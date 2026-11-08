Alphabet, dueña de Google, compra USD 548 millones en acciones de Qualcomm

Alphabet declaró una participación de 547,9 millones de dólares en Qualcomm al cierre del tercer trimestre de 2026. (Reuters)

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Alphabet, empresa matriz de Google, adquirió en el tercer trimestre una participación valorada en 547,9 millones de dólares en Qualcomm, uno de los principales fabricantes de semiconductores del mundo. La posición, equivalente a 2.976.982 acciones, quedó registrada en un informe financiero presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 6 de noviembre de 2026, con datos correspondientes al cierre del tercer trimestre, el 30 de septiembre.

La participación aparece en el Formulario 13F, el informe trimestral de inversiones que permite conocer las posiciones accionarias declaradas por determinados gestores institucionales.

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Este documento no revela necesariamente el precio de adquisición, la fecha exacta de cada operación ni los motivos detrás de la inversión. Por eso, los 547,9 millones de dólares representan el valor de las acciones al cierre del trimestre y no el monto que Alphabet desembolsó para obtenerlas.

Los procesadores de Qualcomm equipan dispositivos con el sistema operativo Android de Google desde hace años. (Reuters)

Acciones de Qualcomm reaccionaron tras conocerse la noticia

El anuncio se produjo después de una jornada complicada para Qualcomm en los mercados. El jueves previo, sus acciones habían caído más de un 9% tras la publicación de resultados trimestrales que mostraron dificultades en las ventas de chips para teléfonos inteligentes, en medio de una ola de ventas generalizada provocada por la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

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Tras conocerse la participación de Alphabet, los títulos de Qualcomm avanzaron cerca de un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Google y Qualcomm mantienen vínculos comerciales de larga data

Las dos compañías tienen una relación tecnológica que se extiende por años. Los procesadores de Qualcomm están presentes en numerosos dispositivos que utilizan Android, el sistema operativo móvil desarrollado por Google. Más recientemente, ambas empresas colaboraron en la nueva serie de portátiles de gama alta de Google, Googlebook, que funciona con procesadores de Qualcomm.

Alphabet amplió además su participación en SpaceX hasta unos 555 millones de acciones. (Reuters)

En 2024 también alcanzaron un acuerdo para desarrollar chips y software destinados a la adopción de inteligencia artificial en la industria automotriz. El informe presentado ante la SEC, sin embargo, no establece que la nueva inversión esté vinculada directamente con un acuerdo para adquirir procesadores destinados a los centros de datos de Google.

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Qualcomm busca diversificarse hacia los centros de datos

La participación de Alphabet llega en un momento en que Qualcomm intensifica sus esfuerzos por expandir su incipiente negocio de centros de datos, en medio de una de las peores crisis del mercado de teléfonos inteligentes.

La compañía ha dedicado el último año a cortejar a proveedores de servicios en la nube con procesadores de inteligencia artificial personalizados, mientras las empresas buscan alternativas a los costosos chips de Nvidia, que mantiene una presencia destacada en el segmento.

Qualcomm proyecta ingresos de 15.000 millones de dólares en chips para centros de datos hacia 2029. (Reuters)

Según datos recogidos por la agencia Reuters, Qualcomm proyecta que sus ingresos por chips para centros de datos alcancen los 15.000 millones de dólares en 2029. En septiembre, la compañía cerró un acuerdo con Amazon que permite al gigante tecnológico adquirir hasta 60.000 millones de dólares en chips de IA para centros de datos y productos relacionados, a la vez que emite warrants para que Amazon compre sus acciones. Microsoft y Meta también respaldaron la apuesta de Qualcomm con pedidos de sus procesadores para centros de datos.

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Alphabet informó además de un ligero aumento de su participación en SpaceX, la empresa de Elon Musk, hasta unos 555 millones de acciones, frente a los 551,2 millones que poseía anteriormente.