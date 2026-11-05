Maia Reficco viajó a Brasil y surgieron las especulaciones sobre su relación con Franco Colapinto: “Se siguen en redes”

Maia Reficco viajó a Brasil mientras Franco Colapinto se prepara en San Pablo para el Gran Premio de Fórmula 1 (Video: Puro Show, Eltrece)

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Maia Reficco viajó a Brasil justo cuando Franco Colapinto se encuentra en San Pablo para las prácticas previas al Gran Premio de Fórmula 1, y esa coincidencia reavivó los rumores de una posible reconciliación entre la actriz y el piloto. Una foto de la cantante en el aeropuerto de Aeroparque, lista para embarcar en un vuelo con destino a territorio brasileño, circuló este jueves 5 de noviembre y volvió a instalar la pregunta sobre si la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

La imagen fue presentada al aire de Puro Show (eltrece) por la panelista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame. Antes de revelar los nombres, introdujo la noticia en clave de misterio: describió a dos celebridades menores de 30 años, con varias rupturas a cuestas, sin hijos y sin haber estado casados. Cuando llegó el momento de develar la identidad, fue sin rodeos: “La reconciliación bomba de la que estamos hablando es de Maia Reficco y Franco Colapinto”.

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Una foto de Maia Reficco en Aeroparque reavivó los rumores de reconciliación con Franco Colapinto

La panelista explicó cómo llegó a la información. El día previo a la emisión recibió imágenes de Reficco en Aeroparque, con equipaje, dispuesta a subir a un avión cuyo destino era Brasil. La coincidencia con el calendario de la Fórmula 1 —ese fin de semana se disputa el Gran Premio en territorio brasileño— fue el eje de su argumentación. “El vuelo iba rumbo a San Pablo, a Brasil, lugar en el que son las prácticas de Fórmula 1”, precisó Pochi, que también mostró la fotografía en cámara. “Esta reconciliación es una bomba”, adelantó antes de dar los detalles.

La relación entre Colapinto y Reficco tuvo más de un capítulo. Según repasó la panelista al aire, la pareja atravesó varias idas y vueltas a lo largo del tiempo: se separaron, volvieron hacia octubre y volvieron a distanciarse. “Se siguen siguiendo en redes sociales, que eso no es un detalle menor”, subrayó la periodista, quien también destacó que la actriz siempre se expresó con afecto hacia el piloto, incluso después de la última ruptura.

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Parte de esa historia tiene como telón de fondo las exigentes agendas de ambos. Colapinto lleva una temporada intensa en el circuito internacional de Fórmula 1, mientras que Reficco combina proyectos actorales y musicales que la mantienen activa en distintos mercados de la región. Esa dinámica de distancia y compromisos cruzados fue el argumento que la propia actriz esgrimió cuando habló de la separación: “La verdad es que vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos y tenemos agendas distintas. No sé si son etapas diferentes, pero es complicado”, declaró en Puro Show a mediados de septiembre.

Luego de haberlo negado en algunas entrevistas, la actriz y cantante blanqueó su ruptura de Franco Colapinto

En aquella charla, Reficco también se refirió a los rumores que en ese momento vinculaban al piloto con otras mujeres, entre ellas Sofía Solá. La actriz eligió el desapego: “Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”. Y, aunque dejó en claro que el cariño seguía intacto —“Fran es una persona que quise mucho, que amé mucho y a la que le deseo lo mejor”—, fue tajante respecto a una posible vuelta: “No creo que volvamos en el futuro”.

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Sin embargo, el viaje a Brasil reactivó todas las especulaciones. Vale aclarar que las imágenes que circularon muestran a Reficco en el aeropuerto, pero no registran un encuentro con Colapinto. La hipótesis de reconciliación se construyó sobre la coincidencia de destinos y el contexto del calendario de la Fórmula 1, sin contar con una confirmación de ninguna de las dos partes. Por ahora, ni el piloto ni la actriz se pronunciaron públicamente sobre los rumores. Lo que sí queda claro es que el vínculo entre ambos continúa generando atención: cada movimiento de Reficco o Colapinto en redes sociales o en la vida pública se convierte de inmediato en material de análisis para quienes siguen de cerca la historia. El viaje a San Pablo volvió a poner esa historia en el centro de la conversación.