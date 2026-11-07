Nubank suspende transacciones de criptomonedas por problema con proveedor externo

Nubank suspendió depósitos y retiros de criptomonedas en Brasil por un fallo vinculado a un proveedor externo. (Reuters)

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Nu Holdings Ltd., matriz de Nubank, suspendió de forma temporal los depósitos y retiros de criptomonedas en Brasil debido a un inconveniente con un proveedor externo, una semana después de que un grupo de piratas informáticos robara 6.300 millones de dólares a Binance. La fintech, con cerca de 120 millones de clientes en el país, no identificó al socio comercial afectado ni precisó cuántos usuarios quedaron alcanzados por la medida.

“Todos los activos y la información siguen estando protegidos”, afirmó Nubank en un comunicado difundido el viernes. La empresa aclaró que el problema “no está relacionado con la infraestructura de la compañía y no pone en peligro la seguridad de los clientes”. El resto de los productos vinculados a criptomonedas continúa funcionando con normalidad, según precisó la fintech.

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La medida adoptada por Nubank se circunscribe al mercado brasileño. Las operaciones con criptomonedas en el resto de los países de América Latina donde opera la fintech continúan con normalidad, sin reportes de inconvenientes similares.

La fintech, con 120 millones de clientes en Brasil, aseguró que los activos y la información de los usuarios permanecen protegidos. (Bloomberg)

Mercado Pago también reportó fallas

La compañía controlada por Mercado Libre Inc. informó que detectó inestabilidad en las transferencias de activos digitales a raíz de un incidente registrado en una entidad que presta servicios de monitoreo de riesgos y prevención de lavado de dinero. Como medida de precaución, Mercado Pago bloqueó algunas transferencias hacia billeteras externas.

“Los depósitos entrantes también pueden enfrentar demoras antes de completarse”, señaló la empresa, que agregó que esos fondos se acreditarán de manera automática una vez restablecido el servicio. Por el momento no está claro si los incidentes de Nubank y Mercado Pago están relacionados entre sí ni si involucran al mismo proveedor externo.

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El robo a Binance y otros antecedentes recientes

El episodio se produce en un contexto de creciente presión sobre la seguridad del sector cripto en la región. Binance informó el viernes que restablece de manera gradual los servicios de retiro de fondos para algunos activos, tras el ataque que le costó 6.300 millones de dólares. Días antes, la empresa brasileña Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda. había anunciado que absorbería pérdidas por 40 millones de dólares después de sufrir un ataque informático.

Binance restablece de forma gradual los retiros de fondos tras el robo de 6.300 millones de dólares sufrido el 29 de octubre. (Reuters)

El robo a Binance ocurrió el 29 de octubre y afectó aproximadamente 6.340 millones de dólares en activos digitales, según un informe de la propia empresa publicado el 3 de noviembre.

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El ataque comenzó con una operación de ingeniería social: en junio, un ingeniero de la compañía descargó una instalación manipulada de Homebrew que expuso información sobre sus permisos laborales, y en septiembre otro empleado recibió una falsa oferta de trabajo a través de una plataforma de búsqueda laboral, en la que un supuesto reclutador lo convenció de descargar un archivo con código malicioso durante una entrevista virtual.

Los atacantes utilizaron las credenciales obtenidas para acceder a un servicio interno que autoriza las operaciones de las billeteras digitales y, mediante un mecanismo de autorización de Ethereum llamado EIP-7702, movieron fondos sin seguir el procedimiento habitual de retiros.

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El ataque a Binance se originó en una falsa oferta de trabajo que permitió instalar código malicioso en los sistemas internos de la empresa. (Reuters)

Binance logró congelar o interceptar cerca de 2.850 millones de dólares, repuso el 98% de los activos afectados al 31 de octubre y atribuyó el incidente a Corea del Norte, de acuerdo con información del FBI, aunque aclaró que la investigación continúa.