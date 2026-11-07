Tecno

“Deuda cognitiva”, la consecuencia de ceder mucho trabajo a la IA, según ingeniero de Anthropic

Addy Osmani trabaja en el equipo de Claude Code, el producto de programación agéntica de la compañía

Un ingeniero de Anthropic advirtió que delegar demasiado trabajo a la inteligencia artificial puede generar una "deuda cognitiva". (Reuters)
Un ingeniero de Anthropic advirtió que delegar demasiado trabajo a la inteligencia artificial puede generar una "deuda cognitiva". (Reuters)
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Addy Osmani, ingeniero del equipo de Claude Code en Anthropic, advirtió que la delegación excesiva de tareas a la inteligencia artificial puede derivar en lo que él denomina “deuda cognitiva”.

En un ensayo publicado en la red social X, Osmani planteó que, pese a trabajar en una compañía que impulsa la programación agéntica y ha reducido la escritura manual de código, nada en su rutina diaria lo obliga ya a pensar de forma crítica, dado que gran parte de su trabajo pasa por agentes de IA.

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El planteo de Osmani se suma a inquietudes ya expresadas por otros ingenieros en el último año, quienes sostienen que la inteligencia artificial los convirtió en operadores en lugar de constructores de software. Un exempleado de OpenAI dijo a Business Insider que la programación asistida por IA resultaba tediosa y aburrida.

El ingeniero planteó que nada en su rutina diaria lo obliga ya a pensar críticamente debido al uso constante de agentes de IA. (Reuters)
El ingeniero planteó que nada en su rutina diaria lo obliga ya a pensar críticamente debido al uso constante de agentes de IA. (Reuters)

Tres niveles de pensamiento disminuido

Osmani no pidió a los ingenieros que dejen de usar inteligencia artificial, sino que aprendan a pensar con mayor profundidad. “Tenés que incorporar el pensamiento crítico a tu día, porque por defecto nada lo va a hacer por vos”, escribió.

El ingeniero distinguió tres tipos de pensamiento disminuido vinculados al uso de IA. El primero es el “descargo cognitivo” (“cognitive offloading”), que consiste en delegar tareas a la IA sin perder la propiedad del resultado final. “Hago esto todo el día. Ustedes también deberían”, apuntó.

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El segundo nivel es la “deferencia”, en el que el resultado generado por la IA se convierte en el nuevo insumo del trabajo propio. El tercero, el más grave según Osmani, es la “rendición cognitiva” (“cognitive surrender”), término acuñado por dos investigadores de la Wharton School. Se trata de la confianza total y sin cuestionamientos en los resultados de la IA, una actitud que Osmani calificó de perezosa. La rendición cognitiva repetida, sostuvo, genera deuda cognitiva.

Según Osmani, existen tres niveles de pensamiento disminuido: descargo cognitivo, deferencia y rendición cognitiva. (Europa Press)
Según Osmani, existen tres niveles de pensamiento disminuido: descargo cognitivo, deferencia y rendición cognitiva. (Europa Press)

Según el ingeniero de Anthropic, aún no está claro si la inteligencia artificial vuelve más torpes a las personas o simplemente modifica la manera en que piensan. Investigadores consultados por Business Insider identificaron algunas señales preocupantes al respecto, aunque recomendaron cautela antes de sacar conclusiones definitivas.

Cuándo delegar y cuándo no

Para Osmani, la rendición cognitiva no es necesariamente negativa en sí misma: todo depende de la relevancia de la tarea. “Donde las apuestas son bajas, podés delegar por completo”, escribió. En cambio, advirtió que “cuando no podés explicar la respuesta a una pregunta, ni siquiera a través de tu agente, perdiste la propiedad” sobre ese trabajo.

El ingeniero compartió una serie de preguntas que él mismo se formula antes de delegar en la IA, entre ellas si formuló una hipótesis antes de consultar y qué habilidad dejó de practicar como consecuencia. Ante una consulta sobre la diferencia entre ayuda y descargo de tareas, Osmani respondió que ambas opciones son válidas “siempre y cuando sepas cuál de las dos estás haciendo”.

La "rendición cognitiva" es un término acuñado por investigadores de la Wharton School que describe la confianza total en los resultados de la IA. (Europa Press)
La "rendición cognitiva" es un término acuñado por investigadores de la Wharton School que describe la confianza total en los resultados de la IA. (Europa Press)

La verificación como hábito

Osmani recomendó a los ingenieros construir mecanismos de control para asegurarse de que el código generado por la IA funcione correctamente, práctica que llamó “verificación como hábito”. Sugirió preguntarle directamente al agente de IA qué puede verificar y qué no.

El ingeniero comparó la pérdida de habilidades técnicas con otros procesos ya conocidos, como la dificultad creciente para orientarse con un mapa físico desde la masificación de las aplicaciones de navegación, o el olvido de números de teléfono memorizados ante la existencia de las agendas de contactos digitales. La programación, sostuvo, no escapa a esa dinámica.

“Las habilidades que dejás de ejercitar van a desaparecer, y probablemente más rápido de lo que imaginás”, escribió Osmani. “Seguí haciendo aquellas que no estás dispuesto a dejar ir”.

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