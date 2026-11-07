Economía

“China-Shock.2”: productores de acero latinoamericanos debatirán cómo responder a la presión y competencia desleal del gigante asiático

En “Alacero Summit 2026”, en México, empresas de la Argentina y otros países de la región abordarán temas como la sobrecapacidad global y el futuro de la cadena de valor. En 2025, las importaciones representaron el 43,5% del consumo regional, el nivel más alto de la serie histórica. Producción, geopolítica y tecnología, desde la IA hasta acero libre de emisiones

Un trabajador siderúrgico camina por un pasillo lleno de bobinas de acero en una planta siderúrgica REUTERS/Wolfgang Rattay
Un trabajador siderúrgico camina por un pasillo lleno de bobinas de acero en una planta siderúrgica REUTERS/Wolfgang Rattay
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Líderes industriales y expertos internacionales debatirán durante dos jornadas a partir del martes en “Alacero Summit 2026” la encrucijada latinoamericana ante un nuevo orden industrial.

La sobrecapacidad, el avance de las importaciones, la competencia desleal, las respuestas de política industrial y el futuro del sector serán el foco de un evento en que se debatirá intensamente las respuestas posibles de política industrial al China-Shock.2 y el futuro de la cadena de valor del acero.

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“La sobrecapacidad mundial, las nuevas políticas industriales y la creciente presión de las importaciones colocan a América Latina frente a la decisión estratégica de fortalecer su capacidad productiva o perder terreno en la nueva configuración del comercio global”, dice un anticipo del programa y debates del evento, en que se abordará la competencia con otros mercados, la defensa comercial, el papel de China, la regionalización de las cadenas de valor, las oportunidades de integración industrial y el impacto de la inteligencia artificial y la transición energética.

El encuentro tendrá lugar en un contexto de creciente avance de las importaciones en el mercado regional. Según Alacero, entre enero y agosto de 2026, el consumo aparente de acero laminado aumentó 3,1% interanual, pero la producción regional creció apenas 1,7 por ciento. Las importaciones representaron el 43,5% del consumo, el nivel más alto de la serie histórica. “El crecimiento del consumo de acero debe traducirse en más producción, inversión y empleo en América Latina. Necesitamos condiciones equitativas de competencia y una agenda industrial que permita defender la producción regional, fortalecer nuestras cadenas de valor y aprovechar las oportunidades de inversión que abre la reconfiguración económica mundial”, adelantaron los organizadores. “Alacero Summit es el espacio para discutir cómo convertir estos desafíos en una estrategia de crecimiento para la región”, señaló Ezequiel Tavernelli, director ejecutivo de la entidad.

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Comercio y geopolítica mundiales

La reorganización del comercio mundial se enmarca en un contexto geopolítico que afecta las decisiones sobre dónde producir, invertir y desarrollar proveedores, aspecto que será abordado por el argentino Andrés Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa; Luis Foncerrada, economista en jefe de Amcham México, y Marcos Troyjo, expresidente del Nuevo Banco de Desarrollo.

Además, con las exportaciones chinas de acero en un máximo histórico, también expondrá Michael Pettis, investigador del Carnegie Endowment for International Peace y desde 2002 profesor de Finanzas en el Carnegie-Tsinghua Center de la Escuela de Negocios Guanghua de la Universidad de Beijing, en la capital china, y Jorge Guajardo, socio de DGA Group, analizarán en el panel “China Shock 2.0” cómo los apoyos estatales y la expansión exportadora de China están redefiniendo la competencia por la manufactura global, con una presión que se extiende del acero a sectores de mayor valor agregado y pone en riesgo las cadenas productivas latinoamericanas.

Siderurgia - acero - Techint
Vista aérea de una planta de acero de Techint

Anthony de Carvalho, jefe de la Unidad de Acero de la OCDE, organismo creado en la segunda posguerra mundial para administrar el Plan Marshall y devenido luego centro de estudios y buenas prácticas de los países desarrollados, presentará el estudio elaborado en colaboración con Alacero sobre cómo América Latina absorbe el exceso de capacidad global.

De Carvaloh y Kevin Dempsey, presidente y CEO del American Iron and Steel Institute (AISI), analizarán cómo coordinar respuestas internacionales y medidas concretas en cada país para enfrentar las distorsiones comerciales y prevenir el desvío de excedentes hacia la región. Y Adriana Carvalho, de S&P Global, complementará el análisis con las tendencias del mercado del acero y el posicionamiento regional.

Otra eje de debate será cómo convertir la regionalización en inversiones y desarrollo de proveedores. Francisco Cervantes Díaz abordará el Plan México y las oportunidades de América Latina como destino de inversión industrial, en diálogo moderado por Sergio de la Maza, vicepresidente ejecutivo y director general de TenarisTamsa y presidente de CANACERO. Y Ricardo Alban, de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil; Martín Rappallini, de la Unión Industrial Argentina, y Alejandro Malagón, de CONCAMIN, discutirán la agenda que necesita la manufactura latinoamericana de cara a la competencia desleal con las condiciones de infraestructura, energía y financiamiento necesarias para ampliar la capacidad productiva regional.

Un demandante clave

Rafael Chang, CEO de Toyota Latinoamérica y el Caribe, expondrá la perspectiva de la industria automotriz, cuyas exigencias de competitividad, calidad y desarrollo tecnológico son clave, por tratarse de uno de los principales sectores consumidores de acero y en un referente para la organización de redes de proveedores.

Carrocería metálica de un automóvil en una planta industrial oscura rodeada por maquinaria y brazos robóticos en suspensión
Línea de ensamblaje robotizada de una planta automotriz, demandante clave de la siderurgia

El panel de CEOs reunirá a Jorge Oliveira, de ArcelorMittal Brasil; Máximo Vedoya, de Ternium; Gustavo Werneck, de Gerdau, y Oscar Chahín, de TYASA, quienes debatirán cómo orientar las inversiones, incorporar tecnología y desarrollar mercados en un escenario de sobrecapacidad y cambios en las reglas del comercio.

En un bloque sobre innovación Rafael Scott, de McKinsey & Company; Aarón Ramil, de Russula, y Juan Pablo Chemes, de Accenture, abordarán cómo la inteligencia artificial, la visión artificial y los agentes inteligentes pueden mejorar los procesos y la eficiencia operativa, y Primetals Technologies analizará las nuevas demandas de acero vinculadas a la electrificación y la expansión de la IA. Por último, Juan Brihet y Diego Giangreco, de CRU, analizarán las ventajas de América Latina para producir acero de bajas emisiones.

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