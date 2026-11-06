Los consejos de los empresarios argentinos a estudiantes universitarios: ser creativos y resilientes, aprender y fracasar

Hadad, CEO y fundador de Infobae, participó de una jornada organizada por los integrantes del Club de Finanzas de esa casa de estudios. (Jaime Olivos)

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Que formen equipos. Que en esos equipos haya personas que sepan más que ellos. Que fomenten su creatividad y que confíen en que ese tal vez sea su máximo sello personal. Que aprendan sobre Inteligencia Artificial y no le tengan miedo. Que sepan que fracasar es parte del camino. Que sepan que en Argentina las reglas del juego cambian mucho, pero que sabiendo eso se puede jugar. Que sepan también que las reglas también cambian mucho en otros países. Que sean curiosos, estudien, aprendan como si fueran hombres y mujeres del Renacimiento en pleno siglo XXI.

Esas fueron algunas de los consejos que recibieron este jueves cientos de estudiantes de la Universidad de San Andrés (UdeSA) en el campus que la institución tiene en Victoria, San Fernando. Quienes les dieron esos consejos fueron Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; Rodolfo D’Onofrio, empresario y ex presidente de River; Ricky Sarkany, empresario y, como él priorizó al definirse, zapatero; Cynthia Kern, CEO y directora creativa de Kosiuko; el periodista Eduardo Feinmann; Sofía Guidotti, CEO de Oracle Cono Sur; Víctor Valle, ex CEO de Google en Latinoamérica; y Marcos Moneta, jugador de Rugby 7 y medallista olímpico.

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Todos ellos fueron los protagonistas del Finance Day, un evento organizado por los alumnos de UdeSA que integran el Club de Finanzas. La jornada se propuso contar con la palabra y la experiencia de todos ellos para incentivar a los estudiantes en sus caminos profesionales.

Resiliencia y humanidad

“Una de las cosas que me sirvió mucho cuando llegué a ser líder fue prestarle atención al cuerpo de las personas de mi equipo: a sus gestos, a ver cómo están mirando, a la expresión que tienen. Todo eso ayuda a saber cómo están”, definió Valle, que pasó una década en Google.

Una de las recomendaciones que se repitieron a lo largo de la jornada fue la de aprender sobre Inteligencia Artificial e integrarla al trabajo cotidiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guidotti, que se formó como economista, recomendó: “La resiliencia es hoy una de las habilidades blandas más valiosas. Y sobre todo la pienso como un gran valor para las mujeres, que muchas veces nos frenamos más ante un desafío, con la duda de si vamos a poder hacer algo o no. Si nos frustramos, hay que ser resilientes e intentarlo de nuevo”.

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Valle fue uno de los que se refirió al vertiginoso avance de la IA a lo largo de la jornada. “Es la revolución más grande que vamos a vivir en esta época. La mejor apuesta en este escenario es, por un lado, incorporarla a nuestro trabajo y, a la vez, ser más humanos que nunca aportando nuestra creatividad y originalidad”, aseguró.

En el mismo sentido, Guidotti, que participó de la misma charla, sumó: “En Silicon Valley están buscando dos perfiles: el de los pocos ‘Messis de la IA’ que hay en el mundo, y el que llaman ‘súper-humanos’, que son los que van a poder guiar a la IA, aportarle criterio”.

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Estudiar y fracasar

Hadad, que conversó con Feinmann en el segundo diálogo del Finance Day y que se definió como “periodista y alguien que inventó empresas que no existían”, también enfatizó la necesidad de formarse ante el desembarco de la IA: “Hay que aprender a usar la IA. Se viene un cambio social y laboral complejo, y en ese nuevo escenario, no necesariamente la IA va a reemplazar al humano. Pero cuando haya que elegir entre el humano que sabe usar IA y el que no, la decisión va a ser inmediata”, definió.

“Estudien lo que estudien, no se queden en el furgón de atrás. Tienen que abrirse espacio a los codazos, a los empujones para tratar de ir en el vagón de adelante. Y eso se logra estudiando y haciendo. Hoy nos pasamos muchas horas del día scrolleando el celular, cuando podríamos usar ese tiempo para aprender, desarrollar intereses. Yo les recomiendo ser un hombre del Renacimiento, que estudiaban todo lo que podían”, sostuvo el fundador de Infobae.

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Eduardo Feinmann entrevistó a Daniel Hadad ante los estudiantes de la Universidad de San Andrés. (Jaime Olivos)

“No se preocupen por el fracaso porque van a fracasar. Eso es parte del camino del éxito”, sumó Hadad. Ante la pregunta de Feinmann sobre si quiere ser Presidente, aseguró: “Estoy en los días finales del plazo que me puse para decidir, no sé si voy a competir. Hay días en los que tengo ganas y días en los que quiero seguir expandiendo Infobae por el mundo”, respondió.

“Lo que sí creo es que Argentina tiene un potencial enorme pero que su clase gobernante no piensa en educación. Estamos debajo de El Salvador en índices de alfabetización cuando hace menos de treinta años éramos el segundo país de la región, y no escucho a nadie gritar porque los chicos salen del secundario sin entender lo que dice un texto”, remató el periodista y empresario.

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“Un exterminio de la industria”

El tercer encuentro de la jornada se llenó, sobre todo, de estudiantes de Diseño. Es que lo protagonizaron los CEOs de Sarkany y Kosiuko. “El secreto del éxito de nuestras marcas fue no bajar nunca la guardia y no perder la pasión”, sumó Kern.

Sarkany sostuvo: “La Escuela de Negocios me enseñó la teoría, pero el capital más importante que tenemos es el músculo creativo, porque no hay limitaciones a la hora de imaginar y crear. Y otra cosa muy importante que tienen que saber: solos no llegamos a ningún lado. Necesitamos un equipo para avanzar con solidez”.

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“Hoy los dos pilares más fuertes en los que me apoyo como CEO y como directora creativa de Kosiuko son el equipo de diseño y el de marketing”, sostuvo Kern, que encabeza la marca desde su fundación, hace 35 años. “Siempre quiero estar en la pole position, competir. En el medio se cometen errores, hay apuestas que salen muy bien y otras que salen mal, pero siempre hay que arriesgar y pensar nuevas estrategias”, describió.

Ricky Sarkany dijo ante los estudiantes: "Soy zapatero, no importador". Crédito: Jaime Olivos

Consultados por la apertura de importaciones de ropa y calzado y la compra a través de plataformas chinas, el zapatero, que es cuarta generación de ese oficio en su familia, describió: “Es un desastre, un exterminio de la industria de la moda. Y eso que nos pasó de todo: el corralito, la pandemia. Pero lo de ahora es irreal. Hay arancel cero para la importación de mercadería subsidiada por el Estado en el que ese produce y en ese escenario nos dicen ‘dale, competí’. Es imposible”.

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“A mí me dicen ‘Ricky, vos ya tenés instalada la marca, traé vos zapatos de China’. Y yo conozco al que me vende los tacos, las plantillas, las cajas, a los artesanos que trabajan el cuero. Los conozco a ellos y a sus familias, no me da lo mismo producir con ellos o no hacerlo”, sumó el empresario, y remató: “Soy zapatero, no importador. Pero vamos a pelear como peleamos siempre, y vamos a salir adelante. No queremos ‘cazar en el zoológico’, queremos condiciones razonables para competir sanamente”.

“En Argentina las reglas del juego cambian todo el tiempo, es verdad. Pero en ese escenario, lo mejor que podés hacer es decir ‘bueno, ahora estas son las reglas, vamos a jugar el juego’ y avanzar. Y además, en muchos otros países las reglas son complicadas. Yo creo que siempre hay que apostar a hacer y a no quedarse quieto”, contó Kern.

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Ganar, aprender y comunicar

Marcos Moneta, que ganó la medalla de bronce como jugador de Rugby 7 en los Juegos Olímpicos de Tokio, llegó a la última conversación de la jornada como deportista y también como egresado de la carrera de Administración de Empresas de la casa de estudios que organizó el Finance Day. Conversó con estudiantes y también con Rodolfo D’Onofrio, que aseguró que un dirigente deportivo “administra un club y también administra pasiones de todos sus hinchas, por eso no puede ser un hincha más, porque hay que pensar y decidir con criterio”.

Moneta contó: “El deporte es una gran escuela de valores para aplicar a toda la vida. Además, yo digo que cuando uno compite no es que gana o pierde, sino que gana o aprende”.

D'Onofrio contó que "gobernar un club es también administrar la pasión de sus hinchas". (Nicolás Stulberg)

“Las redes sociales hoy son una herramienta muy fuerte para hacer ruido sobre la falta de financiamiento del deporte. Es un momento muy difícil no sólo para el deportista sino también para el jubilado. A los rugbiers nos banca la Unión Argentina de Rugby, o sea que tenemos un sueldo privado, pero hay deportistas de alto rendimiento que dependen de una beca que no alcanza para llevar la vida que necesita ese deportista”, contó Moneta. Sus ingresos, según describió, ahora mismo provienen “50% del rugby y 50% del trabajo con marcas; la formación universitaria ayuda a planificar a largo plazo”.

D’Onofrio, que contó con mayoría riverplatense en el auditorio y que hizo reír también a varios hinchas de Boca, sostuvo: “Gobernar, no importa si un país, una empresa o un club, también es comunicar. Hoy es clave contarles a quienes gobernás qué es lo que está pasando, incluso cuando estás en la mala. La gente agradece que le hables de tu error”.

“Yo tengo una regla y se las comparto: nunca vayan a liderar una organización sin un equipo idóneo en el que haya, además, unas diez o diez personas que ustedes podrían invitar a su casa porque comparten su misma ética y valores”, les contó a los estudiantes.

Moneta contó, ante la pregunta de una alumna, cómo lidia con la presión ante un partido importante: “Lo primero es entender que la vara de la presión nos la ponemos nosotros mismos. Hay que trabajar para sacarnos de encima la idea de que importa lo que opinan los demás sobre nuestro rendimiento, y a mí me ayuda concentrarme en el momento presente”.

Antes de que terminara la jornada, D’Onofrio contó por qué decidió tuitear tras la victoria de Boca ante River en el último Superclásico. El domingo, el ex presidente del club de Núñez escribió en X: “Que ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!”.

“Nunca digo nada. Durante la presidencia de Jorge Brito en River no salí ni una vez en radio o en otros medios de comunicación. Pero soy muy sincero y el domingo me agarró muchísima bronca, así que escribí lo que sentía”. Los de River se rieron. Y los de Boca, con el 1 a 0 a su favor, también.