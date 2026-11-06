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Por qué Meta suspende sus planes de usar el contenido de las páginas web de sus clientes

La medida llegó después de que un tribunal de Noruega frenara las reglas y el regulador de competencia británico abriera una investigación

Meta puso en pausa indefinida sus nuevas condiciones comerciales para Facebook e Instagram, previstas para el 20 de noviembre de 2026. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Meta puso en pausa indefinida sus nuevas condiciones comerciales para Facebook e Instagram, previstas para el 20 de noviembre de 2026. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
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Meta puso en pausa de forma indefinida la actualización de sus condiciones comerciales, que iba a entrar en vigor el 20 de noviembre. Las reglas daban a la empresa permiso para rastrear los sitios web de sus clientes y usar ese contenido en sus productos, y provocaron quejas de editores y organismos de competencia.

“Estas actualizaciones están en pausa y no entrarán en vigor el 20 de noviembre de 2026”, dice ahora Meta en la página donde antes publicaba el anuncio, según recogió 404 Media. La compañía agregó que sigue consultando a los sectores afectados y que informará cuando tenga novedades. Mientras tanto, rigen las condiciones actuales.

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El texto original exigía a las cuentas comerciales de Facebook e Instagram aceptar que Meta usara el contenido de sus dominios y páginas para “proveer, desarrollar, mejorar, investigar, entrenar y mantener” sus productos. Las nuevas condiciones debían aplicarse desde el 30 de octubre, y la empresa ya las había movido al 20 de noviembre.

El motivo por el que frenaron los planes de Meta

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, el organismo que vigila la competencia en ese país) abrió el 30 de octubre una investigación urgente. Evalúa si Meta abusa de una posición dominante al imponer condiciones injustas a editores y anunciantes. La CMA aclaró que todavía no hay ninguna decisión sobre si la empresa infringió la ley.

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Las reglas de Meta permitían rastrear sitios web de cuentas comerciales y usar su contenido para desarrollar y mantener productos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Las reglas de Meta permitían rastrear sitios web de cuentas comerciales y usar su contenido para desarrollar y mantener productos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según el regulador, las condiciones podían permitir a Meta recolectar contenido de las webs de empresas y medios que usan sus servicios, y emplearlo en sus propios productos, incluidas funciones de IA, “sin que esos negocios puedan elegir si o cómo se usa”. La CMA indicó que Meta anunció el 28 de octubre una pausa hasta consultar a los grupos del sector.

Sarah Cardell, directora ejecutiva de la CMA, dijo que una empresa dominante no debe usar esa posición para imponer condiciones injustas, y que el organismo trabaja “para lograr una resolución rápida y satisfactoria”.

En Noruega, según informó 404 Media a partir de un reporte del Los Angeles Times, un tribunal concedió una medida cautelar que suspendió las nuevas condiciones. El pedido lo presentó la asociación de medios noruegos junto con diez empresas del sector, entre ellas NRK, TV 2, Schibsted, Amedia y Polaris Media, según un análisis jurídico publicado en Noruega.

Qué intentó Meta para evitar la suspensión

Antes de la pausa total, Meta había quitado la palabra “entrenar” de la lista de usos permitidos. También limitó esos usos a “productos publicitarios y empresariales”, mientras que antes mencionaba todos sus productos, según el medio Nieman Lab, citado por 404 Media.

Meta eliminó la palabra "entrenar" y limitó los usos del contenido a productos publicitarios y empresariales antes de la pausa total. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
Meta eliminó la palabra "entrenar" y limitó los usos del contenido a productos publicitarios y empresariales antes de la pausa total. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

Los editores desconfiaban igualmente. El análisis jurídico noruego señala que las versiones del texto publicadas a mediados de octubre mantenían la redacción original y que la cláusula no mencionaba el archivo robots.txt, con el que los sitios indican a los rastreadores qué pueden leer.

El mismo análisis advierte que la cláusula alcanzaba a cualquier organización con una cuenta comercial vinculada a un sitio web, no solo a los medios: también a tiendas en línea. Agrega que las condiciones se habrían aceptado con solo seguir usando los productos de Meta, sin opción de rechazar cláusulas por separado.

Otro punto citado en ese análisis es la posibilidad de que Meta creara credenciales de prueba, lo que podría darle acceso a contenido que exige registro o suscripción. El texto aclara que no pudo verificar la redacción final que iba a regir desde el 20 de noviembre.

Los editores cuestionaron que las condiciones de Meta no mencionaran el archivo robots.txt ni permitieran rechazar cláusulas por separado. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Los editores cuestionaron que las condiciones de Meta no mencionaran el archivo robots.txt ni permitieran rechazar cláusulas por separado. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Las condiciones actuales siguen vigentes y no hay nueva fecha

Meta no retiró las reglas: las describe como una pausa mientras consulta a los afectados. La empresa no informó cuándo presentará una versión revisada ni qué cambios tendría. Hasta entonces, las condiciones comerciales anteriores siguen vigentes para todas las cuentas.

La investigación de la CMA continúa abierta y, según el regulador, reunirá pruebas de Meta y de terceros afectados antes de decidir si hubo una infracción.

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