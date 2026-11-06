Google, Meta y TikTok demandaron para frenar la ley de California que limita el scroll infinito a menores de 16

Google, Meta y TikTok presentaron demandas separadas el miércoles contra la ley californiana AB 1709. (David Zorrakino / Europa Press)

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Google, Meta y TikTok demandaron al estado de California para impedir que se aplique una ley que prohíbe a las redes sociales ofrecer funciones adictivas a menores de 16 años. Las tres empresas presentaron demandas separadas el miércoles, según informó la agencia Reuters, y argumentan que la norma viola la libertad de expresión.

La ley se llama Proyecto de Ley 1709 de la Asamblea (AB 1709). Impide que las plataformas ofrezcan a los menores de 16 recomendaciones personalizadas, videos que se reproducen solos —función conocida como autoplay— y desplazamiento infinito de contenido, según Reuters y Bloomberg Law.

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El gobernador Gavin Newsom la firmó el 10 de septiembre y entrará en vigor el 1 de enero de 2027, salvo que un juez la anule o la suspenda. Newsom había dicho entonces que California “no se quedará de brazos cruzados” mientras tecnología sin regulación pone en riesgo a los niños.

La norma prohíbe recomendaciones personalizadas, autoplay y desplazamiento infinito para usuarios menores de 16 años. (Save the Children - Europa Press)

Google presentó su demanda en la justicia federal de San José, Meta en San Francisco y TikTok en Los Ángeles. El único demandado es el fiscal general de California, Rob Bonta, que hace cumplir las leyes del estado. Su oficina respondió el jueves que revisa las demandas y está “comprometida a defender las leyes de sentido común de California para proteger a los niños en internet”.

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Los argumentos de cada empresa

Las tres compañías sostienen que la ley las obliga a presentar contenido a los niños de la forma que prefiere el estado y que sustituye el criterio de los padres por el del gobierno. También invocan la Sección 230, una norma federal que protege a las plataformas de la responsabilidad por lo que publican sus usuarios.

“Los padres son quienes mejor pueden decidir por sus familias”, dijo el vocero de Google, José Castañeda. Según él, leyes tan amplias “rompen los sistemas” creados para que los chicos encuentren videos adecuados a su edad. En su demanda, Google afirma que el autoplay de YouTube “funciona como siempre lo hizo la televisión” y que ya viene desactivado para menores de 18.

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La ley californiana AB 1709 prohíbe funciones de diseño adictivo en redes sociales para menores de 16 años. (Reuters)

Meta alega que California no puede imponerle cómo ordenar y mostrar miles de millones de publicaciones, y que la norma deja a los niños libres de pasar tiempo ilimitado en otras plataformas similares. La empresa recordó que aceptó limitar a dos horas diarias el uso de Facebook e Instagram por parte de menores, salvo autorización de un padre o tutor.

TikTok, filial de la china ByteDance, afirmó que el discurso protegido “no puede ser suprimido” solo para proteger a los jóvenes de ideas o imágenes que un legislador considere inapropiadas.

Un historial de fallos en contra

En agosto, Meta aceptó pagar hasta USD 18.000 millones y limitar el uso de Facebook e Instagram por parte de adolescentes, en acuerdos con casi todos los estados de Estados Unidos que la acusaban de violar leyes de privacidad y de consumo, según Reuters.

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El fiscal general de California, Rob Bonta, deberá hacer cumplir la ley y es el demandado en los tres procesos judiciales. (Reuters)

Las plataformas aún enfrentan miles de demandas de familias, distritos escolares y gobiernos que las acusan de provocar adicción y daños a la salud mental de menores.

El Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), una organización de defensa de derechos digitales, afirma que las demandas repiten argumentos que un tribunal de distrito rechazó en agosto en un caso similar, donde el juez dictaminó que el diseño adictivo de los feeds no es discurso protegido por la Primera Enmienda. No todas las críticas vienen de las empresas: la Fundación Frontera Electrónica, otra organización de derechos digitales, calificó la ley de “pesadilla masiva para la privacidad y la libertad de expresión”.

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AB 1709 modifica una ley de 2024 que exige consentimiento de los padres para que las plataformas recomienden publicaciones mediante algoritmos a menores de 18, norma que Google, Meta y TikTok ya impugnan en otro proceso, según MediaPost.