Crimen y Justicia

Tres ataques armados en menos de una hora: el violento raid de una banda de ladrones en La Matanza

Todos ocurrieron este viernes y quedaron grabados por las cámaras de seguridad del municipio. La primera víctima fue una docente, asaltada cuando volvía de trabajar en Villa Luzuriaga. Con su auto, los delincuentes intentaron robar otros dos vehículos en San Justo. La pista que permitió detenerlos

La secuencia de ataques de la banda de delincuentes
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Las cámaras de seguridad de La Matanza registraron este viernes una secuencia de tres ataques en menos de una hora que comenzó con el robo de un Ford Ka a una docente y siguió con dos intentos de asalto a conductores de vehículos Peugeot. El raid terminó con dos de los delincuentes detenidos tras una persecución que finalizó en Villa Palito.

El primer hecho ocurrió a las 18:53, sobre la calle Lisboa, en el barrio Los Pinos de Villa Luzuriaga. La maestra regresaba de trabajar al volante de su Ford Ka blanco junto a otras dos mujeres cuando otro vehículo le cruzó el paso.

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En las imágenes se observa que dos hombres bajaron de ese auto y se acercaron al Ford. Uno de ellos, armado, fue hacia la puerta de la conductora y le gritó: “¡Levantá la mano! ¡Dame el celular!”. Después rodeó el coche, se dirigió a una de las acompañantes y le sustrajo la cartera.

Mientras tanto, su cómplice tomó el volante del Ka. Los dos escaparon en el auto de la docente, mientras el resto de la banda se retiró en el vehículo que no pudo ser identificado.

A las 19:20, el Ford Ka apareció en San Justo. El conductor de un Peugeot 2008 blanco estaba estacionado cuando los ladrones le bloquearon el paso. Esta vez, según se aprecia en la filmación, cuatro hombres descendieron del primer auto y otro quedó al volante.

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Dos de los asaltantes exhibían armas. La víctima bajó de su vehículo e intentó alejarse, pero uno de los hombres la siguió, la alcanzó y le revisó los bolsillos. “No tengo nada”, le decía el conductor mientras los ladrones buscaban la llave de presencia para llevarse el Peugeot.

La víctima logró correr y alejarse con la llave. Los delincuentes no pudieron encender el auto. Uno amagó con ir detrás del dueño del Peugeot, aunque los gritos alertaron a vecinos de la zona, que activaron una alarma vecinal. Así, la banda escapó sin concretar el robo.

El coche robado con el que se movían los asaltantes fue abandonado en Villa Palito

Pero eso no fue todo: pocos minutos después, el grupo intentó apoderarse de un Peugeot 208 blanco en la esquina de Coronel Lynch e Hipólito Yrigoyen. Repitieron la misma maniobra: cruzaron el Ford Ka y cuatro de ellos bajaron para rodear al conductor.

Sin embargo, un patrullero que circulaba por la zona apareció detrás de ellos y los hizo desistir.

Ante la presencia policial, los sospechosos volvieron al Ford Ka y escaparon hacia la Villa Palito, donde abandonaron el vehículo en las inmediaciones de Alberti y Coronel Juan Antonio Lezica, junto a un descampado. Los ocupantes luego huyeron a pie dentro del barrio, que es uno de los puntos críticos de delincuencia, venta de drogas al menudeo y hechos de violencia armada en La Matanza, cercano a otros asentamientos peligrosos como Puerta de Hierro o San Petersburgo.

Fuentes policiales indicaron que agentes del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 1° San Justo reunieron las grabaciones de los tres hechos y avanzaron con un rastrillaje en la zona. Así detuvieron, en Derqui y Padre Bachi, a Thiago Iván Lavín, de 18 años, y a Uriel Sebastián Gorra Isa, de 22, ambos vecinos de Isidro Casanova.

Uno de los elementos que facilitó la identificación de Lavín fue el pantalón que vestía durante los asaltos: una pierna era azul y la otra combinaba rojo y blanco. En una de las grabaciones, el joven aparece con esa prenda mientras apunta con un arma a una de las víctimas.

Cayó una banda de ladrones en La Matanza
Los dos sospechosos detenidos

Los acusados quedaron detenidos en el marco de una causa por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, con intervención del fiscal Juan Pablo Tahtagian, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Matanza.

Durante el operativo, la Policía Bonaerense secuestró el Ford Ka robado y dos teléfonos celulares.

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