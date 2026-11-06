Honduras

Honduras: Medicina Forense alerta por estafadores que cobran a familias para agilizar la entrega de cadáveres

Las autoridades recordaron que todos los servicios de la morgue son gratuitos y que ningún empleado está autorizado para solicitar dinero a cambio de acelerar autopsias, trámites o entrega de restos humanos

La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público alertó sobre personas que solicitan dinero a familiares de fallecidos con la promesa de agilizar los procedimientos de autopsia y entrega de cadáveres. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez
La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público alertó sobre personas que solicitan dinero a familiares de fallecidos con la promesa de agilizar los procedimientos de autopsia y entrega de cadáveres. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez
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La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público en Honduras (MP) alertó sobre personas que estarían aprovechándose del dolor y la desesperación de familiares de fallecidos para exigirles dinero a cambio de supuestamente agilizar los procedimientos de autopsia y entrega de cadáveres en Honduras.

La advertencia busca evitar que ciudadanos que atraviesan momentos difíciles sean víctimas de engaños mientras realizan los trámites para recuperar los restos de sus seres queridos.

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La institución reiteró que los servicios que presta Medicina Forense son completamente gratuitos y que ningún funcionario o empleado tiene autorización para realizar cobros por procedimientos relacionados con la recepción de cadáveres, las autopsias, la identificación humana o la entrega de cuerpos.

Por esa razón, las autoridades pidieron a la población no entregar dinero a personas que prometan acelerar estos procesos mediante supuestos contactos o gestiones dentro de la institución.

El llamado también busca que los familiares conozcan los procedimientos oficiales y eviten recurrir a intermediarios que puedan utilizar información sobre sus casos para obtener beneficios económicos de manera irregular.

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Las autoridades recordaron que los servicios de Medicina Forense son gratuitos y que ningún funcionario está autorizado para cobrar por los trámites que realizan los familiares en la morgue. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)
Las autoridades recordaron que los servicios de Medicina Forense son gratuitos y que ningún funcionario está autorizado para cobrar por los trámites que realizan los familiares en la morgue. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)

La Dirección de Medicina Forense tiene bajo su responsabilidad diferentes procedimientos técnico-científicos relacionados con la investigación médico-legal de fallecimientos, entre ellos las autopsias, los análisis de indicios y la identificación de personas fallecidas.

Estos servicios se realizan a solicitud de las autoridades competentes y forman parte de las diligencias necesarias para establecer las circunstancias de una muerte y determinar la identidad de los cuerpos que ingresan a las instalaciones forenses.

El Ministerio Público ha reiterado que ningún servicio de esta dependencia debe representar un cobro para los familiares.

La institución también ha insistido en que los procedimientos de identificación humana deben cumplir protocolos científicos y administrativos antes de autorizar la entrega de los restos a sus familiares.

Entre estos mecanismos figura la identificación mediante huellas dactilares, a través del cotejo de información con los registros del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Los familiares que acuden a la morgue judicial deben completar los procedimientos establecidos para reclamar los restos de sus seres queridos, sin recurrir a intermediarios que ofrezcan acelerar las gestiones. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)
Los familiares que acuden a la morgue judicial deben completar los procedimientos establecidos para reclamar los restos de sus seres queridos, sin recurrir a intermediarios que ofrezcan acelerar las gestiones. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)

Este procedimiento permite establecer la identidad de los fallecidos y brindar certeza a los familiares antes de completar los trámites correspondientes.

La alerta cobra relevancia debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran las familias que acuden a la morgue judicial para reclamar los restos de un pariente.

En muchos casos, los dolientes desconocen cuánto tiempo pueden tardar los procedimientos forenses y cuáles son los pasos necesarios para completar la entrega.

Esta situación puede ser aprovechada por personas que ofrecen supuestas facilidades para acelerar los trámites, utilizando la urgencia de los familiares para solicitar pagos que no corresponden.

Ante este escenario, las autoridades instaron a la ciudadanía a no dejarse engañar y a comunicar cualquier intento de cobro irregular a las instancias correspondientes.

La Dirección de Medicina Forense realiza autopsias médico-legales y otros procedimientos científicos solicitados por las autoridades competentes como parte de las investigaciones sobre fallecimientos. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)
La Dirección de Medicina Forense realiza autopsias médico-legales y otros procedimientos científicos solicitados por las autoridades competentes como parte de las investigaciones sobre fallecimientos. (Foto: Archivo / REUTERS/Fredy Rodriguez)

El Ministerio Público también ha reiterado que la población puede acudir directamente a las oficinas de Medicina Forense para solicitar información sobre los procedimientos, sin necesidad de contratar intermediarios.

La institución mantiene como parte de sus responsabilidades la práctica de autopsias médico-legales, los procesos de identificación humana y la entrega de cadáveres, actividades que deben desarrollarse bajo los protocolos establecidos.

Finalmente, las autoridades insistieron en que los familiares tienen derecho a recibir los servicios forenses sin pagar por gestiones que corresponden a las funciones institucionales y exhortaron a denunciar a quienes pretendan aprovecharse de su situación para obtener dinero.

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