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Una encuesta de la Universidad de Michigan detectó ansiedad de los estadounidenses por una posible burbuja de IA

El costo de vida preocupa mucho más: el 57% dijo, sin que se lo preguntaran, que los precios deterioraron su nivel de vida

Los consumidores estadounidenses manifestaron inquietud ante una posible burbuja de inteligencia artificial en el sondeo de la Universidad de Michigan. (REUTERS/Dado Ruvic)
Los consumidores estadounidenses manifestaron inquietud ante una posible burbuja de inteligencia artificial en el sondeo de la Universidad de Michigan. (REUTERS/Dado Ruvic)
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Según una encuesta preliminar de noviembre de la Universidad de Michigan, publicada el 6 de noviembre de 2026, los comentarios de consumidores estadounidenses reflejan una “ansiedad creciente” por una posible burbuja de IA. El índice de confianza del consumidor subió a 51,0 puntos desde 48,0 en octubre del mismo año.

La directora de la encuesta, Joanne Hsu, precisó que esas preocupaciones quedaron “eclipsadas” por el costo de vida. Alrededor del 57% de los consultados dijo, sin que se lo preguntaran, que los precios altos erosionaron su nivel de vida. Es la proporción más alta desde mayo y supera el 46% de febrero.

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La universidad no señaló qué porcentaje de los encuestados mencionó la IA. El hallazgo surge de comentarios abiertos y no de una pregunta directa, por lo que muestra que el tema apareció en las respuestas, pero no cuántas personas lo plantean.

El 57% de los consultados afirmó que el alza sostenida en los precios redujo su nivel de vida. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El 57% de los consultados afirmó que el alza sostenida en los precios redujo su nivel de vida. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por otro lado, el índice de confianza del consumidor alcanzó 51,0 puntos, por encima de los 47,3 puntos que esperaban los analistas, según Trading Economics. La mejora se concentró entre los consumidores independientes, explicó Hsu.

La confianza aumentó en los hogares de patrimonio bajo y medio, pero retrocedió un 5% entre quienes tienen las carteras de acciones más grandes.

Entrevistas hechas antes de la caída de la bolsa

Las entrevistas se realizaron entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre de 2026. Por eso quedaron antes de las elecciones legislativas y de la caída bursátil posterior, según la propia universidad.

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El índice Nasdaq Composite registró una caída del 5,52% antes de la publicación del informe preliminar de confianza. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo)
El índice Nasdaq Composite registró una caída del 5,52% antes de la publicación del informe preliminar de confianza. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo)

El 5 de noviembre, el S&P 500 cayó 4,36% y el Nasdaq Composite, 5,52%, de acuerdo con ese sitio.

El viernes 6 de noviembre el S&P 500 subió 0,31%, pero cerró la semana con una pérdida de 2,68%, según la misma fuente. Esas pérdidas no pueden reflejarse todavía en una encuesta cuyas entrevistas terminaron días antes.

The Washington Post interpretó el resultado como una señal de que el rechazo a la IA se extiende al temor por una burbuja económica insostenible.

Ese diario recordó que Hsu dijo en agosto que al menos uno de cada 10 encuestados hablaba, sin que se lo pidieran, de efectos económicos de la IA o de los centros de datos, y que la mayoría de esas menciones eran negativas.

La confianza económica retrocedió un 5% entre los hogares con las carteras de inversión bursátil más grandes. (REUTERS/Dado Ruvic)
La confianza económica retrocedió un 5% entre los hogares con las carteras de inversión bursátil más grandes. (REUTERS/Dado Ruvic)

El temor a la IA ya aparecía en otras mediciones. Una encuesta de Reuters e Ipsos de junio, con 4.531 adultos, halló que el 53% de los estadounidenses temía que la IA les costara el empleo a ellos o a alguien de su hogar, según USA Today.

La Universidad de Michigan publicará la lectura final de noviembre el 20 de noviembre, que mostrará si las pérdidas de la bolsa de esa semana llegaron a la confianza de los consumidores.

Reddit sufre su peor día en Wall Street

Reddit registró el 30 de octubre de 2026 su peor sesión en Wall Street desde su salida a bolsa, en 2024. Sus acciones cayeron 29,22% y cerraron en USD 91,73, una pérdida de USD 37,87 por título.

La reacción del mercado estuvo vinculada a su previsión de ingresos para el cuarto trimestre: la compañía anticipó entre USD 1.000 millones y USD 1.030 millones, por debajo de los USD 1.050 millones calculados por analistas.

Reddit implementará pruebas de inicio de sesión obligatorio para proteger su negocio publicitario y elevar el número de usuarios registrados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Reddit implementará pruebas de inicio de sesión obligatorio para proteger su negocio publicitario y elevar el número de usuarios registrados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La empresa informó que sus ingresos del tercer trimestre subieron 53% frente al mismo período del año anterior y que superó las previsiones de ganancias y ventas.

Sin embargo, los inversores consideraron insuficiente ese desempeño ante una desaceleración del crecimiento y unas expectativas más bajas para el cierre del año.

La cotización ya había sufrido una caída del 20,99 % el 31 de julio, hasta entonces su mayor retroceso diario.

Las acciones de Reddit se desplomaron un 29,22% en Wall Street tras proyectar ingresos inferiores a las estimaciones de los analistas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Las acciones de Reddit se desplomaron un 29,22% en Wall Street tras proyectar ingresos inferiores a las estimaciones de los analistas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Otro foco de preocupación es la reducción del tráfico procedente de Google. El director ejecutivo, Steve Huffman, señaló que las respuestas de inteligencia artificial del buscador afectaron las visitas a Reddit.

Como respuesta, la plataforma planea probar el acceso con inicio de sesión obligatorio para impulsar el número de usuarios registrados y activos, un factor central para su negocio publicitario.

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