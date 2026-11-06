Economía

Cerrarán 72 Registros del Automotor en los próximos 60 días: una por una, qué oficinas dejarán de funcionar

El Gobierno avanza con su plan de reconvertir la habilitación de los autos. Las dependencias que cerrarán sus puertas se distribuyen en todo el país

Interior de una oficina de registros automotores con ventanillas, empleados, personas, sillas y pantallas de turnos.
La disposición forma parte del Plan Nacional de Digitalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno avanza con el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias. La medida fija un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) concrete el proceso y reasigne los dominios a oficinas que permanezcan abiertas.

La Resolución 538/2026 del ministerio de Justicia publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial, suprime 67 sedes y ordena el cierre operativo de otras cinco delegaciones que ya habían sido suprimidas mediante una resolución de 2025. El texto lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.

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Qué pasará con los trámites en curso

La resolución instruyó a la Dnrpa para que realice el cierre y distribuya los legajos correspondientes entre las oficinas que continúen en funcionamiento.

La cartera estableció que los dominios radicados en las sedes alcanzadas deberán ser asignados a otros registros. El objetivo declarado es asegurar la continuidad de los trámites, aunque la norma no detalla en cada caso cuál será la oficina receptora.

La disposición indica que la reorganización forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. Según el Ministerio de Justicia, el programa apunta a una estructura con “esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”.

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Los trámites que estaban en curso serán reasignados a otras oficinas.
Los trámites que estaban en curso serán reasignados a otras oficinas.

También señala que la reorganización incluye la “supresión, concentración o reorganización de oficinas registrales” cuando resulte conveniente para una prestación más eficiente del servicio.

Más competencias para los registros activos

La resolución habilita a los registros seccionales que sigan operativos a inscribir trámites referidos a automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables, siempre que exista una orden de la Dirección Nacional.

Además, los encargados titulares de los registros que absorban funciones de otras sedes conservarán su cargo y su designación se extenderá a la nueva denominación registral.

El Ministerio sostuvo que la concentración de oficinas busca “fortalecer la prestación y mejorar las condiciones de atención, sin menoscabar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios”.

Cuáles son los registros suprimidos

La resolución publicada en el Boletín Oficial detalla en sus anexos el nombre y número de cada registro del automotor que deberá dejar de funcionar. A continuación, el detalle por provincia:

Buenos Aires

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Azul Nº 1 (01007/25006/51005).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Balcarce (51007).
  3. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Carhué (51011).
  4. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Coronel Dorrego y Oriente (51015).
  5. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General Belgrano (51026).
  6. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General La Madrid (51027).
  7. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de General Rodríguez N° 2 (01247/25138).
  8. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032).
  9. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Laprida (51037).
  10. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Lobos (51041).
  11. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón (51043).
  12. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Merlo N° 1 (01062).
  13. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Pigüé (51062).
  14. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Quilmes N° 1 (01077).
  15. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rojas (51069).
  16. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Pedro N° 1 (01093/25081/51082).
  17. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Tandil (51083).
  18. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Trenque Lauquen (51087).
  19. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Zárate (51093).

Capital Federal

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 01 (52001).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 06 (52006).
  3. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 07 (52007).
  4. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 11 (52011).
  5. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 12 (52012).
  6. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 052 (02052).
  7. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 078 (02078).
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros seccionales que sigan operativos tendrán más competencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chaco

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Resistencia Nº 1 (56008).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Ángela (56010).

Córdoba

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Córdoba Nº 2 (54006).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Deán Funes (54010).
  3. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Huinca Renancó (54024).
  4. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Jesús María (54026).
  5. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Varillas (54029).
  6. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Mackenna (54031).
  7. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Marcos Juárez (54032).
  8. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Morteros (54033).
  9. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Río Cuarto (54013).
  10. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Francisco (54016).

Corrientes

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Corrientes N° 3 (05013/29002).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Goya (55005).

Entre Ríos

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Basavilbaso y Rosario del Tala (58018).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Gualeguaychú y Urdinarrain (58011).
  3. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Nogoyá (58015).
  4. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Paraná (58017).
  5. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Ramírez (58016).

Jujuy

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de La Quiaca Letra “A” (34001).

La Pampa

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Realicó (61007).

La Rioja

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 1 (12003).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Rioja N° 2 (12004).

Misiones

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Posadas (64004).

Río Negro

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Cipolletti (66002).

Salta

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Salta y Güemes (67006).
Registro automotor Olivos
Las oficinas que serán cerradas se distribuyen en 16 jurisdicciones.

San Luis

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Mercedes (69003).

Santa Fe

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Chañar Ladeado (71006).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Esperanza (71007).
  3. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Firmat y Melincué (71008).
  4. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Rosas (71010).
  5. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de María Teresa y Venado Tuerto (71011).
  6. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Rafaela (45044/71014).
  7. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rufino (71017).
  8. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Carlos Centro (71019).
  9. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Genaro y Totoras (71022).
  10. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Justo (71023).
  11. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Santa Fe Nº 2 (71028).
  12. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Vera (71035).

Santiago del Estero

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Añatuya (72001).

Tucumán

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Concepción (73003).

Las cinco oficinas suprimidas que también cerrarán

La normativa incluye cinco registros que habían sido suprimidos con anterioridad y ordenó que su cierre operativo también se complete dentro del plazo de 60 días hábiles:

  1. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Matanza N° 8, Buenos Aires (01178).
  2. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Mercedes N° 1, Buenos Aires (01061/25052).
  3. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Morón N° 1, Buenos Aires (01115).
  4. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Concepción del Uruguay N° 3, Entre Ríos (08028/32003).
  5. Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 3, Santa Fe (21015).

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