Denuncian falta de pago a reclusos que trabajan en el Campamento 16 de La Habana

Franyer Abad Dumet denunció la falta de remuneración por las labores que realiza en el Campamento 16 de San Miguel del Padrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Franyer Abad Dumet denunció falta de pago por el trabajo que realiza en el Campamento de Prisioneros número 16, en San Miguel del Padrón, La Habana. Según su relato, no ha recibido remuneración desde noviembre de 2025.

El manifestante afirmó que, al llegar al centro el 12 de noviembre de 2025, le entregaron una tarjeta magnética sin clave. Explicó que esa situación le impide retirar dinero en cajeros automáticos.

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El preso también señaló que no puede cobrar en una ventanilla bancaria. De acuerdo con su versión, como interno del sistema penitenciario no cuenta con un documento de identidad para realizar ese trámite.

El Decreto-Ley 81/2023 prevé pagos mensuales por el trabajo penitenciario

El Decreto-Ley 81/2023, que regula el trabajo de las personas privadas de libertad, establece que la remuneración se paga en pesos cubanos al menos una vez al mes.

La norma dispone que la autoridad penitenciaria debe efectuar el pago. También contempla que el recluso pueda designar en su contrato de trabajo a un familiar para que cobre en su nombre.

La denuncia del manifestante se refiere a la imposibilidad de acceder a la remuneración mediante la tarjeta que recibió y a la falta de documentación para cobrar directamente en el banco.

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Otro recluso del Campamento 16 denunció una situación similar

Marcos de la Luz Caballero Granados, preso político recluido en el mismo Campamento 16, denunció que llevaba más de cinco meses trabajando sin cobrar.

CubaNet publicó el 14 de octubre que Caballero Granados sostuvo que casi todos los internos de esa instalación se encontraban en una situación similar.

El caso de Abad Dumet se suma a ese testimonio sobre los pagos por trabajo dentro del campamento. No se aportaron cifras sobre la cantidad de reclusos afectados ni detalles sobre los empleos que realizan.

En septiembre de 2025, Prisoners Defenders estimó en 60.000 presos cubanos la cantidad de personas sometidas a trabajo correccional en el país.

El Decreto-Ley 81/2023 dispone que las autoridades penitenciarias paguen un salario mensual en pesos cubanos a los internos. (Foto: CubaNet)

La ONG basó ese cálculo en 53 testimonios de exreclusos. Según el informe, el 69,81% no firmó un contrato laboral.

El documento añadió que ninguno de los entrevistados que tenía un salario asignado recibió una constancia de pago.

Abad Dumet fue detenido después de las protestas en La Güinera

Abad Dumet tiene 31 años y reside en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Antes de ser arrestado trabajaba por cuenta propia como chofer de bicitaxi.

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El manifestante fue encarcelado tras participar en las protestas populares no violentas del 12 de julio de 2021 en esa localidad de La Habana.

Según denunció, durante su detención fue golpeado, esposado con las manos detrás de la espalda y obligado a caminar con el torso inclinado unas tres o cuatro cuadras hasta una patrulla.

Tras el arresto, fue llevado a la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó. Allí permaneció durante siete días, de acuerdo con su relato, según CubaNet.

El 19 de julio fue trasladado al edificio 3, conocido como el Depósito, del centro penitenciario de máximo rigor Combinado del Este.

Abad Dumet afirmó que salió en libertad el 26 de agosto. El 30 de agosto, cuando acudió a 100 y Aldabó para recoger sus pertenencias, fue detenido de nuevo.

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Según su testimonio, permaneció otros siete días bajo custodia. El 7 de septiembre de 2021 regresó al Combinado del Este.

La pena quedó en 10 años tras un recurso de casación

El manifestante indicó que recibió una petición fiscal de 20 años de cárcel el 22 de octubre de 2021.

El juicio se realizó junto con otros 15 vecinos de La Güinera los días 10, 11 y 12 de enero de 2022. El proceso tuvo lugar en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Abad Dumet afirmó que recibió inicialmente una sanción de 12 años de privación de libertad. Tras presentar un recurso de casación, la condena fue reducida a 10 años de cárcel.

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La organización Prisoners Defenders estimó en 60,000 la cifra de reclusos cubanos sujetos a trabajo correccional en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los delitos que, según señaló, le imputaron figuran sedición, atentado, lesiones y desórdenes públicos.

El recluso también dijo que le negaron la libertad condicional en dos ocasiones.

El 28 de diciembre de 2024 fue promovido a un régimen de mínima severidad y trasladado a Zona Cero, una instalación perteneciente al Combinado del Este.

Permaneció allí hasta el 12 de noviembre de 2025, cuando fue enviado al Campamento número 16. Esa instalación se encuentra cerca de El Pitirre, identificado como Unidad 15-80, en San Miguel del Padrón.

Prisoners Defenders incluye a Abad Dumet en su base de datos de personas privadas de libertad por motivos políticos. Según su ficha, padece desnutrición grave.

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La organización, fundada en Madrid para la protección de los derechos de personas encarceladas por razones políticas, contabilizó 1,351 presos políticos en Cuba al cierre de septiembre de 2026.