Call of Duty, Age of Wonders 4 y más juegos gratis en Steam por tiempo limitado para PC

Steam habilitó pruebas gratuitas por tiempo limitado y contenido descargable sin costo para usuarios de PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Steam tiene juegos y contenido descargable gratis por tiempo limitado para PC durante los próximos días. La selección incluye pruebas sin costo de Call of Duty, Age of Wonders 4 y PAYDAY 3, además de un paquete que se puede conservar para Hunting Simulator 3.

La promoción de Age of Wonders 4 permite jugar sin pagar hasta el 9 de noviembre a las 10:00, según figura en su ficha de Steam. La misma fecha y hora se aplica al período gratuito de PAYDAY 3.

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Por su parte, Call of Duty habilitó una prueba gratuita del modo DMZ de Modern Warfare 4 hasta el 11 de noviembre a las 10:00. La campaña y el resto de los modos del título no forman parte de esta oferta.

Los jugadores pueden conservar de forma permanente el paquete Classic American Hunter Pack para Hunting Simulator 3 si disponen del juego base.

El único contenido de esta lista que se podrá conservar de forma permanente es Classic American Hunter Pack, un DLC de Hunting Simulator 3. Puede reclamarse sin costo hasta el 12 de noviembre a las 10:00, aunque requiere tener el juego base para utilizarlo.

Cómo acceder a las pruebas y al contenido sin costo en Steam

Para aprovechar las promociones es necesario iniciar sesión con una cuenta de Steam desde la aplicación de escritorio o el navegador en PC. Después, hay que ingresar a la página de cada producto y seleccionar la opción de instalar o añadir a la biblioteca que aparezca durante el período de vigencia.

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La prueba sin cargo de Age of Wonders 4 y PAYDAY 3 finaliza el 9 de noviembre a las 10:00.

Age of Wonders 4: prueba gratuita hasta el 9 de noviembre a las 10:00.

PAYDAY 3: prueba gratuita hasta el 9 de noviembre a las 10:00.

Call of Duty: acceso de prueba al modo DMZ de Modern Warfare 4 hasta el 11 de noviembre a las 10:00.

Hunting Simulator 3 - Classic American Hunter Pack: DLC gratis para conservar hasta el 12 de noviembre a las 10:00.

Las pruebas de Age of Wonders 4, PAYDAY 3 y el modo DMZ de Call of Duty dejan de estar disponibles cuando finaliza el plazo, salvo que el usuario compre el juego correspondiente. En cambio, el paquete de Hunting Simulator 3 quedará asociado a la cuenta una vez reclamado dentro de la promoción.

La plataforma exige iniciar sesión en una cuenta de Steam para añadir las promociones a la biblioteca durante el período de vigencia.

Call of Duty, estrategia fantástica, robos cooperativos y caza entre las ofertas

Age of Wonders 4 es un juego de estrategia 4X y combate táctico por turnos desarrollado por Triumph Studios. Propone crear una facción, expandir un imperio, investigar magia y disputar territorios en escenarios de fantasía. La oferta permite probar el título completo durante el fin de semana.

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En PAYDAY 3, los jugadores forman equipos para ejecutar robos cooperativos. Las partidas combinan planificación, sigilo, enfrentamientos armados y la obtención de recursos para desbloquear equipo. Steam identifica la oferta como un fin de semana gratuito y señala que termina el 9 de noviembre.

La prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 se limita a DMZ, un modo de extracción en el que los jugadores entran a un mapa, enfrentan amenazas controladas por el juego y a otros participantes, completan objetivos y deben salir con el botín conseguido. El acceso temporal no incluye la campaña de la entrega.

PAYDAY 3 propone dinámicas de robos cooperativos con planificación y enfrentamientos armados. (Steam)

Finalmente, Classic American Hunter Pack es contenido adicional para Hunting Simulator 3. Steam especifica que se trata de un DLC y que exige disponer del juego base, por lo que no funciona como un título independiente.

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CEO de Epic Games arremete contra los dueños de Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, acusó a Valve de frenar el mercado de videojuegos para PC al mantener un ecosistema social cerrado alrededor de Steam. El directivo respaldó críticas de Kiaran Ritchie a la comisión del 30% y afirmó que el modelo limita la comunicación entre usuarios de distintas plataformas.

Sweeney propone un sistema abierto que facilite el juego cruzado y colaboraciones entre títulos, objetivo que Epic prevé abordar con Unreal Engine 6.

La controversia generó notas comunitarias que señalaron que muchos estudios usan Steamworks incluso fuera de Steam; Sweeney respondió que su cuestionamiento se centraba en las funciones sociales.

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