Juez permitió seguir una demanda contra Anthropic por la publicidad de sus planes Claude Max

El juez Alex Tse, del tribunal federal de San Francisco, dictaminó el viernes 6 de noviembre que la demanda contra Anthropic puede continuar. (Reuters)

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Un juez federal de California dictaminó que la publicidad de Anthropic sobre sus planes Claude Max puede ser engañosa y permitió que siga adelante una demanda colectiva de suscriptores. El magistrado Alex Tse, del tribunal federal de San Francisco, resolvió el viernes 6 de noviembre, según informó el sitio especializado Courthouse News Service.

Anthropic promete en su sitio que el plan Max 5x, de USD 100 al mes, da “5 veces más uso que Pro”, y que el Max 20x, de USD 200, da 20 veces más. El plan Pro cuesta entre USD 17 y USD 20 mensuales.

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Los demandantes, Karl Kahn y Solomon Smith, sostienen que esas cifras no se cumplen. Para uno de los modelos de Claude calcularon que los usuarios del plan 20x reciben seis veces el uso semanal de Pro, y los del plan 5x, tres veces y media.

Anthropic promociona sus planes Max con la promesa de ofrecer hasta 20 veces más uso que el plan Pro de Claude. (Reuters)

La diferencia está en cómo se mide el límite. Según el juez, los suscriptores de Max tienen cinco o 20 veces más uso en cada sesión de cinco horas, pero su tope semanal no es cinco ni 20 veces mayor que el de Pro.

El aviso sobre las sesiones estaba a dos clics

Anthropic sostuvo que “más uso” debía entenderse como más uso por sesión y señaló una página de ayuda que lo explica. Tse no aceptó el argumento: según escribió, esa aclaración está “a dos hipervínculos” de las páginas de venta principales.

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Los clientes no necesitaban entrar a esa página para contratar, agregó el juez. Los demandantes compararon la aclaración con la letra chica en el reverso de un frasco de champú. Tse dijo que esa información puede servirle a Anthropic para defenderse más adelante, pero que no alcanza para cerrar el caso en esta etapa.

El plan Max 20x cuesta USD 200 mensuales, frente a los USD 17 a 20 que cobra Anthropic por el plan Pro. (Reuters)

Como los clientes pagan por mes, el juez concluyó que pueden entender razonablemente que la promesa se refiere a cinco o 20 veces más uso mensual. Un asterisco en una de las páginas de venta dice que “se aplican límites de uso”, pero no menciona los límites por sesión.

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“El anuncio en cuestión es plausiblemente engañoso”, escribió Tse. Courthouse News recogió también el reclamo de un cliente, que dijo que en su tercer día de la semana ya había gastado el 50% de su cupo semanal del plan 20x.

Qué reclamos siguen y cuáles quedaron afuera

El tribunal descartó los reclamos bajo dos leyes de California sobre prácticas comerciales desleales y publicidad falsa: como ambos demandantes siguen siendo suscriptores pese a conocer la publicidad, no mostraron que puedan pedir una orden para que Anthropic cambie su marketing. Tampoco explicaron por qué una indemnización no bastaría.

Según el fallo, la aclaración sobre los límites por sesión de cinco horas está a dos clics de las páginas de venta. (Reuters)

Siguen en pie los reclamos por tergiversación negligente y por incumplimiento del contrato de suscripción. Tse consideró que los contratos pueden incluir las páginas de venta, porque las condiciones de Anthropic remiten a “el proceso de pedido” para conocer los detalles.

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También sobrevivió el reclamo de Smith bajo la ley californiana de protección al consumidor. Smith, estudiante de informática, usa Claude para tareas de la universidad, proyectos de programación y un concurso patrocinado por IBM. El juez afirmó que el uso educativo no equivale a uso comercial.

El reclamo de Kahn, en cambio, fue desestimado. Kahn dijo que usa Claude Code, la herramienta de programación incluida en los planes pagos, para “realizar tareas de programación”, sin precisar de qué tipo. Tse le dio la posibilidad de aportar más detalles, porque podría ser alguien que desarrolla software para vender.

El tribunal desestimó los reclamos de competencia desleal, pero dejó en pie los de tergiversación negligente e incumplimiento de contrato. (Europa Press)

El juez rechazó además el reclamo de que Anthropic faltó a su deber de trato justo al cambiar los límites de uso durante el período de facturación. Las condiciones de la empresa permiten modificar esos límites, y los suscriptores de Max siguen recibiendo más uso semanal que los de Pro. “Anthropic no ajustó los límites de uso como un cebo y cambio”, escribió Tse.

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La demanda fue presentada por Monica Vaca y Kati Daffan, exfuncionarias de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. La causa todavía no tiene una clase certificada y el tribunal no se pronunció sobre si los suscriptores recibieron menos de lo prometido.