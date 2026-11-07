El Salvador

“Cooperación ES Cultura” reúne cuatro décadas de vínculos culturales entre España y El Salvador

La propuesta, impulsada por el centro cultural español, reúne proyectos, documentos y obras desarrollados desde 1986 para conmemorar los 40 años de apoyo bilateral al desarrollo cultural de la nación salvadoreña

La exposición «Cooperación ES Cultura» conmemora cuatro décadas de trabajo conjunto entre España y El Salvador en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán (Muna)./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)
La exposición «Cooperación ES Cultura» conmemora cuatro décadas de trabajo conjunto entre España y El Salvador en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán (Muna)./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)
Guardar

La exposición “Cooperación ES Cultura”, abierta al público en la Sala Temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA), propone un recorrido por cuatro décadas de cooperación cultural entre España y El Salvador. La muestra, impulsada por el Centro Cultural de España en El Salvador en el marco del 40 aniversario de la Cooperación Española en el país, recupera proyectos, obras, documentos, memorias y protagonistas que han contribuido al desarrollo cultural salvadoreño desde 1986.

Curada por la historiadora y escritora Elena Salamanca y el arqueólogo e historiador Heriberto Erquicia, la exposición pone en perspectiva una relación bilateral que se consolidó con la creación del Centro Cultural de España en El Salvador en 1998. A través de una línea de tiempo narrativa, el público puede acercarse a los lazos culturales establecidos durante el siglo XX, las iniciativas regionales de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española y proyectos contemporáneos como Teatro Voces Mayores.

PUBLICIDAD

La embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal, destacó durante la inauguración que la cultura ha formado parte de la cooperación incluso antes de la formalización de estos programas. “La Cooperación Española implica acompañar, aprender, escuchar y, sobre todo, que las personas sean siempre el centro de todo lo que hacemos”, afirmó.

El montaje articula diez líneas temáticas fijadas por la Estrategia de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)
El montaje articula diez líneas temáticas fijadas por la Estrategia de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)

La exposición se articula a partir de las diez líneas priorizadas por la Estrategia de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Democracia, memoria, paz, inclusión, equidad e igualdad, creatividad, patrimonio, sostenibilidad ambiental, comunicación, innovación y alianzas culturales se entrelazan en la propuesta curatorial.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la subdirectora de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible de AECID, Eloísa Vaello Marco, subrayó que la nueva estrategia parte de “entender que la cultura es un derecho humano y que, con ella, trabajando juntos, cooperando juntos, podemos construir un mundo más justo, más democrático, más inclusivo y sostenible”.

“Cooperación ES Cultura” presenta obras que participaron en el antiguo Premio Arte Joven, desarrollado entre 2000 y 2010, así como piezas vinculadas a procesos como Invernadero, Cartografías Líquidas y Pólvora, un proyecto de residencias artísticas en las aulas. También incorpora documentos de intervenciones comunitarias como La Casa Tomada, publicaciones del Programa Generosas y materiales de distintos proyectos literarios y artísticos.

La exhibición reúne obras del certamen Premio Arte Joven junto con documentos de proyectos comunitarios como La Casa Tomada./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)
La exhibición reúne obras del certamen Premio Arte Joven junto con documentos de proyectos comunitarios como La Casa Tomada./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)

La muestra reúne además fotografías de la Agencia EFE que documentan visitas oficiales y momentos relevantes de la relación entre ambos países. Desde la perspectiva patrimonial, recupera vestigios de las excavaciones arqueológicas en Ciudad Vieja, fichas del Inventario de Bienes Culturales Inmuebles desarrollado por CONCULTURA con financiamiento español y fotografías de la Escuela Taller de Suchitoto.

Para Elena Salamanca, el proceso expositivo permite reconocer un patrimonio construido colectivamente. “Se han recuperado fuentes documentales y orales, memorias y experiencias, sujetos y objetos”, escribe la curadora, con el propósito de mostrar un acervo compartido por varias generaciones mediante artes visuales, artes escénicas, literatura, registros sonoros y audiovisuales, así como experiencias desarrolladas en contextos urbanos y rurales.

La inauguración incluyó una presentación del grupo de música de cámara El Ensamble, que interpretó piezas de Manuel de Falla, y una participación del elenco de Teatro Voces Mayores, integrado por personas adultas mayores y formado en artes escénicas. El grupo presentó una pieza inspirada en Poema de amor, de Roque Dalton. En coherencia con el programa +Accesible, la actividad contó con interpretación simultánea en lengua de señas salvadoreña.

El Museo Nacional de Antropología mantendrá la exhibición abierta al público hasta el 15 de enero de 2027./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)
El Museo Nacional de Antropología mantendrá la exhibición abierta al público hasta el 15 de enero de 2027./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)

La programación continuará el 19 de noviembre, a las 5:00 p. m., con una visita guiada en el MUNA a cargo del equipo curatorial. El 24 de noviembre, a las 4:00 p. m., se realizará el conversatorio “Cultura, memoria, territorio y género en la cooperación para el desarrollo sustentable”, moderado por la antropóloga Marielba Herrera.

Asimismo, los sábados 5 y 12 de diciembre, de 9:00 a 11:00 a. m., se impartirá el taller infantil “Luz y raíz: Taller de fotografía ecológica e identidad a través de la antotipia”, facilitado por la artista salvadoreña Lucy Tomasino.

La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027, de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. en el MUNA, ubicado en la Avenida La Revolución, colonia San Benito, San Salvador.

Temas Relacionados

cooperación internacionalSan SalvadorPatrimonio culturalEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ocho de cada diez empresarios alertan que el colapso vial amenaza la economía centroamericana

Una investigación regional de las cámaras de comercio comprobó que la saturación de las carreteras encarece el abastecimiento de mercaderías y limita la productividad, situación que llevó al empresariado a demandar reformas estructurales a los gobiernos

Ocho de cada diez empresarios alertan que el colapso vial amenaza la economía centroamericana

El jefe de la banda Boston muere en un ataque con dron de las fuerzas haitianas

La acción nocturna alcanzó el vehículo en que viajaba Mathias Sainthil en Cité-Soleil y causó también bajas entre sus acompañantes, según la información difundida el viernes por la agencia EFE

El jefe de la banda Boston muere en un ataque con dron de las fuerzas haitianas

Condenan a hombre que chocó ebrio contra una vivienda y causó la muerte de dos adultos mayores en El Salvador

El acusado ignoró las advertencias de vecinos, perdió el control de un pick-up y embistió el domicilio donde estaba la pareja

Condenan a hombre que chocó ebrio contra una vivienda y causó la muerte de dos adultos mayores en El Salvador

El Salvador: La Dirección de Migración habilita una plataforma digital para validar permisos de salida de menores

El sistema revisará previamente las autorizaciones de viaje de niños y adolescentes y emitirá un comprobante QR cuando los archivos remitidos por correo electrónico o sitio institucional no tengan observaciones

El Salvador: La Dirección de Migración habilita una plataforma digital para validar permisos de salida de menores

“La destruiremos”: Bukele reaccionó a una denuncia sobre la vivienda de un presunta banda criminal en Haití

El presidente de El Salvador pidió la ubicación exacta de una vivienda que una usuaria de X atribuyó a una banda criminal y aseguró que sus fuerzas la demolerían

“La destruiremos”: Bukele reaccionó a una denuncia sobre la vivienda de un presunta banda criminal en Haití

TECNO

Se necesitan 850.000 toneladas de cobre al año para construir la infraestructura eléctrica que exige la IA

Se necesitan 850.000 toneladas de cobre al año para construir la infraestructura eléctrica que exige la IA

Noruega no dará dinero público a los libros hechos con IA, ni siquiera en parte, desde 2027

GTA 6 para PlayStation 5: paso a paso para descargar el juego de Rockstar antes de su lanzamiento

Beijing vetó un acuerdo entre SoftBank y ABB: las empresas evalúan crear una entidad separada para sus robots en China

El próximo iPhone tendría un botón menos: Apple prepara la salida del acceso directo más conocido

ENTRETENIMIENTO

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

"La Odisea" tendrá un nuevo estreno en diciembre: dónde podrá verse y qué formatos estarán disponibles

La novia de Vince Neil, vocalista de Mötley Crüe, fue arrestada por presunta agresión contra el cantante

La búsqueda del nuevo James Bond suma dos candidatos sorpresa: Robert Pattinson y Nicholas Hoult

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

MUNDO

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

Los 10 museos que lideraron las visitas en Europa durante 2025

Cuáles son los países con más feriados nacionales en 2026

No quitó la tarjeta SIM de su celular antes de un ejercicio de la OTAN: lo hackearon, lo chantajearon con fotos íntimas y terminó degradado

La razón histórica detrás de la X en los códigos de muchos aeropuertos

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente