Tecno

OpenAI recibió USD 11.000 millones de una ronda que la valora en USD 1,25 billones, menos de lo buscado

Buscaba al menos USD 30.000 millones con una valoración de USD 1,4 billones; el resto del dinero llegaría en las próximas semanas

OpenAI recibió USD 11.000 millones como primer tramo de su nueva ronda de financiación, según Bloomberg. (Reuters)
OpenAI recibió USD 11.000 millones como primer tramo de su nueva ronda de financiación, según Bloomberg. (Reuters)
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OpenAI recibió unos USD 11.000 millones de la nueva ronda de financiación con la que busca capital, informó Bloomberg el viernes 6 de noviembre. El monto es la primera parte de una ronda que valora a la empresa en USD 1,25 billones, por debajo de lo que pretendía al comienzo.

Según Bloomberg, que cita a personas familiares con el asunto y que pidieron el anonimato porque la información no es pública, el dinero fue transferido a la compañía ese mismo viernes. OpenAI declinó hacer comentarios.

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El resto de la ronda, que podría llegar a USD 20.000 millones en total, debería completarse en las próximas semanas, dijo una de las fuentes. Entre los inversores del primer cierre figuran Coatue Management y T. Rowe Price, según la agencia.

La ronda valora a la compañía en USD 1,25 billones, por debajo del objetivo inicial de USD 1,4 billones. (Reuters)
La ronda valora a la compañía en USD 1,25 billones, por debajo del objetivo inicial de USD 1,4 billones. (Reuters)

La empresa lleva más de un mes negociando este financiamiento, después de postergar sus planes de salir a bolsa, es decir, de ofrecer sus acciones al público en un mercado financiero.

De USD 30.000 millones a un máximo de USD 20.000 millones

Bloomberg informó que OpenAI se propuso reunir USD 30.000 millones o más con una valoración de USD 1,4 billones. Redujo esos planes en medio de una caída de las acciones del sector de IA en los mercados públicos.

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El recorte ya se conocía desde el 31 de octubre, cuando el diario The Wall Street Journal informó que la empresa tenía compromisos por unos USD 11.000 millones y que había bajado su objetivo a un máximo de USD 20.000 millones. Según esa publicación, planeaba acudir a oficinas de inversión familiares y a personas con grandes patrimonios para completar el resto.

An OpenAI logo is displayed at Moscone Center during the Dreamforce 2026 technology summit in San Francisco, California, US, September 17, 2026. REUTERS/Carlos Barria
An OpenAI logo is displayed at Moscone Center during the Dreamforce 2026 technology summit in San Francisco, California, US, September 17, 2026. REUTERS/Carlos Barria

De acuerdo con el diario, OpenAI tuvo dificultades para atraer a algunos grandes inversores, en un momento de dudas sobre la sostenibilidad del gasto en IA. Esa preocupación se sumó a los resultados por debajo de lo esperado de Google, Amazon e Intel, que contribuyeron a la caída de las acciones tecnológicas.

En marzo, OpenAI reunió USD 122.000 millones con una valoración de USD 852.000 millones, según Investing.com. La nueva valoración queda 47 por ciento por encima de esa cifra.

Anthropic presiona con ingresos mayores

El Journal también comparó a OpenAI con su rival Anthropic, creadora del chatbot Claude. Según las cifras que citó, Anthropic más que duplicó sus ingresos trimestrales en el segundo trimestre, hasta USD 11.600 millones, y registró una pequeña ganancia operativa.

Anthropic, su principal competidor, más que duplicó sus ingresos trimestrales y ya presentó documentación para salir a bolsa. (Reuters)
Anthropic, su principal competidor, más que duplicó sus ingresos trimestrales y ya presentó documentación para salir a bolsa. (Reuters)

En el mismo período, los ingresos de OpenAI crecieron cerca de 18%, hasta USD 6.700 millones, y la empresa acumuló mayores pérdidas operativas, según esos datos.

El diario añadió que Anthropic presentó la documentación para salir a bolsa, con un debut previsto para el mes próximo, lo que podría aumentar la presión sobre OpenAI antes de su propio estreno bursátil, que la empresa baraja para el año próximo. También indicó que OpenAI recuperó parte de la cuota de mercado de su competidor tras bajar los precios de sus modelos más recientes.

El nuevo modelo de OpenAI

OpenAI presentó GPT-6 Cyber, un modelo de inteligencia artificial especializado en ciberseguridad capaz de detectar vulnerabilidades informáticas, comprobar si pueden ser explotadas y ayudar a desarrollar las correcciones correspondientes.

OpenAI presentó GPT-6 Cyber, un modelo especializado en ciberseguridad clasificado con nivel "Crítico" por su capacidad para detectar vulnerabilidades. (Europa Press)
OpenAI presentó GPT-6 Cyber, un modelo especializado en ciberseguridad clasificado con nivel "Crítico" por su capacidad para detectar vulnerabilidades. (Europa Press)

Durante las pruebas, el sistema identificó 81 vulnerabilidades desconocidas y de alta gravedad en Mozilla Firefox, que ya comenzó a publicar parches, y reprodujo 1.724 fallas del kernel de Linux, para las que construyó exploits funcionales en 948 casos. Debido al riesgo que implica una herramienta con esta capacidad, OpenAI la clasificó con nivel “Crítico” en ciberseguridad según su marco interno de evaluación.

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