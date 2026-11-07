Santiago Peña fue citado a indagatoria tras ser detenido y trasladado de su residencia al Regimiento Escolta Presidencial

Santiago Peña durante una rueda de prensa, en el Palacio de López, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

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El ex presidente Santiago Peña deberá declarar este sábado a las 11:00 ante el Ministerio Público, dentro de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank, luego de que fiscales y policías ejecutaran una orden de detención en su domicilio. El arresto ocurrió horas después de que el Senado lo destituyera en un juicio político por su responsabilidad en la crisis desatada por el colapso de la entidad bancaria.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco acudieron a la vivienda de Peña junto a agentes de la Policía Nacional. Tras constatar su presencia, dispusieron que permaneciera bajo arresto domiciliario. La fiscal González sostuvo frente a medios que la medida resultaba adecuada para la situación: “Hemos constatado que se encuentra presente y va a cumplir con las disposiciones que sean necesarias”.

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Sin embargo, durante la madrugada, Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial después de que los equipos de seguridad evaluaran que no podían garantizar el resguardo de su vivienda ante la presencia de manifestantes en el barrio Mburucuyá de Asunción. Tres camionetas salieron de la residencia particular del expresidente durante un operativo desplegado en medio de tensiones en las inmediaciones del inmueble.

La citación obliga al ex mandatario a comparecer ante los investigadores en la sede fiscal para prestar declaración. El equipo a cargo analizará luego los elementos reunidos para definir una eventual imputación. Benítez indicó que la pesquisa abarca, en principio, los presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

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La orden de detención figura en la Resolución Fiscal N.º 7, fechada el 6 de noviembre de 2026, dentro de la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”. La disposición también incluye al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, que se entregó a última hora del viernes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Asunción.

El abogado de Peña cuestionó la detención y afirmó que el ex presidente se someterá a la investigación

Ricardo Preda, defensor del ex presidente destituido, afirmó que no existen condiciones para imponerle prisión preventiva por el caso Ueno Bank. El abogado confirmó que la orden de detención fue comunicada a Peña y, según relató, los agentes acudieron a su vivienda sin una orden judicial y el ex mandatario autorizó su ingreso. Los intervinientes constataron que se encontraba en el lugar y elaboraron un acta.

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El letrado aseguró que Peña colaborará con el proceso. “Se va a someter como cualquier ciudadano”, sostuvo, y recordó que su cliente ya compareció ante la investigación iniciada el año pasado en el marco del control de la Contraloría. Preda afirmó que aún desconoce los hechos concretos que atribuyen a Peña y aclaró que solo escuchó las calificaciones jurídicas de los fiscales, a las que definió como “enunciaciones abstractas”, y señaló que espera acceder este sábado a los detalles para establecer una estrategia de defensa.

Santiago Peña junto a los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreira

El abogado anticipó que, si la Fiscalía formula una imputación, es probable que solicite una medida cautelar. A su criterio, esa decisión solo correspondería si existe riesgo de fuga u obstrucción de la investigación, circunstancias que, según sostuvo, no aparecen en este expediente.

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Preda añadió que la Fiscalía suele requerir medidas alternativas en causas por delitos patrimoniales y remarcó que la privación de libertad durante el proceso tiene carácter excepcional. También cuestionó que una medida cautelar pueda utilizarse como una pena anticipada.

“Parecería más una demostración al público” que una herramienta procesal, afirmó sobre una eventual prisión preventiva. Añadió que aplicarla para “congraciarse con un grupo” supondría, a su juicio, someter el Estado de derecho a una presión externa.

Las declaraciones se produjeron mientras vecinos del barrio La Piedad se concentraron frente a la vivienda de Peña para reclamar su traslado a Tacumbú y rechazar la posibilidad de que cumpla arresto domiciliario. La imputación y un eventual pedido de medidas cautelares todavía no fueron definidos por el Ministerio Público.

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