis en Steam: Lista con más de 100 títulos para PC

Steam es una biblioteca de juegos disponible en diferentes dispositivos. (Foto: Europa Press)

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Steam cuenta con una sección de juegos gratuitos para PC llamada Free to Play, que reúne títulos descargables sin costo desde la plataforma de Valve. El catálogo incluye juegos de acción, estrategia, simulación, deportes, cartas y rol, entre otros géneros.

La disponibilidad puede variar según el país, las actualizaciones de cada producto y las decisiones de sus desarrolladores. Valve identifica esta categoría como una de las áreas con mayor circulación dentro de su tienda digital, donde los usuarios pueden incorporar los juegos a su biblioteca desde la aplicación o el sitio web.

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Cuáles juegos gratuitos hay disponibles en Steam

La sección Free to Play ofrece más de 100 alternativas para computadoras. Algunos títulos incluyen opciones de compras dentro del juego, contenidos adicionales o pases de temporada, aunque la descarga inicial no requiere pago.

Arena Breakout Infinite.

Worlds Beyond.

Blue Archive.

TMNT Arena.

GeoGuessr Steam Edition.

Eternal Return.

Path of Exile: Mirage.

Wuthering Waves.

Brawlhalla.

Steam tiene una sección disponible para descargar juegos en pocos minutos. (Foto: Europa Press)

FC 24.

The Finals.

Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Team Fortress 2.

The Sims 4.

Where Winds Meet.

Bongo Cat.

Heartopia.

Marvel Rivals.

Overwatch S1: Conquest.

Warframe.

VRChat.

NARAKA: Bladepoint.

Delta Force.

Counter-Strike 2.

Dota 2.

PUBG Battlegrounds.

Apex Legends.

War Thunder.

Rainbow Six Siege.

Sky.

Lost Ark.

Guild Wars 2.

Reverse: 1999.

Dark and Darker.

Pixel Worlds.

Cell to Singularity.

Revolution Idle.

Unturned.

Fishing Planet.

KARDS.

My Singing Monsters.

Palia.

Enlisted: Hidden Threat.

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Los juegos pertenecen a diferentes géneros y para diferentes tipos de jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fallout Shelter.

My Hero Ultra Rumble.

SMITE 2 Beta.

Goose Goose Duck.

Albion Online.

World of Tanks.

Once Human.

StarCraft: Tempered Steel.

Star Savior.

Blood Strike.

Russian Fishing.

The First Descendant.

Stumble Guys.

EVE Online.

Star Trek Online.

Halo Infinite.

Astrinova.

Infinity Nikki.

MapleStory x One Punch Man.

Combat Master Season 5.

Idle Slayer.

Action Taimanin.

World Sea Battle.

Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Gacha Crush.

One-Armed Robber.

Throne and Liberty.

Asphalt Legends.

Conqueror’s Blade ECO.

Marvel SNAP.

Summoners War.

DD Race Network.

Rec Room.

Heaven Burns Red.

Banana.

War of Dots.

Business Tour.

RR Racingroom.

Soulmask.

Shakes & Fidget.

Predecessor.

Monternis.

Exilium 2.

Battle Operation 2.

Tap Ninja.

Grand Chase.

Fractals.

Command & Conquer Generals Zero Hour.

Upload Labs.

Transformice.

Mecha Break.

Project: Playtime.

RuneScape.

Smite.

Gogh.

Cómo encontrar los juegos gratis en Steam

El acceso a la lista requiere ingresar a Steam desde la aplicación de PC o desde el sitio oficial e iniciar sesión con una cuenta. En el menú superior, se debe elegir la pestaña “Tienda”.

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El proceso para encontrar juegos gratis en Steam es sencillo y no requiere descargar aplicaciones externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese apartado, la opción “Gratis” aparece en el menú lateral o dentro de los submenús disponibles. Al seleccionar “Free to Play”, la plataforma muestra los juegos sin costo. Luego, los filtros permiten ordenar el catálogo por género, popularidad, fecha de lanzamiento u otros criterios.

Una vez elegido un título, la página de cada juego incluye los botones “Jugar” o “Instalar”. Esa acción lo añade a la biblioteca personal e inicia la descarga.

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Qué factores saber de esta dinámica de Steam

Algunos títulos son completamente gratuitos, mientras que otros ofrecen objetos, expansiones, monedas virtuales o contenidos opcionales mediante pagos dentro del juego. La descarga sin costo no siempre implica que todo el contenido esté incluido.

Los usuarios pueden revisar la descripción, los requisitos técnicos y las reseñas antes de instalar cada propuesta. Steam indica si el juego exige conexión permanente, cuenta externa, realidad virtual o espacio adicional en el disco.

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Epic Games es otra plataforma que oferta videojuegos disponibles algunos sin costo y otros pagos. (Foto: Europa Press)

Asimismo, los requisitos mínimos y sugeridos permiten saber si la computadora puede ejecutar el juego. Esta información detalla el sistema operativo compatible, el procesador, la memoria RAM, la placa de video y el espacio de almacenamiento necesario.

Conviene revisar el idioma, las opciones multijugador y las clasificaciones de contenido. Los filtros de Steam permiten identificar juegos compatibles con Windows y ordenar los resultados según las preferencias de cada usuario.

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En qué otras plataformas se pueden conseguir juegos sin costo

La Epic Games Store publica uno o más títulos completos sin costo cada semana. Los usuarios que los reclaman durante el período promocional pueden conservarlos de forma permanente en su biblioteca. Entre los títulos que ofreció figuran Grand Theft Auto V, Control y Subnautica.

Otra alternativa es GOG, la tienda digital de la empresa polaca CD Projekt, que dispone de una sección de juegos gratuitos clásicos y modernos. Microsoft Store, por su parte, mantiene una selección de títulos sin costo para usuarios de Windows.

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