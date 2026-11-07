Honduras

Honduras: decomisan 362 kilos de cocaína valorados en más de $3.58 millones en Atlántida

El cargamento estaba distribuido en 13 fardos y fue localizado en una zona montañosa de la aldea Punta de Rieles, en el municipio de La Masica. Con este decomiso, las incautaciones de cocaína durante 2026 superan las 3.9 toneladas, según la Policía.

Los 362 kilogramos de supuesta cocaína estaban distribuidos en 13 fardos localizados en una zona montañosa de Punta de Rieles. (Foto: Policía Nacional)
Los 362 kilogramos de supuesta cocaína estaban distribuidos en 13 fardos localizados en una zona montañosa de Punta de Rieles. (Foto: Policía Nacional)
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La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) decomisó 362 kilogramos de supuesta cocaína, valorados en más de 97 millones de lempiras (aproximadamente 3.58 millones de dólares), durante un operativo ejecutado en una zona montañosa de la aldea Punta de Rieles, municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

El cargamento estaba distribuido en 13 fardos y fue localizado mediante labores de inteligencia, investigación y seguimiento desarrolladas por unidades especializadas de la Policía Nacional, informó la institución este viernes.

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La operación se realizó en el marco del Plan Escudo de Honduras y estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), adscrita a la DNPA, con el acompañamiento de equipos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE-COE) y de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF-GOET).

De acuerdo con el informe policial, la intervención permitió ubicar el cargamento en un sector montañoso de Punta de Rieles, donde las autoridades ejecutaron las acciones para asegurar los paquetes que contenían la supuesta droga.

El cargamento incautado en Atlántida tiene un valor estimado superior a los 97 millones de lempiras, equivalentes a unos 3.58 millones de dólares. (Foto: Policía Nacional)
El cargamento incautado en Atlántida tiene un valor estimado superior a los 97 millones de lempiras, equivalentes a unos 3.58 millones de dólares. (Foto: Policía Nacional)

La DNPA indicó que el decomiso representa una afectación económica superior a los 97 millones de lempiras ($3.58 millones) para las estructuras vinculadas al narcotráfico, debido al valor estimado de la sustancia incautada.

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Aunque la institución no detalló en su comunicación la identidad de posibles responsables ni informó sobre capturas relacionadas con el hallazgo, destacó que el resultado fue producto del trabajo coordinado entre las unidades policiales que participaron en el operativo.

Con este decomiso, las incautaciones de cocaína en Honduras durante 2026 alcanzan los 3,940 kilogramos, según las cifras divulgadas por la Dirección Nacional Policial Antidrogas.

La institución también estimó que los decomisos efectuados en lo que va del año han generado una afectación económica de 1,067 millones 740 mil lempiras (aproximadamente 39.44 millones de dólares) a las estructuras del crimen organizado.

La Policía Nacional decomisó 362 kilogramos de supuesta cocaína durante un operativo en el municipio de La Masica, Atlántida. (Foto: Policía Nacional)
La Policía Nacional decomisó 362 kilogramos de supuesta cocaína durante un operativo en el municipio de La Masica, Atlántida. (Foto: Policía Nacional)

El monto representa el impacto financiero acumulado que las autoridades atribuyen a las operaciones contra el tráfico de clorhidrato de cocaína desarrolladas durante el presente año.

Las cifras reflejan la cantidad de droga que las unidades antidrogas han logrado retirar de circulación mediante intervenciones en diferentes puntos del territorio nacional, como parte de las acciones dirigidas a combatir las actividades de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La Policía Nacional señaló que el Plan Escudo de Honduras contempla operaciones estratégicas y focalizadas, con participación de distintas unidades especializadas, para debilitar las estructuras criminales relacionadas con el almacenamiento, traslado y distribución de sustancias ilícitas.

Las labores de inteligencia y seguimiento constituyen una herramienta para identificar posibles puntos de almacenamiento y las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

La operación fue desarrollada por la Unidad de Investigación Sensitiva mediante labores de inteligencia y seguimiento. (Foto: Policía Nacional)
La operación fue desarrollada por la Unidad de Investigación Sensitiva mediante labores de inteligencia y seguimiento. (Foto: Policía Nacional)

El trabajo conjunto entre la DNPA, las Fuerzas Especiales y los Servicios Policiales Fronterizos también busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a las actividades del crimen organizado.

El decomiso registrado en La Masica se suma a las operaciones antidrogas ejecutadas durante 2026, año en el que las autoridades reportan la incautación de casi cuatro toneladas de cocaína y una afectación económica superior a los 1,067 millones de lempiras ($39.44 millones).

Las autoridades mantienen las operaciones contra las estructuras del narcotráfico en el país, mientras los resultados de estas intervenciones continúan incorporándose a las estadísticas oficiales de decomisos.

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