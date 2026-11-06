Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Tras la negativa del Inter, Mauro Icardi se acerca a la Juventus de Italia

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Mauro Icardi no abandona su objetivo de regresar al fútbol italiano. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el delantero argentino, hoy agente libre, mantiene abierta la posibilidad de un fichaje por la Juventus en enero y no descarta un retorno al Inter, incluso si eso implica aceptar un salario reducido.

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, ya había dejado en claro que el delantero rosarino no forma parte de los planes del club. Pero esa respuesta no frenó las gestiones de Icardi, quien, de acuerdo con la información de Romano, se ofreció al Inter de manera reiterada desde el inicio del verano pasado, mes a mes, tanto de forma directa como a través de intermediarios. En esas conversaciones, el atacante transmitió a los directivos nerazzurri una amplia flexibilidad: se mostró dispuesto a aceptar un rol secundario en el plantel, incluso como quinto delantero, y también a ceder en las condiciones económicas del contrato.

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Más allá de la posibilidad de retornar al club donde fue capitán y máximo goleador, la prioridad de Icardi pasa por volver a jugar en Italia. El antecedente más reciente de esa voluntad se remonta a enero de este año, cuando el delantero, todavía bajo contrato con el Galatasaray turco —vínculo que expiró en junio—, estuvo dispuesto a aceptar una oferta de la Juventus que finalmente no se concretó. Durante el verano boreal, también estuvo cerca de cerrar un acuerdo con la Lazio, operación que tampoco prosperó.

El interés de la Juventus por el delantero argentino había tomado fuerza en los últimos días, tras el portazo público de Marotta a un eventual regreso de Icardi al Inter. El entrenador de la Vecchia Signora, Luciano Spalletti, conoce de cerca las condiciones del delantero, a quien dirigió durante su etapa más destacada en el club nerazzurro. Según las versiones de mercado recogidas entonces, el técnico italiano no quedó del todo conforme con los refuerzos ofensivos incorporados en este período, entre ellos Randal Kolo Muani y Nick Woltemade. La reciente aprobación de un aumento de capital de 250 millones de euros en el club turinés, parte del cual estaría destinado a nuevos fichajes, habilita la posibilidad de un movimiento en esa dirección durante enero.

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¿Será Turín el nuevo destino de Mauro Icardi?

La negativa de Marotta se produjo en la previa del triunfo del Inter por 3 a 0 ante el Feyenoord por la Champions League. Consultado por la prensa de Sky Sport sobre los rumores que vinculaban a Icardi con un regreso, el dirigente fue tajante: “No sé si se ofreció, a nosotros seguramente no”. Pese a reconocer el vínculo histórico entre el delantero y la institución —“también es una consideración agradable la de un jugador que le dio mucho al Inter”—, Marotta no dejó margen para la especulación: “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”. El presidente nerazzurro justificó la postura en la profundidad del plantel actual: “Tenemos cuatro delanteros y da la casualidad de que faltaron al menos tres al mismo tiempo. Pero esto es pura fatalidad”.

El interés por Icardi no se limita a los dos grandes de Italia. El Milan evalúa su incorporación como refuerzo para el ataque que dirige Ruben Amorim, lo que podría derivar en la salida a préstamo del joven Francesco Camarda ante la llegada de un delantero de mayor experiencia internacional. En la Premier League, el Tottenham y el Everton siguen de cerca la situación del argentino, mientras que en España el Betis también está atento a sus movimientos. El PAOK de Salónica, en Grecia, completa la lista de clubes interesados.

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Icardi, de 33 años, se despidió del Galatasaray el 1 de julio tras cinco temporadas en Turquía, en las que sumó 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos, además de cuatro títulos de liga, una copa nacional, una supercopa y el premio al mejor jugador del año en 2023. Su rendimiento, sin embargo, se vio afectado por una lesión grave durante la temporada 2024-2025, y su regreso a las canchas en agosto de ese año lo encontró relegado detrás de Victor Osimhen, lo que derivó en la decisión del club turco de no renovarle el contrato.

Desde entonces, el delantero entrena por cuenta propia, con la asistencia de su pareja, la actriz María Eugenia “China” Suárez, a la espera de una propuesta que lo convenza. En septiembre surgió la opción de la Lazio, pero la operación se cayó por el veto del entrenador Gennaro Gattuso, que prefirió apostar por Andrea Pinamonti y Tijjani Noslin. En declaraciones al diario La Repubblica, replicadas por otros medios italianos, Icardi había expresado públicamente su deseo de volver al fútbol de ese país y no había descartado un regreso al Inter: “Pasé años importantes vistiendo la camiseta del Inter, y el brazalete de capitán marcó una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera. Pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común”.

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