Estados Unidos

La Patrulla Fronteriza decomisa USD 9,8 millones en cocaína tras revisar dos vehículos con tres minutos de diferencia

El operativo ocurrió en un puesto de control vial, donde un perro detector alertó sobre ambos automóviles y permitió localizar 550 paquetes sellados al vacío

Pilas de paquetes envueltos en plástico en una habitación junto a un cartel con datos de contrabando incautado.
La Patrulla Fronteriza decomisó más de 650 kilogramos de cocaína valorados en 9,8 millones de dólares en el sur de California. (U.S. Customs and Border Protection)
Guardar

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos decomisó más de 650 kilogramos de cocaína durante dos inspecciones vehiculares en un puesto de control de San Clemente, en el sur de California. El cargamento fue valorado en USD 9,8 millones y estaba oculto en bolsas de basura dentro de dos vehículos.

El operativo ocurrió el 25 de octubre, aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) difundió los detalles el 6 de noviembre. La intervención terminó con el arresto de los dos conductores y la transferencia de los detenidos y la presunta droga a la Administración de Control de Drogas (DEA).

PUBLICIDAD

El procedimiento llamó la atención por la proximidad entre ambas inspecciones y por la cantidad de paquetes encontrados en las unidades. Las autoridades federales no informaron si los conductores tenían alguna relación entre sí ni precisaron el origen y el destino del cargamento.

Los agentes encontraron 550 paquetes de cocaína ocultos en bolsas de basura

Según el comunicado de la CBP, los agentes del Sector San Diego enviaron ambos vehículos a una inspección secundaria después de observar comportamientos sospechosos en el puesto de control de San Clemente. Entre ellos, identificaron que uno de los conductores intentó retroceder para abandonar el área de revisión.

Durante el procedimiento, un perro detector de narcóticos alertó sobre las dos unidades. La señal llevó a los agentes a registrar los vehículos, donde encontraron 550 paquetes sellados al vacío escondidos en bolsas de basura negras.

PUBLICIDAD

El cargamento pesó más de 1.435 libras, equivalentes a aproximadamente 651 kilogramos. Una prueba de campo arrojó un resultado presuntivo positivo para cocaína, según el reporte federal.

La CBP estimó el valor de la sustancia incautada en USD 9,8 millones. Sin embargo, el comunicado no especificó si esa valoración corresponde a precios mayoristas o a una estimación basada en su posible comercialización ilegal.

Decenas de paquetes rectangulares apilados dentro de un vehículo blindado abierto junto a un cartel informativo y esposas metálicas.
Los agentes federales hallaron 550 paquetes sellados al vacío que permanecían ocultos en bolsas de basura dentro de dos automóviles. (U.S. Customs and Border Protection)

Los dos vehículos fueron inspeccionados con apenas tres minutos de diferencia

La cercanía temporal entre los procedimientos fue uno de los aspectos destacados por las autoridades. Los dos vehículos llegaron al puesto de control y fueron sometidos a inspecciones con apenas tres minutos de diferencia, de acuerdo con la CBP.

Tras el descubrimiento de los paquetes, los agentes arrestaron a ambos conductores. Posteriormente, la DEA tomó bajo custodia a los detenidos y la presunta cocaína, mientras avanza el proceso para una posible acusación federal.

La información oficial no establece que los dos hombres actuaran coordinadamente ni que los cargamentos pertenecieran a una misma organización criminal. Aunque las inspecciones ocurrieron en el mismo punto de control y con pocos minutos de diferencia, las autoridades no confirmaron una conexión entre ambos casos.

Tampoco difundieron las identidades de los arrestados, sus antecedentes ni los posibles cargos que podrían enfrentar. La investigación deberá determinar si existió alguna relación entre los conductores y si otras personas participaron en el traslado de la sustancia.

La Patrulla Fronteriza mantiene controles en el corredor de la Interestatal 5

El puesto de control de San Clemente forma parte de los puntos de inspección que la Patrulla Fronteriza mantiene en corredores viales alejados de la frontera inmediata con México. Su ubicación sobre la Interestatal 5 permite realizar controles a los vehículos que circulan por esta importante vía del sur de California.

La CBP explicó que estos operativos buscan detectar el traslado ilegal de personas, drogas y otros materiales prohibidos en rutas consideradas relevantes para el tráfico ilícito. Por ello, las inspecciones no implican necesariamente que los vehículos hayan cruzado recientemente la frontera internacional.

El jefe de la estación de San Clemente, J.D. Scott, señaló que el decomiso podría contribuir a que el puesto de control alcance un récord anual de incautaciones de narcóticos.

“Con esta incautación, vamos camino a un año récord en interdicciones de narcóticos aquí en el puesto de control de San Clemente”, afirmó en el comunicado de la agencia federal.

Scott también relacionó la disponibilidad de personal para mantener los controles durante más tiempo con la disminución de los cruces irregulares en el área de San Diego. Según explicó, anteriormente los agentes estaban desplegados principalmente en la frontera inmediata, donde procesaban a cientos de personas.

La declaración forma parte de la explicación ofrecida por la CBP sobre la distribución de sus recursos operativos. No obstante, el comunicado no incluyó cifras comparativas que permitan determinar cuánto aumentó el tiempo de funcionamiento del puesto ni establecer el impacto específico de ese cambio en las incautaciones.

Temas Relacionados

CBPCaliforniaCocaínaIncautación de cocaínaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miami se prepara para nuevas inundaciones por las mareas del rey

Las pleamares previstas hasta el lunes podrían anegar calles en zonas bajas, incluso sin lluvias, luego de las afectaciones registradas a finales de octubre

Miami se prepara para nuevas inundaciones por las mareas del rey

Una madre lanzó a sus hijas desde un tercer piso en llamas en Houston y los vecinos las atraparon en el aire

Las niñas, de 4 y 5 años, salieron ilesas del incendio que destruyó el hogar familiar en Shady Acres; el padre quedó en estado crítico y la madre cayó desde la misma altura al intentar escapar

Una madre lanzó a sus hijas desde un tercer piso en llamas en Houston y los vecinos las atraparon en el aire

Estados Unidos cambia las reglas para renovar permisos de trabajo y miles de inmigrantes podrían enfrentar interrupciones laborales

La medida elimina una protección que permitía continuar trabajando mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración procesa ciertas solicitudes. El alcance depende de la fecha en que se presentó el trámite y de la categoría migratoria del solicitante

Estados Unidos cambia las reglas para renovar permisos de trabajo y miles de inmigrantes podrían enfrentar interrupciones laborales

Brickell aprueba cambios históricos para una torre Nobu en un terreno vendido por USD 240 millones

La junta de preservación de Miami avaló por seis votos contra uno la exclusión del anexo y el estacionamiento de la protección patrimonial de First Miami Presbyterian Church

Brickell aprueba cambios históricos para una torre Nobu en un terreno vendido por USD 240 millones

Dos paracaidistas mueren al chocar sus paracaídas a 45 metros del suelo durante un intento de récord en California

Las deportistas, expertas en la modalidad de salto en posición vertical, colisionaron en la última fase del descenso cuando sus lonas quedaron enredadas; el sheriff del condado investiga las causas

Dos paracaidistas mueren al chocar sus paracaídas a 45 metros del suelo durante un intento de récord en California

TECNO

Se necesitan 850.000 toneladas de cobre al año para construir la infraestructura eléctrica que exige la IA

Se necesitan 850.000 toneladas de cobre al año para construir la infraestructura eléctrica que exige la IA

Noruega no dará dinero público a los libros hechos con IA, ni siquiera en parte, desde 2027

GTA 6 para PlayStation 5: paso a paso para descargar el juego de Rockstar antes de su lanzamiento

Beijing vetó un acuerdo entre SoftBank y ABB: las empresas evalúan crear una entidad separada para sus robots en China

El próximo iPhone tendría un botón menos: Apple prepara la salida del acceso directo más conocido

ENTRETENIMIENTO

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante

La búsqueda del nuevo James Bond suma dos candidatos sorpresa: Robert Pattinson y Nicholas Hoult

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

MUNDO

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

La razón histórica detrás de la X en los códigos de muchos aeropuertos

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente