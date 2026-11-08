Tecno

Call of Duty, Age of Wonders 4 y más juegos gratis en Steam por tiempo limitado para PC

Para acceder a estas ofertas, los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta de Steam desde la aplicación para PC o mediante un navegador web

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam habilitó pruebas gratuitas por tiempo limitado y contenido descargable sin costo para usuarios de PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Steam tiene juegos y contenido descargable gratis por tiempo limitado para PC durante los próximos días. La selección incluye pruebas sin costo de Call of Duty, Age of Wonders 4 y PAYDAY 3, además de un paquete que se puede conservar para Hunting Simulator 3.

La promoción de Age of Wonders 4 permite jugar sin pagar hasta el 9 de noviembre a las 10:00, según figura en su ficha de Steam. La misma fecha y hora se aplica al período gratuito de PAYDAY 3.

PUBLICIDAD

Por su parte, Call of Duty habilitó una prueba gratuita del modo DMZ de Modern Warfare 4 hasta el 11 de noviembre a las 10:00. La campaña y el resto de los modos del título no forman parte de esta oferta.

Un hombre con sombrero negro y camiseta de camuflaje sostiene un rifle en un terreno desértico con colinas rocosas y arbustos
Los jugadores pueden conservar de forma permanente el paquete Classic American Hunter Pack para Hunting Simulator 3 si disponen del juego base.

El único contenido de esta lista que se podrá conservar de forma permanente es Classic American Hunter Pack, un DLC de Hunting Simulator 3. Puede reclamarse sin costo hasta el 12 de noviembre a las 10:00, aunque requiere tener el juego base para utilizarlo.

Cómo acceder a las pruebas y al contenido sin costo en Steam

Para aprovechar las promociones es necesario iniciar sesión con una cuenta de Steam desde la aplicación de escritorio o el navegador en PC. Después, hay que ingresar a la página de cada producto y seleccionar la opción de instalar o añadir a la biblioteca que aparezca durante el período de vigencia.

PUBLICIDAD

Mapa de videojuego de estrategia con una ciudad costera, unidades militares, un dragón volador, barcos en el agua y paneles de interfaz gráfica
La prueba sin cargo de Age of Wonders 4 y PAYDAY 3 finaliza el 9 de noviembre a las 10:00.
  • Age of Wonders 4: prueba gratuita hasta el 9 de noviembre a las 10:00.
  • PAYDAY 3: prueba gratuita hasta el 9 de noviembre a las 10:00.
  • Call of Duty: acceso de prueba al modo DMZ de Modern Warfare 4 hasta el 11 de noviembre a las 10:00.
  • Hunting Simulator 3 - Classic American Hunter Pack: DLC gratis para conservar hasta el 12 de noviembre a las 10:00.

Las pruebas de Age of Wonders 4, PAYDAY 3 y el modo DMZ de Call of Duty dejan de estar disponibles cuando finaliza el plazo, salvo que el usuario compre el juego correspondiente. En cambio, el paquete de Hunting Simulator 3 quedará asociado a la cuenta una vez reclamado dentro de la promoción.

Retrato de un hombre con barba, cabello corto y heridas en el rostro, vestido con ropa oscura en un entorno frío con partículas en suspensión
La plataforma exige iniciar sesión en una cuenta de Steam para añadir las promociones a la biblioteca durante el período de vigencia.

Call of Duty, estrategia fantástica, robos cooperativos y caza entre las ofertas

Age of Wonders 4 es un juego de estrategia 4X y combate táctico por turnos desarrollado por Triumph Studios. Propone crear una facción, expandir un imperio, investigar magia y disputar territorios en escenarios de fantasía. La oferta permite probar el título completo durante el fin de semana.

En PAYDAY 3, los jugadores forman equipos para ejecutar robos cooperativos. Las partidas combinan planificación, sigilo, enfrentamientos armados y la obtención de recursos para desbloquear equipo. Steam identifica la oferta como un fin de semana gratuito y señala que termina el 9 de noviembre.

La prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 se limita a DMZ, un modo de extracción en el que los jugadores entran a un mapa, enfrentan amenazas controladas por el juego y a otros participantes, completan objetivos y deben salir con el botín conseguido. El acceso temporal no incluye la campaña de la entrega.

Cuatro personas con máscaras y pistolas permanecen agachadas en una sala interior cruzada por múltiples haces de luz láser roja
PAYDAY 3 propone dinámicas de robos cooperativos con planificación y enfrentamientos armados. (Steam)

Finalmente, Classic American Hunter Pack es contenido adicional para Hunting Simulator 3. Steam especifica que se trata de un DLC y que exige disponer del juego base, por lo que no funciona como un título independiente.

CEO de Epic Games arremete contra los dueños de Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, acusó a Valve de frenar el mercado de videojuegos para PC al mantener un ecosistema social cerrado alrededor de Steam. El directivo respaldó críticas de Kiaran Ritchie a la comisión del 30% y afirmó que el modelo limita la comunicación entre usuarios de distintas plataformas.

Sweeney propone un sistema abierto que facilite el juego cruzado y colaboraciones entre títulos, objetivo que Epic prevé abordar con Unreal Engine 6.

La controversia generó notas comunitarias que señalaron que muchos estudios usan Steamworks incluso fuera de Steam; Sweeney respondió que su cuestionamiento se centraba en las funciones sociales.

Temas Relacionados

SteamCall of DutyVideojuegosEpic GamesTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué juegos exclusivos de Nintendo Switch tendrá PS5 y cuáles dejarán de estar disponibles

Popucom invita a los usuarios a recorrer un mundo desconocido en una propuesta cooperativa que combina plataformas y exploración

Qué juegos exclusivos de Nintendo Switch tendrá PS5 y cuáles dejarán de estar disponibles

Alphabet, dueña de Google, compra USD 548 millones en acciones de Qualcomm

Las acciones de Qualcomm habían caído más de un 9% antes de conocerse la inversión de Alphabet

Alphabet, dueña de Google, compra USD 548 millones en acciones de Qualcomm

“Puedo controlar mejor la mañana mejor que el resto del día”: Tim Cook explicó por qué trabaja desde las 4 a. m.

El directivo dedicaba parte de sus primeras horas a leer cientos de correos de clientes de Apple

“Puedo controlar mejor la mañana mejor que el resto del día”: Tim Cook explicó por qué trabaja desde las 4 a. m.

Estados Unidos alertó por hackers que suben la temperatura de refrigeradores de tiendas y bancos de sangre

Danfoss, el fabricante de muchos controladores atacados, dice que los equipos tenían contraseñas de fábrica y el ataque era evitable

Estados Unidos alertó por hackers que suben la temperatura de refrigeradores de tiendas y bancos de sangre

Elon Musk deja de fabricar la camioneta Cybetruck que hoy vale hasta 102.490 dólares

Tesla planea reasignar una parte de la capacidad de su fábrica de Austin para aumentar la producción del Cybercab, el modelo autónomo que proyecta utilizar como robotaxi

Elon Musk deja de fabricar la camioneta Cybetruck que hoy vale hasta 102.490 dólares

DEPORTES

Instituto empata contra Newell’s en Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura

Instituto empata contra Newell’s en Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura

Jorge Almirón habló tras el fallido festejo de Rosario Central en la definición del campeonato que quedó en manos de Boca

Newman retuvo la corona del URBA Top 14 y se consagró bicampeón ante Hindú en una final apasionante

Rosario Central festejó por error el título de la Tabla Anual y estallaron los memes en las redes sociales

Franco Colapinto miró con Bizarrap la emotiva definición que consagró a Boca Juniors campeón de la Liga Profesional

TELESHOW

Denisse González fue internada por quinta vez en el año: "El camino está siendo largo"

Denisse González fue internada por quinta vez en el año: "El camino está siendo largo"

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: volvieron a internarla en una clínica de Belgrano

Luciana Salazar celebró sus 47 años con una cena íntima junto a amigos: las fotos

Murió Sergio "El Gallego" Ramírez, histórico productor de la televisión argentina y ganador de 12 premios Martín Fierro

El emotivo posteo de Marcelo Tinelli por el cumpleaños de Cande: "Alegrás mi vida"

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Ataque armado deja herida a hija y expareja de un diputado

Honduras: Ataque armado deja herida a hija y expareja de un diputado

Panamá inicia inspecciones de árboles de Navidad ante la llegada de miles de ejemplares importados

Presidente del Congreso en Honduras supervisa áreas de máxima seguridad en cárcel de Támara

Durante la vigilia en el Estadio Centenario, León XIV advirtió que la fe “dejó de transmitirse” y animó a los fieles uruguayos a seguir el Evangelio

Un hombre y su perro murieron tras un ataque armado en Limón, Costa Rica