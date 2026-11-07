Rescataron con un dron térmico a una mujer perdida en los bosques de Villa Traful tras nueve horas de búsqueda nocturna

El dron térmico utilizado en la búsqueda fue aportado por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia del Neuquén

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Una mujer que se había internado en la zona boscosa de Villa Traful junto a su hija fue encontrada con vida, después de pasar varias horas a la intemperie en la Patagonia argentina. El operativo que permitió dar con su paradero movilizó a más de media docena de organismos y tuvo un elemento que fue clave para el resultado: un dron térmico.

El procedimiento de búsqueda se inició cerca de las 2 de la madrugada cuando la propia hija dio aviso de que la mujer se encontraba perdida en el área boscosa del lugar. Desde ese momento, equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y vecinos de la comunidad se organizaron para rastrear la zona durante la noche.

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Alan Traballoni, director de Emergencia y Comunicación de la Región Sur de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo (SEGR), detalló la composición del operativo en declaraciones a Diario Río Negro. “Desde la secretaría aportamos un dron térmico, gente del sistema provincial de manejo del fuego, y también colaboró gente de Parques Nacionales, de la Policía del Neuquén y también de la Comisión de Auxilio acá de Traful, junto con varios vecinos que se acercaron”, afirmó.

Tras casi nueve horas de rastreo, la mujer fue localizada alrededor de las 11 de la mañana a unos 2 kilómetros del lago Traful. Presentaba lesiones en los miembros inferiores, deshidratación moderada e hipotermia, aunque su estado no revestía riesgo de vida. Una vez hallada, recibió asistencia en el lugar y quedó junto a sus familiares.

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La mujer fue hallada a unos 2 kilómetros del lago Traful con hipotermia, deshidratación moderada y lesiones en los miembros inferiores

Traballoni confirmó el resultado del operativo con alivio. “Gracias a Dios, alrededor de las 11 de la mañana de hoy se pudo dar con el paradero de esta persona, la cual se encontraba con un estado de deshidratación moderada e hipotermia, pero sin riesgo vital”, declaró al medio, y agregó: “La misma se encuentra en buen estado, ya en compañía de su familia, por suerte es una historia con un final feliz, en donde se ve que el trabajo en conjunto de todas las instituciones dio sus frutos”.

En el operativo participaron el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), una ambulancia del Centro de Salud Olga Vivares, la Comisión de Fomento de Villa Traful, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, la Policía del Neuquén, la Comisión de Auxilio, brigadistas locales, Fauna de la Provincia del Neuquén y el Parque Nacional Nahuel Huapi, además de vecinos que se sumaron de manera espontánea al rastreo.

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Una jubilada quedó atrapada en su auto hundido en un arroyo de Ensenada, y una sargento se arrojó al agua para rescatarla

Dos sargentas del Comando de Patrullas de Ensenada actuaron de inmediato tras recibir el llamado de emergencia y extrajeron a una jubilada de 76 años del interior de su vehículo sumergido en el arroyo Doña Flora

Ensenada fue escenario de un llamativo rescate durante la mañana de este sábado, cuando una mujer mayor quedó atrapada dentro de su auto tras caer en el arroyo Doña Flora. Lo que ocurrió en los minutos siguientes dependió, en gran medida, de la reacción de dos agentes policiales que llegaron rápidamente al lugar.

Todo ocurrió cerca de las 08:20 cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre la caída de un vehículo al curso de agua en la intersección de calle Antonio Silva y la Entrada 1 del arroyo Doña Flora, en el Barrio Náutico. La denuncia precisaba que el auto tenía ocupantes en su interior. De inmediato, el móvil del Comando de Patrullas de Ensenada se trasladó al lugar para asistir a su auxilio.

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Al llegar, las agentes constataron que una jubilada de 76 años, vecina del barrio, permanecía atrapada dentro de un Ford Focus que había caído al cauce y estaba sumergido.

Ante esa situación, una sargento identificada como Marcela Corbalán se arrojó al agua junto al apoyo operativo de su compañera de dotación, la sargento Tamara Rodríguez y dos hombres. Juntos lograron extraer a la conductora del habitáculo y la pusieron a resguardo sobre la calzada.

Minutos después llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo equipo médico asistió tanto a la vecina como a Corbalán. El personal sanitario constató que ambas se encontraban fuera de peligro, sin lesiones de gravedad.

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Por el momento, no trascendieron las circunstancias que provocaron que el automóvil terminara dentro del arroyo. El episodio generó un importante despliegue policial y sanitario en el lugar.