Costa Rica

Dos universidades de Costa Rica reciben reconocimiento por contratar trabajadores mayores de 45 años: suman más de 900 colaboradores

La Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM) fueron distinguidas por AGECO por sus políticas de inclusión laboral. Ambas instituciones contrataron a 50 personas mayores de 45 años durante 2026 y se ubicaron entre las tres organizaciones más destacadas en generación de empleo para esta población.

La Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana recibieron un reconocimiento de AGECO por fomentar la contratación de personas mayores de 45 años. Cortesía: TRP Lab
La Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana recibieron un reconocimiento de AGECO por fomentar la contratación de personas mayores de 45 años. Cortesía: TRP Lab
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Dos universidades privadas de Costa Rica fueron reconocidas por sus iniciativas para promover oportunidades laborales entre personas mayores de 45 años, un grupo de trabajadores que puede enfrentar obstáculos para conseguir empleo debido a prejuicios relacionados con la edad y las exigencias del mercado laboral.

Se trata de la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM), instituciones que recibieron un galardón de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) por sus prácticas de contratación, inclusión y desarrollo profesional de personas de este grupo de edad.

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Ambas universidades incorporaron conjuntamente a 50 nuevos trabajadores mayores de 45 años durante el presente año.

Además, actualmente cuentan con 923 colaboradores y docentes pertenecientes a esta población, entre sus respectivas planillas.

El reconocimiento fue entregado durante el quinto acto de reconocimiento a empresas e instituciones que gestionan la edad, una actividad organizada por AGECO en la que fueron distinguidas 30 organizaciones por sus esfuerzos para promover espacios laborales inclusivos.

Actualmente, las dos universidades cuentan con 923 docentes y colaboradores de 45 años o más, según los datos divulgados por las instituciones. Crédito: Teletica
Actualmente, las dos universidades cuentan con 923 docentes y colaboradores de 45 años o más, según los datos divulgados por las instituciones. Crédito: Teletica

¿Cuántas personas mayores de 45 años trabajan en estas universidades?

De acuerdo con las cifras suministradas, la Universidad Latina cuenta actualmente con 743 personas colaboradoras y docentes de 45 años o más, de las cuales 37 fueron contratadas durante 2026.

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Por su parte, la Universidad Americana registra 180 trabajadores dentro del mismo grupo de edad, incluidos 13 nuevos ingresos durante este año.

En conjunto, ambas instituciones alcanzan 923 personas de 45 años o más, cifra que incluye tanto al personal administrativo como a quienes desarrollan labores académicas.

Estos resultados permitieron que las universidades recibieran una distinción especial por ubicarse entre las tres organizaciones que más oportunidades laborales generaron para esta población durante 2026.

AGECO reconoce contratación sin prejuicios de edad

La Asociación Gerontológica Costarricense explicó que el reconocimiento busca destacar a organizaciones que implementan procesos de contratación y selección de personal sin discriminación relacionada con la edad.

Sofía Gamboa Chaverri, gestora de empleo del programa Sigo Vigente +45, señaló que la distinción reconoce a instituciones que aprovechan la experiencia, los conocimientos y la trayectoria profesional de trabajadores mayores de 45 años.

El galardón contempla cuatro categorías, relacionadas con buenas prácticas de contratación, ferias de empleo inclusivas, condiciones laborales favorables para la gestión de la edad y el aporte de los medios de comunicación a la promoción de estos principios.

La iniciativa busca promover una mayor participación de trabajadores de diferentes generaciones dentro de las organizaciones.

Universidades destacan el valor de la experiencia profesional

La rectora de la Universidad Latina de Costa Rica, Rosa Monge, aseguró que el reconocimiento refleja la importancia de construir espacios laborales donde puedan convivir trabajadores de distintas edades.

“Este galardón nos llena de orgullo porque demuestra el gran valor de estos colaboradores”, manifestó.

Monge destacó que las instituciones educativas deben fomentar condiciones que permitan aprovechar los conocimientos de profesionales con amplia trayectoria, sin limitar sus oportunidades por razones de edad.

“Creemos en la igualdad de oportunidades y en la importancia de construir espacios laborales donde distintas generaciones puedan compartir sus capacidades, aprender unas de otras y desarrollarse profesionalmente”, agregó.

Ambas instituciones contrataron conjuntamente a 50 trabajadores mayores de 45 años durante 2026, como parte de sus políticas de inclusión laboral. Crédito: La República
Ambas instituciones contrataron conjuntamente a 50 trabajadores mayores de 45 años durante 2026, como parte de sus políticas de inclusión laboral. Crédito: La República

Programas buscan mejorar el bienestar de los trabajadores

Además de sus políticas de contratación, ambas universidades desarrollan iniciativas para promover el bienestar físico, mental y social de sus colaboradores.

Entre ellas destacan los programas Vitalidad +45 y Conecta Senior Bienestar en Acción, que incluyen actividades físicas, asesoría psicológica y charlas de salud.

Yesenia Rodríguez, gerente de Salud Ocupacional y Bienestar de ambas instituciones, explicó que estas acciones buscan favorecer la permanencia y el desarrollo profesional de los trabajadores.

“Todas las personas nos acercamos a esta etapa de la vida y debemos hacerlo con dignidad, salud, oportunidades de empleo y posibilidades de desarrollo integral”, señaló.

La Universidad Latina participa por segunda ocasión en la iniciativa de AGECO, mientras que la UAM lo hace por tercera vez.

El reconocimiento destaca la importancia de fomentar espacios laborales intergeneracionales en los que la experiencia profesional y la actualización de conocimientos puedan contribuir conjuntamente al funcionamiento de las organizaciones.

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