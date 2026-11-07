“Cooperación ES Cultura” reúne cuatro décadas de vínculos culturales entre España y El Salvador

La exposición «Cooperación ES Cultura» conmemora cuatro décadas de trabajo conjunto entre España y El Salvador en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán (Muna)./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)

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La exposición “Cooperación ES Cultura”, abierta al público en la Sala Temporal del Museo Nacional de Antropología (MUNA), propone un recorrido por cuatro décadas de cooperación cultural entre España y El Salvador. La muestra, impulsada por el Centro Cultural de España en El Salvador en el marco del 40 aniversario de la Cooperación Española en el país, recupera proyectos, obras, documentos, memorias y protagonistas que han contribuido al desarrollo cultural salvadoreño desde 1986.

Curada por la historiadora y escritora Elena Salamanca y el arqueólogo e historiador Heriberto Erquicia, la exposición pone en perspectiva una relación bilateral que se consolidó con la creación del Centro Cultural de España en El Salvador en 1998. A través de una línea de tiempo narrativa, el público puede acercarse a los lazos culturales establecidos durante el siglo XX, las iniciativas regionales de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española y proyectos contemporáneos como Teatro Voces Mayores.

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La embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal, destacó durante la inauguración que la cultura ha formado parte de la cooperación incluso antes de la formalización de estos programas. “La Cooperación Española implica acompañar, aprender, escuchar y, sobre todo, que las personas sean siempre el centro de todo lo que hacemos”, afirmó.

El montaje articula diez líneas temáticas fijadas por la Estrategia de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Cooperación Española./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)

La exposición se articula a partir de las diez líneas priorizadas por la Estrategia de Cultura y Desarrollo Sostenible de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Democracia, memoria, paz, inclusión, equidad e igualdad, creatividad, patrimonio, sostenibilidad ambiental, comunicación, innovación y alianzas culturales se entrelazan en la propuesta curatorial.

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En ese sentido, la subdirectora de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible de AECID, Eloísa Vaello Marco, subrayó que la nueva estrategia parte de “entender que la cultura es un derecho humano y que, con ella, trabajando juntos, cooperando juntos, podemos construir un mundo más justo, más democrático, más inclusivo y sostenible”.

“Cooperación ES Cultura” presenta obras que participaron en el antiguo Premio Arte Joven, desarrollado entre 2000 y 2010, así como piezas vinculadas a procesos como Invernadero, Cartografías Líquidas y Pólvora, un proyecto de residencias artísticas en las aulas. También incorpora documentos de intervenciones comunitarias como La Casa Tomada, publicaciones del Programa Generosas y materiales de distintos proyectos literarios y artísticos.

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La exhibición reúne obras del certamen Premio Arte Joven junto con documentos de proyectos comunitarios como La Casa Tomada./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)

La muestra reúne además fotografías de la Agencia EFE que documentan visitas oficiales y momentos relevantes de la relación entre ambos países. Desde la perspectiva patrimonial, recupera vestigios de las excavaciones arqueológicas en Ciudad Vieja, fichas del Inventario de Bienes Culturales Inmuebles desarrollado por CONCULTURA con financiamiento español y fotografías de la Escuela Taller de Suchitoto.

Para Elena Salamanca, el proceso expositivo permite reconocer un patrimonio construido colectivamente. “Se han recuperado fuentes documentales y orales, memorias y experiencias, sujetos y objetos”, escribe la curadora, con el propósito de mostrar un acervo compartido por varias generaciones mediante artes visuales, artes escénicas, literatura, registros sonoros y audiovisuales, así como experiencias desarrolladas en contextos urbanos y rurales.

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La inauguración incluyó una presentación del grupo de música de cámara El Ensamble, que interpretó piezas de Manuel de Falla, y una participación del elenco de Teatro Voces Mayores, integrado por personas adultas mayores y formado en artes escénicas. El grupo presentó una pieza inspirada en Poema de amor, de Roque Dalton. En coherencia con el programa +Accesible, la actividad contó con interpretación simultánea en lengua de señas salvadoreña.

El Museo Nacional de Antropología mantendrá la exhibición abierta al público hasta el 15 de enero de 2027./ (René Figueroa/ Cortesía Centro Cultural de España)

La programación continuará el 19 de noviembre, a las 5:00 p. m., con una visita guiada en el MUNA a cargo del equipo curatorial. El 24 de noviembre, a las 4:00 p. m., se realizará el conversatorio “Cultura, memoria, territorio y género en la cooperación para el desarrollo sustentable”, moderado por la antropóloga Marielba Herrera.

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Asimismo, los sábados 5 y 12 de diciembre, de 9:00 a 11:00 a. m., se impartirá el taller infantil “Luz y raíz: Taller de fotografía ecológica e identidad a través de la antotipia”, facilitado por la artista salvadoreña Lucy Tomasino.

La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027, de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. en el MUNA, ubicado en la Avenida La Revolución, colonia San Benito, San Salvador.