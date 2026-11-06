Horst Overdick, “El Tigre”: el hombre que introdujo a Los Zetas en Guatemala vuelve a ser detenido, dos décadas después de su primer arresto

La PNC y el Ministerio Público capturaron a Horst Walter Overdick Mejía, alias "El Tigre", en la salida hacia Cobán, Alta Verapaz. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) de Guatemala capturaron a Horst Walter Overdick Mejía, de 59 años, conocido como “El Tigre”, un narcotraficante que lideró la expansión del cartel mexicano Los Zetas en el territorio guatemalteco antes de la desarticulación del grupo.

El operativo se ejecutó este 5 de noviembre en el kilómetro 210,5, zona 12, en la salida hacia el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

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La aprehensión estuvo a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el MP, como parte de acciones operativas y de inteligencia contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

Según especificó el Ministerio Público, la captura corresponde a un caso de persecución penal en Guatemala y Overdick Mejía enfrenta cargos por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además de asociaciones delictivas, por lo que no corresponde a un pedido de extradición.

El Ministerio Público señala que "El Tigre" lidera la organización criminal "Los Tigres", dedicada al traslado y la comercialización de drogas en El Quiché y Alta Verapaz. (PNC de Guatemala)

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el detenido lidera una organización criminal denominada “Los Tigres”, dedicada a coordinar el traslado y la comercialización de drogas en los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz, sin que se haya especificado si trabajan o no con algún cartel de otro país, ya que es un hecho que aún está bajo investigación y, “en este momento, el juzgado no puede probarlo”.

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Según el ente investigador, las pesquisas permitieron identificar a otros integrantes de la estructura, entre ellos dos hombres aprehendidos previamente por el delito de asociaciones delictivas. Sin embargo no revelaron a quiénes se refieren.

Los registros policiales detallan que “El Tigre” acumula antecedentes de capturas en 2000, 2002 y 2012. En marzo de 2000 fue detenido por daños, amenazas y disparos con arma de fuego, señalado como posible coordinador de una organización dedicada al narcotráfico y al resguardo de armas.

En febrero de 2002 volvió a ser aprehendido por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y atentado ilegal con arma de fuego.

Overdick Mejía enfrenta cargos por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además de asociaciones delictivas, según el parte policial. (PNC de Guatemala)

El capo que abrió paso a Los Zetas en Guatemala

Overdick, también apodado “el Lic.” y “el Canche”, comenzó a traficar cocaína en 1999 bajo el aprendizaje de capos como Jorge Mario “el Gordo” Paredes Córdova, los hermanos Otoniel y Moisés Turcios y la familia Waldemar Lorenzana Lima, todos ellos después detenidos por la justicia estadounidense.

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Según un reporte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), facilitó la construcción de pistas clandestinas para el aterrizaje de aviones colombianos cargados de cocaína y organizó el ocultamiento de los cargamentos en fincas cercanas a la frontera con México antes de su traslado terrestre hacia Estados Unidos.

A partir de 2008, “El Tigre” se convirtió en aliado clave de Los Zetas en la región, luego de un conflicto con Juan José León Ardón, alias “Juancho León”, un antiguo integrante del clan Los Lorenzana que había empezado a robarle cargamentos.

Los Lorenzana son un clan guatemalteco de narcotráfico formado por Waldemar Lorenzana Lima. La mayoría de sus miembros ya están capturados y condenados en Estados Unidos, con excepción de Haroldo Lorenzana, alias "Haroldito". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al carecer de fuerza para enfrentarlo, Overdick recurrió a la organización mexicana, a la que proporcionó fincas y refugios. El 25 de marzo de 2008, sicarios de Los Zetas asesinaron a Juancho León y a diez de sus guardaespaldas en un turicentro de la aldea La Pepesca, en Zacapa.

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Tras ese episodio, la alianza entre Overdick y Los Zetas dominó las rutas de droga por Playa Grande Ixcán, en Quiché, así como en Las Verapaces, Izabal y Huehuetenango.

La acusación que aceptó Overdick ante la justicia de Estados Unidos lo señaló como responsable de recibir, en 2002, un cargamento de 1.200 kilogramos de cocaína que fue trasladado a México con destino final estadounidense.

El regreso silencioso que pasó inadvertido

Horst Walter Overdick Mejía ya había sido capturado previamente en Guatemala el 3 de abril de 2012, en un operativo realizado en el condominio Portland, San Lucas Sacatepéquez.

Los registros policiales indican que Horst Walter Overdick Mejía acumula antecedentes de capturas en 2000, 2002 y 2012. (PNC de Guatemala)

La orden de aprehensión había sido avalada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde enero de ese año, por conspiración para distribuir cocaína y portación ilegal de arma de fuego.

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Tras permanecer en la prisión de Fraijanes I, el Tribunal Tercero de Sentencia autorizó su extradición, y el narcotraficante partió hacia Estados Unidos el 12 de diciembre de 2012, donde aceptó los cargos en su contra.

La justicia de Estados Unidos vinculó a Overdick Mejía con un cargamento de 1.200 kilogramos de cocaína recibido en 2002 y enviado hacia México, razones por las que fue extraditado hacia ese país donde cumplió condena. (Embajada de Estados Unidos)

Overdick Mejía cumplió una condena de seis años en prisión en Estados Unidos. Tras cumplir su pena, fue deportado de regreso a Guatemala, un hecho que ocurrió de forma discreta y prácticamente pasó inadvertido para la opinión pública.

El capo arribó al país en un vuelo de deportados procedente de Brownsville, Texas, e ingresó por la Dirección de Migración como un repatriado más, sin la exposición mediática que había rodeado su captura y extradición años antes.

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En ese momento, fuentes fiscales cercanas al caso explicaron que Overdick no enfrentaba ninguna acusación pendiente en Guatemala y que, tras cumplir su condena en Estados Unidos, recuperó su condición de ciudadano con plenos derechos y obligaciones.

No obstante, la Fiscalía contra la Narcoactividad advirtió entonces que podría actuar de oficio ante cualquier indicio de que retomara actividades de tráfico de drogas.

Con la captura de este jueves en Alta Verapaz, las autoridades guatemaltecas retoman el caso de uno de los operadores que, según las investigaciones oficiales, sostuvo durante más de una década vínculos directos con la estructura desaparecida de Los Zetas en el territorio centroamericano.

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