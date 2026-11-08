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“Puedo controlar mejor la mañana mejor que el resto del día”: Tim Cook explicó por qué trabaja desde las 4 a. m.

El directivo dedicaba parte de sus primeras horas a leer cientos de correos de clientes de Apple

Tim Cook aseguró que la madrugada es la única franja del día que logra controlar por completo. (EFE)
Tim Cook aseguró que la madrugada es la única franja del día que logra controlar por completo. (EFE)
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Tim Cook reveló que su jornada laboral comienza a las cuatro de la madrugada por una razón concreta: es el único momento del día en el que siente que tiene control total sobre su tiempo. La explicación la ofreció el entonces consejero delegado de Apple en julio de 2021, durante una entrevista con el diario australiano Financial Review.

“Lo hago porque puedo controlar la mañana mejor que la tarde y el resto del día”, explicó el directivo en aquella conversación. Según recoge el portal tecnológico 9to5Mac, el horario madrugador de Cook ya gozaba de fama de leyenda mucho antes de que él mismo lo confirmara en esos términos.

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Por qué la madrugada representa el único momento de control para Cook

Para el directivo, el resto de la jornada queda expuesto a imprevistos que escapan a su voluntad. “A lo largo del día pasan cosas que, de alguna manera, te desvían del rumbo. La mañana es tuya”, afirmó sobre esa franja horaria previa al amanecer.

Cook situó la pandemia de covid-19 por encima del relevo de Steve Jobs como su mayor desafío al frente de la compañía. (Reuters)
Cook situó la pandemia de covid-19 por encima del relevo de Steve Jobs como su mayor desafío al frente de la compañía. (Reuters)

Esa búsqueda de control también apareció cuando la entrevista abordó los momentos más complejos de su gestión al frente de Apple. Cook situó la pandemia de covid-19 por encima del relevo de Steve Jobs como el mayor desafío de su etapa como consejero delegado. “Un desafío enorme es perder el control total”, señaló, y agregó que la crisis sanitaria “tuvo una forma extraña de sacudirnos a todos y recordarnos que no somos nosotros quienes decidimos”.

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La lectura de correos de clientes, una rutina poco habitual para un directivo de su rango

Parte de esas horas de madrugada las dedicaba a una tarea que no suele asociarse con un cargo ejecutivo de ese nivel: la lectura de cientos de correos electrónicos enviados por clientes de la marca. Cook reenviaba después esos mensajes al equipo correspondiente dentro de la compañía, que utilizaba cada comentario para introducir mejoras en sus productos y servicios.

El propio directivo reconoció los límites de esa práctica. “No puedo leerlos todos, no. No presumiría de hacerlo. Pero leo una cantidad extraordinaria”, admitió Cook, quien explicó que esos correos le permiten “tomar el pulso a lo que los clientes sienten, piensan y hacen”.

El 1 de septiembre de 2026, Cook dejó el cargo de consejero delegado de Apple para pasar a presidente ejecutivo. (Reuters)
El 1 de septiembre de 2026, Cook dejó el cargo de consejero delegado de Apple para pasar a presidente ejecutivo. (Reuters)

En la misma entrevista, Cook recordó un consejo que le dio Steve Jobs: que dejara de preguntarse “¿Qué habría hecho Steve?” y que actuara según su propio criterio. El directivo también sostuvo que cualquier regulación del sector tecnológico “debería justificarse por ser excelente para el usuario”.

De consejero delegado a presidente ejecutivo, cinco años después

Cinco años después de aquella entrevista, Tim Cook dejó el cargo de consejero delegado de Apple. Según un comunicado de la compañía, el 1 de septiembre de 2026 pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo, mientras que John Ternus, hasta entonces vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, asumió la dirección ejecutiva ese mismo día.

En su nuevo cargo, Cook mantiene funciones vinculadas a la relación de la empresa con responsables políticos de todo el mundo. Durante su etapa al frente de Apple, la base de dispositivos activos de la compañía superó los 2.500 millones de unidades, y la marca abrió más de 500 tiendas propias en más de 200 países y territorios.

Durante la gestión de Cook, la base de dispositivos activos de Apple superó los 2.500 millones de unidades. (Reuters)
Durante la gestión de Cook, la base de dispositivos activos de Apple superó los 2.500 millones de unidades. (Reuters)

De acuerdo con la Enciclopedia de Alabama, Cook nació el 1 de noviembre de 1960 en Mobile, Alabama. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Auburn y trabajó en IBM y Compaq antes de incorporarse a Apple. Steve Jobs lo fichó en marzo de 1998, y en agosto de 2011 asumió el cargo de consejero delegado de la compañía.

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