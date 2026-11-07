El emotivo posteo de Marcelo Tinelli por el cumpleaños de Cande: "Alegrás mi vida"

Marcelo Tinelli comparte un autorretrato junto a su hija Cande Tinelli en el marco de una celebración de cumpleaños.

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El sábado por la mañana, Marcelo Tinelli publicó en sus redes sociales un mensaje de cumpleaños para su hija Candelaria, quien el viernes había cumplido 36 años. La dedicatoria llegó con un día de demora, pero con una carga emotiva que no pasó inadvertida: el conductor recuperó para la ocasión la primera fotografía que tiene junto a ella, tomada en una clínica, y la contrastó con una imagen reciente de ambos.

“Feliz cumple mi vida. Un día atrasado por acá. Pero hermoso haber compartido parte de tu día ayer. Justo encontré nuestra primera foto, que la tenía guardada con el marco original. Y puse nuestra última foto, en el estudio de Dale Match”, escribió Tinelli. En la misma publicación, agradeció a su hija el obsequio que le hizo: “Gracias por el libro hermoso que me regalaste, y que prometo completarlo con nuestra historia familiar. Y gracias por tantos años compartidos, por hacerme papá otra vez, por enseñarme tanto día a día, y por estar en todo momento”. Cerró el texto con una frase de aliento: “Nunca pierdas las ganas de volver a intentarlo una vez más en esta vida, sea lo que sea, te vaya mal o bien, porque todo lo que te propongas lo vas a lograr. Te amo mi Rubi”.

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Candelaria respondió en los comentarios: “Te amo infinito. Gracias por darme la vida y a mis hermanos que tanto amo. Soy muy feliz, con defectos y virtudes, amo mi familia y me da orgullo que todos sean tan buenas personas, con unos valores únicos. Gran trabajo tuyo y de las mamás que son todas mujeres espectaculares”.

Marcelo Tinelli posa junto a su hija Candelaria en una cuna hospitalaria tras su nacimiento.

Las dos fotografías que eligió para ilustrar el mensaje condensan el paso del tiempo. La primera, de tono envejecido y con las esquinas sujetas por marcos metálicos, muestra a un hombre joven de cabello oscuro inclinado sobre una incubadora transparente en un ambiente hospitalario: sostiene con ambas manos los bordes metálicos de la estructura y sonríe hacia el interior, donde un recién nacido cubierto con una manta blanca descansa conectado a equipamiento médico.

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La segunda es una selfie tomada en el estudio de Dale Match, con una pared metálica curva de fondo y parte de una letra roja visible detrás: ese mismo hombre aparece ahora con cabello canoso peinado hacia atrás, barba recortada y tatuajes en el cuello, con una campera negra sobre una camiseta blanca, mientras Cande apoya la cabeza sobre su hombro y sonríe con sus tatuajes en el rostro, el cuello y los brazos a la vista.

El posteo del conductor se produjo horas después de que el cumpleaños ya había sido celebrado en las redes por otras integrantes de la familia: su hermana mayor Micaela Tinelli, su hermana menor Juanita y su madre, Soledad Aquino. La publicación de Marcelo fue la última en llegar, aunque no la menos esperada.

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Cumpleaños de Candelaria Tinelli

Aquino, madre de Candelaria y Micaela, también se sumó a los festejos con varias publicaciones. En el feed, compartió fotos junto a su hija tomadas de revistas, acompañadas de un mensaje cargado de afecto: “Feliz cumple mi Lelu!! A festejar la vida!! Te amoooooo demasiado!! Se feliz!!”.

Además, publicó dos historias con música de fondo. La primera la muestra en una caballeriza, con el rostro parcialmente cubierto por el hocico de un caballo, y lleva el texto: “Feliz cumple mi jineta! Hermosa! El tiempo vuela”. Esa historia fue acompañada por el tema “Te veo crecer”, de Daniel RíoBio. La segunda imagen rescata una foto de Candelaria de niña, vestida con un traje de bailaora flamenca de lunares rojos y blancos, sonriente frente a una escalera de mármol. “Feliz cumple gitanilla!!! Olé! Jajaja”, escribió Aquino, con “Mi niña de sonrisa bonita”, de Proyecto Romántico, como música de fondo.

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