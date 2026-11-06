“Somos una empresa que prioriza los centros de datos”: CEO de AMD tras caída de ingresos de su división ‘gaming’

La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, afirmó que la compañía prioriza los centros de datos por sobre el negocio de consumo. (Reuters)

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AMD reportó ingresos récord de 13.400 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, un 97% más que en el mismo período del año anterior, pero el crecimiento no se repartió de manera uniforme entre sus negocios. Mientras la división de centros de datos casi duplicó su facturación, la unidad de videojuegos de la compañía se desplomó 40%, una caída que redefine las prioridades de la empresa conocida históricamente por sus procesadores Ryzen y tarjetas gráficas Radeon.

“Somos una empresa que prioriza los centros de datos, ese es nuestro perfil”, afirmó la directora ejecutiva Lisa Su en una entrevista con Yahoo Finance. La ejecutiva agregó que “la gente necesita más capacidad de cómputo para impulsar todas estas aplicaciones”, en referencia a la demanda creciente de infraestructura para inteligencia artificial.

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El segmento de centros de datos generó 8.500 millones de dólares durante el trimestre, lo que equivale a cerca del 63% de la facturación total de AMD. Esta cifra incluye la venta de procesadores de servidor EPYC y aceleradores de inteligencia artificial Instinct, dos líneas de producto que se vieron beneficiadas por la expansión acelerada de la infraestructura de IA a escala global.

AMD reportó ingresos récord de 13.400 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026. (Reuters)

La compañía prevé que esta tendencia se profundice en los próximos años. Durante la presentación de resultados, la directora financiera Jean Hu anticipó que los productos de centros de datos representarán más del 80% de los ingresos totales de AMD a partir de 2027.

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El cambio de enfoque no significa un abandono de los productos de consumo, pero los resultados financieros confirman que los centros de datos se consolidan como la prioridad central de la empresa, por encima del negocio que históricamente la vinculó con el público gamer.

Menores ventas de chips semipersonalizados

La unidad de gaming de AMD reportó 773 millones de dólares en ingresos, una caída del 40% respecto al mismo trimestre del año anterior. La compañía atribuyó la baja principalmente a la menor venta de chips semipersonalizados y de productos gráficos.

La división de videojuegos de AMD cayó 40% y generó 773 millones de dólares en el trimestre. (Reuters)

El negocio de semipersonalizados de AMD incluye los procesadores que equipan consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X|S, además de los chips que impulsan dispositivos portátiles de videojuegos como Steam Deck, ASUS ROG Xbox Ally X y Lenovo Legion Go 2. El área gráfica, por su parte, abarca productos como la serie Radeon RX 9000. Con el hardware de videojuegos cada vez más caro, los consumidores redujeron el gasto en equipos nuevos y actualizaciones.

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La crisis de memoria presiona los precios de los componentes

Una de las causas principales de esta retracción es la crisis de memoria que atraviesa la industria, la cual elevó de forma considerable los precios de la RAM, el almacenamiento y otros componentes de computadoras.

La demanda masiva de las empresas de inteligencia artificial y los centros de datos sumó presión adicional sobre el suministro de estos componentes, lo que dificulta que los fabricantes mantengan precios accesibles en el hardware de consumo.

La crisis de memoria elevó los precios de la RAM y el almacenamiento, lo que encareció el hardware de consumo. (Reuters)

Su reconoció el problema durante la presentación de resultados y explicó que el aumento en el costo de los componentes afecta el precio de los equipos completos y vuelve a los consumidores más cautelosos a la hora de comprar. La compañía no espera una recuperación inmediata: AMD ya se prepara para una caída de dos dígitos porcentuales en los envíos de computadoras personales durante 2027, lo que sugiere que las dificultades actuales podrían extenderse durante buena parte del próximo año.

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