Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Javier Uziga cerró su último partido como árbitro asistente con un beso conmovedor junto a su pareja, Mariana De Almeida

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El árbitro asistente Javier Uziga cerró su carrera en el césped durante el triunfo de Gimnasia La Plata por 2-1 ante Belgrano, disputado este jueves en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 16 del Torneo Clausura. El encuentro representó su última actuación dentro de una terna arbitral en una cancha. Tras el pitazo final, recibió el afecto de su familia y de las personas que acompañaron un recorrido construido durante más de dos décadas.

La despedida tuvo una imagen que resumió buena parte de esa historia. Javier Uziga corrió hacia su esposa, Mariana De Almeida (también jueza asistente), en uno de los costados del campo de juego y ambos se fundieron en un abrazo y se besaron después del partido. La escena unió la emoción por el cierre de una etapa con una relación que también nació alrededor de la profesión, que los llevó a compartir viajes y debates sobre jugadas.

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La relación entre ambos se inició en 2007, cuando Mariana (también periodista deportiva) daba sus primeros pasos en el arbitraje y él ya trabajaba de manera profesional; después de siete años de noviazgo, se casaron en 2011. “Nos apoyamos, ayudamos y entendemos, aunque hemos llegado a irnos a dormir enojados por no ponernos de acuerdo en alguna jugada”, admitió De Almeida en una entrevista publicada por el sitio oficial de la AFA. La declaración expuso una convivencia atravesada por el mismo oficio y por una mirada compartida sobre el fútbol. El vínculo personal acompañó cada etapa de Uziga, desde sus primeras designaciones hasta el último partido que tuvo como escenario la cancha de Gimnasia.

La pareja, unida desde 2007, protagonizó un conmovedor momento en la despedida de Javier Uziga (Instagram: @javieruziga)

Uziga ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino en 2007, aunque su formación había comenzado en 1998 dentro de la Asociación Argentina de Árbitros. Un año después debutó en la Primera División como árbitro asistente y comenzó una carrera que incluyó competencias internacionales.

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En simultáneo, De Almeida fue la primera mujer en integrar una terna arbitral en una Copa Libertadores, en el partido entre Racing y Nacional de Montevideo, y formó parte de una terna en un Mundial de Clubes masculino. La árbitra participó además en torneos FIFA femeninos, los Mundiales de Canadá 2015 y Francia 2019, el Mundial Sub 20 de Japón 2012 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Antes del encuentro en La Plata, el juez asistente había comunicado en sus redes sociales que la designación tendría un valor especial. “¡Se viene el último partido en cancha! Con la felicidad de haber realizado este recorrido con mucha gente linda! Agradecer a toda mi familia que me acompañó. ¡A los amigos que siempre están! A los clubes, a los jugadores, a los compañeros, ¡a la AFA! A Churri, Santy y Milo. A mi mamá que lloró cada logro. A mi papá que me acompañó desde el cielo”. El mensaje condensó el agradecimiento a quienes estuvieron presentes en su carrera.

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El posteo de Javier Uziga antes de su despedida (Instagram: @javieruziga)

El camino de Uziga incluyó Superclásicos, partidos relevantes para el fútbol argentino, encuentros de Copa Libertadores y Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. También integró la terna de la Promoción entre River y Belgrano en 2011, que determinó el descenso del equipo de Núñez, y participó de la final de la Copa Argentina 2015 entre Boca Juniors y Rosario Central. Detrás de ese historial deportivo existe, además, una historia familiar profunda que tiene como protagonista a su padre, Santiago Norberto Uziga, secuestrado el 4 de marzo de 1977 en Laferrere.

Javier tenía dos años y tres meses cuando ocurrió aquel operativo de la dictadura militar, que convirtió a Santiago Norberto Uziga en uno de los 30.000 desaparecidos. “Estuvimos horas en esa situación hasta que, cuando llegó mi papá, se lo llevaron con ellos. Yo no tengo ninguna imagen de mi papá. Tampoco recuerdo nada de ese día”, recordó en una entrevista con Tiempo Argentino el año pasado.

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En otro contenido difundido por la AFA, explicó su elección profesional: “Porque el fútbol, que es una pasión, tiene dentro de ella el arbitraje. Tenía ganas de participar activamente del fútbol y encontré en el arbitraje la posibilidad que el fútbol no me dio como jugador”. También afirmó: “De niño cuando jugaba era el arquero y si yo me tengo que identificar con un arquero que tuvo el fútbol argentino es con Ubaldo Matildo Fillol”.

De igual manera, Javier Uziga seguirá ligado al arbitraje desde las cabinas: fue designado como AVAR para la final de la Primera Nacional 2026 entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, prevista para el domingo 15 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba. Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro.

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