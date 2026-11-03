Oracle pidió USD 20.000 millones a inversores y sus acciones cayeron hasta 8,8% en un día

Oracle indicó que usará el dinero para fines corporativos generales. REUTERS/Robert Galbraith

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Oracle presentó el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dos ofertas para recaudar USD 20.000 millones: USD 10.000 millones en acciones y otros USD 10.000 millones en bonos. La empresa financiará así su expansión en IA. Las acciones cayeron hasta 8,8% ese día, según CNBC.

Oracle indicó que usará el dinero para fines corporativos generales, que incluyen inversiones en infraestructura, pago de deudas, adquisiciones, dividendos y recompra de acciones, según informó la agencia Reuters. Ninguna de las dos ofertas tenía precio fijado al momento de la presentación, según la agencia turca Anadolu.

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La emisión de bonos tiene seis tramos con vencimientos entre 2029 y 2046: uno de tasa variable y cinco de tasa fija. Reuters precisó que las tasas, los precios y la cantidad de acciones a vender no estaban definidos.

Oracle presentó el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dos ofertas para recaudar USD 20.000 millones. REUTERS/Dado Ruvic

La operación no sorprendió al mercado. El 28 de octubre, durante una jornada con inversores, la empresa había anunciado que limitaría su financiamiento adicional en los mercados a USD 20.000 millones hasta el año fiscal 2030, repartidos en partes iguales entre capital y deuda. El tope excluye los préstamos para refinanciar obligaciones existentes.

“Esto parece exactamente lo que anticiparon”, dijo a CNBC Rob Oliver, analista de la firma Baird. Agregó que no entiende por qué el mercado reaccionó con tanta intensidad.

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Una deuda de USD 125.340 millones

Al 31 de agosto, Oracle tenía USD 125.340 millones en préstamos y notas por pagar, frente a ingresos de USD 67.360 millones en el año fiscal 2026, según Reuters. CNBC agregó que la mayor parte de esa deuda son bonos corporativos.

FILE PHOTO: A trader works as a screen shows the logo and trading information for Oracle on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., March 9, 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La calificadora S&P rebajó en julio la nota de Oracle a BBB-, un escalón por encima de la categoría de alto riesgo, informó CNBC. La acción acumula una caída de 33% en 2026 y de 50% en los últimos 12 meses.

El mercado de deuda refleja esa desconfianza. El bono de Oracle con tasa de 4,95% y vencimiento en 2031 rinde 7,276%, según CNBC. El seguro contra impago a cinco años, conocido como CDS, está en 292 puntos, 265% más que hace un año. Gavan Nolan, de S&P Global Market Intelligence, dijo que ese nivel se parece al de un bono basura de nivel alto.

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Gasto máximo en 2027 y 2028

Reuters señaló que los inversores se concentran en el gasto de Oracle en IA porque la empresa tiene menos ingresos que sus rivales Microsoft y Amazon en la nube y una exposición importante a OpenAI, creadora de ChatGPT, que pierde dinero.

FILE PHOTO: Figurines with computers and smartphones are seen in front of Oracle logo in this illustration taken, February 19, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa prevé que el gasto en inversiones llegue a su punto máximo en los años fiscales 2027 y 2028. Espera ingresos superiores a USD 225.000 millones en el año fiscal 2030 y flujo de caja libre positivo en la segunda mitad del año fiscal 2028, según CNBC. Para reducir la necesidad de caja, planea recurrir a financiamiento de proveedores, equipos aportados por clientes y pagos anticipados.

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Karl Keirstead, analista de UBS, calificó el tope de USD 20.000 millones como “un gran alivio” ante las preocupaciones por los mercados de deuda. Oracle se comprometió además, según Anadolu, a no emitir más acciones comunes durante 60 días sin consentimiento de los bancos que lideran la operación, salvo excepciones.

Qué es Oracle

Oracle es una empresa multinacional de tecnología informática, mundialmente reconocida por su sistema de gestión de bases de datos relacionales (Oracle Database).

Imagen de archivo del logo de Oracle en un edificio de oficinas en Irvine, California, Estados Unidos. 28 de junio, 2018. REUTERS/Mike Blake/Archivo

Fundada en 1977, la compañía desarrolla y comercializa software y tecnología para bases de datos, infraestructura y plataformas de computación en la nube (Oracle Cloud), y una amplia gama de productos de software empresarial, como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con los clientes (CRM) y gestión de la cadena de suministro (SCM).

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En la actualidad, es uno de los proveedores de software corporativo más grandes del mundo, ofreciendo soluciones integrales para gestionar y analizar grandes volúmenes de información en organizaciones de todos los tamaños.