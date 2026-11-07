Tecno

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

PUBLICIDAD

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- Ranma1/2 S3

2.- The Apothecary Diaries S3 P1

3.- The Ramparts of Ice S2

4.- Hello, I Am a Witch and My Crush Wants Me to Make a Love Potion!

5.- Firefly Wedding

6.- A Certain Dark Item

7.- Magic Knight Rayearth (2026)

8.- STEEL BALL RUN: JoJo's Bizarre Adventure

9.- Blue Box S2

10.- The Detective is Already Dead S2

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

PUBLICIDAD

Una industria en crecimiento

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.

Temas Relacionados

Top 10 animeAnime en CrunchyrollAnimes más vistosQué verÚltimas actualizacionesStreaming AnimeStreaming Anime en Crunchyroll

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Microsoft deja de utilizar servidores de Oracle: sus chips Nvidia ya no cumplen las exigencias de la inteligencia artificial

La compañía comenzó a desconectar equipos con procesadores de generaciones anteriores y revisa sus acuerdos con proveedores externos, en medio de una creciente demanda de capacidad tecnológica

Microsoft deja de utilizar servidores de Oracle: sus chips Nvidia ya no cumplen las exigencias de la inteligencia artificial

Una ola de ciberataques afecta a plataformas de inteligencia artificial: hackers roban claves de acceso y generan gastos a las víctimas

Una investigación de la firma de seguridad Wiz detectó un patrón de robo de credenciales que permite utilizar modelos avanzados de IA y generar gastos a las empresas afectadas. Los incidentes se multiplicaron entre octubre y noviembre

Una ola de ciberataques afecta a plataformas de inteligencia artificial: hackers roban claves de acceso y generan gastos a las víctimas

Se necesitan 850.000 toneladas de cobre al año para construir la infraestructura eléctrica que exige la IA

La expansión de los centros de datos está aumentando la demanda de cobre y otros metales, mientras la industria minera enfrenta dificultades para ampliar su producción al mismo ritmo

Se necesitan 850.000 toneladas de cobre al año para construir la infraestructura eléctrica que exige la IA

Noruega no dará dinero público a los libros hechos con IA, ni siquiera en parte, desde 2027

La regla incluye traducciones y portadas, y también alcanza a los textos de maquinas corregidos después por una persona

Noruega no dará dinero público a los libros hechos con IA, ni siquiera en parte, desde 2027

GTA 6 para PlayStation 5: paso a paso para descargar el juego de Rockstar antes de su lanzamiento

Rockstar Games habilitará la precarga el 10 de noviembre para quienes hayan reservado el videojuego en PlayStation Store. La instalación podría necesitar hasta 212 GB de espacio

GTA 6 para PlayStation 5: paso a paso para descargar el juego de Rockstar antes de su lanzamiento

DEPORTES

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Con Verstappen, Hamilton, Leclerc y Russell penalizados, Colapinto afronta la qualy en Brasil: la sesión se detuvo por lluvia

Franco Colapinto le hizo probar mate a Lewis Hamilton en un evento durante el GP de Brasil: la reacción del piloto de Ferrari

La frase del jefe de Haas sobre el escandaloso despido de Esteban Ocon que alimenta el enorme misterio que rodea a la Fórmula 1

El escudo en la matera de Messi que se hizo viral en la previa del partido del Inter Miami: el récord que podrá romper en la MLS

TELESHOW

Murió a los 56 años Gabriel González Abat, actor de Señorita Maestra: el profundo dolor de sus compañeros

Murió a los 56 años Gabriel González Abat, actor de Señorita Maestra: el profundo dolor de sus compañeros

El reencuentro de Juanse con Ronnie Wood luego de su histórico show en Buenos Aires: “Siempre humilde y generoso”

Flor Peña festejó sus 52 años con fotos al natural y una profunda reflexión: “Mi vida es una constante búsqueda”

El Pollo Vignolo recreó con Mario Pergolini el mito viral sobre su físico: “Decían que me faltaban tres dedos”

La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

19 infantes han muerto en el Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios en lo que va de 2026 en Costa Rica

19 infantes han muerto en el Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios en lo que va de 2026 en Costa Rica

Lluvias dejan al menos 16 afectados en Panamá y autoridades extienden advertencia por la presencia de dos sistemas de baja presión

Asfura anuncia cambios en hospitales, equipos para tratar el cáncer y nuevo control de medicamentos en Honduras

Denuncian que un supuesto error administrativo retrasa seis meses la liberación del preso político cubano Francisco Rangel Manzano

Fray Augusto Ramírez Monasterio se convierte en el primer beato de Guatemala