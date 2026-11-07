La Patrulla Fronteriza decomisa USD 9,8 millones en cocaína tras revisar dos vehículos con tres minutos de diferencia

La Patrulla Fronteriza decomisó más de 650 kilogramos de cocaína valorados en 9,8 millones de dólares en el sur de California. (U.S. Customs and Border Protection)

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La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos decomisó más de 650 kilogramos de cocaína durante dos inspecciones vehiculares en un puesto de control de San Clemente, en el sur de California. El cargamento fue valorado en USD 9,8 millones y estaba oculto en bolsas de basura dentro de dos vehículos.

El operativo ocurrió el 25 de octubre, aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) difundió los detalles el 6 de noviembre. La intervención terminó con el arresto de los dos conductores y la transferencia de los detenidos y la presunta droga a la Administración de Control de Drogas (DEA).

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El procedimiento llamó la atención por la proximidad entre ambas inspecciones y por la cantidad de paquetes encontrados en las unidades. Las autoridades federales no informaron si los conductores tenían alguna relación entre sí ni precisaron el origen y el destino del cargamento.

Los agentes encontraron 550 paquetes de cocaína ocultos en bolsas de basura

Según el comunicado de la CBP, los agentes del Sector San Diego enviaron ambos vehículos a una inspección secundaria después de observar comportamientos sospechosos en el puesto de control de San Clemente. Entre ellos, identificaron que uno de los conductores intentó retroceder para abandonar el área de revisión.

Durante el procedimiento, un perro detector de narcóticos alertó sobre las dos unidades. La señal llevó a los agentes a registrar los vehículos, donde encontraron 550 paquetes sellados al vacío escondidos en bolsas de basura negras.

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El cargamento pesó más de 1.435 libras, equivalentes a aproximadamente 651 kilogramos. Una prueba de campo arrojó un resultado presuntivo positivo para cocaína, según el reporte federal.

La CBP estimó el valor de la sustancia incautada en USD 9,8 millones. Sin embargo, el comunicado no especificó si esa valoración corresponde a precios mayoristas o a una estimación basada en su posible comercialización ilegal.

Los agentes federales hallaron 550 paquetes sellados al vacío que permanecían ocultos en bolsas de basura dentro de dos automóviles. (U.S. Customs and Border Protection)

Los dos vehículos fueron inspeccionados con apenas tres minutos de diferencia

La cercanía temporal entre los procedimientos fue uno de los aspectos destacados por las autoridades. Los dos vehículos llegaron al puesto de control y fueron sometidos a inspecciones con apenas tres minutos de diferencia, de acuerdo con la CBP.

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Tras el descubrimiento de los paquetes, los agentes arrestaron a ambos conductores. Posteriormente, la DEA tomó bajo custodia a los detenidos y la presunta cocaína, mientras avanza el proceso para una posible acusación federal.

La información oficial no establece que los dos hombres actuaran coordinadamente ni que los cargamentos pertenecieran a una misma organización criminal. Aunque las inspecciones ocurrieron en el mismo punto de control y con pocos minutos de diferencia, las autoridades no confirmaron una conexión entre ambos casos.

Tampoco difundieron las identidades de los arrestados, sus antecedentes ni los posibles cargos que podrían enfrentar. La investigación deberá determinar si existió alguna relación entre los conductores y si otras personas participaron en el traslado de la sustancia.

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La Patrulla Fronteriza mantiene controles en el corredor de la Interestatal 5

El puesto de control de San Clemente forma parte de los puntos de inspección que la Patrulla Fronteriza mantiene en corredores viales alejados de la frontera inmediata con México. Su ubicación sobre la Interestatal 5 permite realizar controles a los vehículos que circulan por esta importante vía del sur de California.

La CBP explicó que estos operativos buscan detectar el traslado ilegal de personas, drogas y otros materiales prohibidos en rutas consideradas relevantes para el tráfico ilícito. Por ello, las inspecciones no implican necesariamente que los vehículos hayan cruzado recientemente la frontera internacional.

El jefe de la estación de San Clemente, J.D. Scott, señaló que el decomiso podría contribuir a que el puesto de control alcance un récord anual de incautaciones de narcóticos.

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“Con esta incautación, vamos camino a un año récord en interdicciones de narcóticos aquí en el puesto de control de San Clemente”, afirmó en el comunicado de la agencia federal.

Scott también relacionó la disponibilidad de personal para mantener los controles durante más tiempo con la disminución de los cruces irregulares en el área de San Diego. Según explicó, anteriormente los agentes estaban desplegados principalmente en la frontera inmediata, donde procesaban a cientos de personas.

La declaración forma parte de la explicación ofrecida por la CBP sobre la distribución de sus recursos operativos. No obstante, el comunicado no incluyó cifras comparativas que permitan determinar cuánto aumentó el tiempo de funcionamiento del puesto ni establecer el impacto específico de ese cambio en las incautaciones.

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