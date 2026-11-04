Anthropic se comprometió a gastar USD 895.000 millones en centros de datos, casi 7 veces su efectivo

La compañía enfrenta vencimientos por USD 69.800 millones en contratos de cómputo durante los doce meses posteriores al 30 de septiembre (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

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Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, reveló que firmó contratos y arrendamientos por USD 895.400 millones, casi todos para centros de datos y chips. Lo informó el 2 de noviembre en una versión modificada de los documentos que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para salir a la bolsa.

La cifra equivale a casi siete veces los USD 132.000 millones en efectivo e inversiones de corto plazo que la compañía tenía a fines de septiembre, según el análisis de Yahoo Finance. Unos USD 69.800 millones vencen en los 12 meses posteriores al 30 de septiembre y unos USD 447.500 millones antes del 31 de diciembre de 2030.

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El resto del gasto se extiende entre 2031 y 2045, según el documento. Data Center Dynamics, un medio especializado en infraestructura, informó que el total anterior de compromisos de cómputo, es decir, de capacidad de procesamiento alquilada, era de USD 417.000 millones.

Qué empresas encabezan la lista de cobros

Entre los proveedores nombrados, Google tiene un mínimo de USD 121.300 millones desde abril de 2026 hasta julio de 2033. Amazon figura con USD 110.000 millones hasta abril de 2036 y Microsoft con al menos USD 44.900 millones desde noviembre de 2026, según el prospecto.

El prospecto financiero incluye convenios de arrendamiento de equipos con Broadcom y contratos con la división de inteligencia artificial de SpaceX (Europa Press)

Yahoo Finance suma a Broadcom, con unos USD 161.000 millones en arrendamiento de equipos, y a la unidad de IA de SpaceX, con hasta USD 120.500 millones. Data Center Dynamics agrega dos empresas de infraestructura: Nscale, con USD 44.600 millones hasta 2033, y Lambda, con USD 41.300 millones hasta 2034.

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Los acuerdos con Google, Amazon y Microsoft se pagan aunque Anthropic no use la capacidad y solo se pueden cancelar por un incumplimiento grave del proveedor, según Data Center Dynamics. El de SpaceX, en cambio, puede terminarse con 90 días de aviso a partir de marzo.

Una parte del total tampoco es firme. Unos USD 213.800 millones dependen de derechos de terminación o de condiciones previas, como financiamiento, instalaciones o aprobaciones regulatorias, informó el prospecto. Fuera del total quedan además entre USD 125.000 millones y USD 150.000 millones en chips de Google que Anthropic prevé recibir entre 2028 y 2031.

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Mark Mahaney, analista de Evercore ISI, describió tras el primer prospecto la relación con los gigantes de la nube así: Anthropic es a la vez cliente, competidor, canal de ventas e inversión para ellos.

Los ingresos suben, pero la ganancia duró un trimestre

La empresa registró una pérdida operativa de USD 567 millones tras adquirir USD 5.000 millones en capacidad de cómputo a corto plazo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el tercer trimestre, Anthropic facturó unos USD 17.000 millones, frente a USD 11.600 millones en el segundo, según Yahoo Finance. El crecimiento frente al trimestre previo fue del 47%, contra el 144% del segundo trimestre, informó CNBC.

La compañía pasó de una ganancia operativa de USD 974 millones a una pérdida operativa de USD 567 millones. Cuando la demanda superó su capacidad contratada, compró USD 5.000 millones en cómputo a corto plazo, que según el documento “cuesta actualmente mucho más” que los contratos largos.

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Jay Goldberg, analista de Seaport Research Partners, dijo a Yahoo Finance que la empresa seguramente tendrá ganancias en uno o dos trimestres. “Pero después empezarán a volver a las pérdidas”, afirmó. Parte de las acciones se ofrecerán a inversores minoristas a través de Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi y E*Trade, de Morgan Stanley.