Los bancos estarán cinco días cerrados por la visita del papa León XIV: qué servicios funcionarán y cuáles no

Los cajeros automáticos funcionarán de forma normal durante los cinco días de inactividad bancaria. (Reuters)

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La llegada del papa León XIV a la Argentina tiene consecuencias que van más allá de su agenda religiosa y política: el sistema bancario dejará de atender en sucursales durante varios días y los clientes deberán resolver sus operaciones por otras vías.

Entre los servicios que seguirán en funcionamiento figuran el homebanking y las aplicaciones de cada entidad, que permitirán operar con normalidad aunque las sucursales no abran sus puertas. Los cajeros automáticos también estarán habilitados, al igual que los comercios que ofrecen retiro de efectivo con tarjeta de débito.

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En cambio, lo que quedará interrumpido es la atención presencial en ventanilla. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión de la actividad bancaria y de la compensación electrónica de operaciones en todo el país durante una de las jornadas de la visita, de modo que el cierre alcanzará a todas las entidades financieras.

Cómo se reparte el cierre, día por día

El cierre no responde a un único motivo, sino a una sucesión de fechas con causas distintas. La primera es para hoy, viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario, una jornada no laborable para los trabajadores del sistema financiero, por lo que las sucursales de todo el país no abrirán al público. De esta manera, la interrupción comienza antes de la llegada del Papa.

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El lunes 9 será feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la visita de León XIV, por lo que los bancos aplicarán el esquema habitual de cualquier feriado nacional y no atenderán de manera presencial. El martes 10, en cambio, el feriado alcanzará solo a la Ciudad de Buenos Aires y a Córdoba, dos de los distritos incluidos en la agenda papal, pero el BCRA resolvió extender el cierre a todo el país.

El lunes será feriado nacional en todo el país por la visita de León XIV. (Reuters)

La atención presencial se reanudará el miércoles 11 en los lugares donde no haya feriado. La excepción será la provincia de Buenos Aires, donde las sucursales continuarán cerradas por la misa que el pontífice celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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Cuánto efectivo se puede retirar en los cajeros

Con las sucursales cerradas, el efectivo dependerá de los cajeros, y los montos disponibles no serán iguales para todos: varían según la entidad, el perfil del cliente y si se utiliza una terminal propia o de otra red. Las entidades permiten, en distintos casos, modificar los topes desde el homebanking, las aplicaciones móviles o las terminales de autoservicio.

El piso es común: todos los bancos deben entregar hasta $60.000 diarios a cualquier usuario, aunque pueden aplicar comisiones si el cliente pertenece a otra entidad de la misma red de cajeros o a una red diferente. Los empleados en relación de dependencia, los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de planes sociales cuentan con una excepción: pueden retirar la totalidad de su haber mensual en forma gratuita de cualquier cajero del país, sin importar su banco ni su red.

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Por encima de ese mínimo, cada banco fija su propio límite. El Banco Nación informó un tope diario de $150.000, ampliable hasta $500.000 mediante homebanking. El Banco Provincia fijó un máximo de $400.000, modificable desde homebanking, y el Banco Credicoop el mismo monto, con la posibilidad de elevarlo a $1.000.000 durante 24 horas a pedido del usuario. El Banco Galicia permite retirar hasta $400.000 en la red Banelco y hasta $1.000.000 en sus terminales de autoservicio.

La normativa vigente establece que todos los bancos deben permitir el retiro de al menos $60.000 diarios a cualquier usuario. (Reuters)

El Banco ICBC fijó un máximo de $550.000 diarios y el Banco Macro, de 600.000 pesos. En el Banco Santander, los clientes estándar pueden extraer hasta $600.000 por día, mientras que los segmentos Platinum y Black cuentan con un límite de $1.000.000. El Banco Ciudad informó un tope de $800.000, que puede elevarse a $1.200.000 desde su plataforma digital.

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El límite más alto de los informados corresponde al Banco BBVA, que ascendió a $2.100.000 por día.

El recorrido del Papa que explica las medidas

Las decisiones sobre los bancos responden al programa difundido para la visita, que concentra actividades en distintos puntos del país. El Papa llegará el domingo 8, a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Tras un homenaje en Plaza San Martín, mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Al día siguiente visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole; celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y tendrá actividades en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajará a Córdoba para una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a la capital para encabezar una vigilia con jóvenes.

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