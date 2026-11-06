Por qué el mercado atribuye al Gobierno una compra de bonos por $2 billones

La consultora 1816 aseguró que recién la semana que viene se va a saber si la intervención la realizó el Tesoro o el Banco Central. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

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En los últimos días, el mercado detectó una intervención relevante del Gobierno en los bonos en pesos. Según un informe de la consultora 1816, el Tesoro habría inyectado cerca de $2 billones a través de compras de bonos duales y títulos ajustados por CER —el índice que sigue la inflación— con vencimientos de largo plazo.

La operación abrió distintas interpretaciones entre los analistas. Algunos la leyeron como una señal de que el equipo económico busca limitar la suba de las tasas exigidas para los bonos en moneda local de plazos más largos. Otros consideraron que se trató de una intervención puntual. La atención quedó puesta en el posible impacto sobre las tasas de interés, el dólar y la consistencia de la política monetaria.

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No hubo un anuncio oficial sobre las compras. Sin embargo, 1816 señaló que los precios y los montos negociados permitieron identificar una operación de mercado abierto, es decir, una compra de títulos públicos en el mercado secundario. Para la consultora, el objetivo habría sido fijar un techo de TAMAR —la tasa mayorista de referencia— más 10 puntos porcentuales de tasa nominal anual (TNA) para los bonos de mayor plazo.

Los bonos duales, que pagan según la evolución de la tasa de interés o de la inflación, continuaron bajo presión durante la semana. Antes de las compras de gran volumen, los títulos con vencimientos en 2029 y 2030 llegaron a ofrecer rendimientos superiores a TAMAR más 11% de TNA.

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La consultora 1816 detectó que el miércoles el Gobierno inyectó $2 billones en bonos duales. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Para 1816, la secuencia permitió identificar una intención concreta sobre los rendimientos. Los valores de las transacciones se ubicaron en un nivel que apuntó a establecer una referencia de TAMAR + 10,0% TNA. La firma señaló que en los próximos días se podrá determinar si la operación correspondió al Tesoro o al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En bonos duales

El volumen negociado fue uno de los principales indicios que llevó a las consultoras privadas a identificar una intervención oficial. Según 1816, los bonos duales con vencimientos en 2029 y 2030 movieron $1,9 billones en operaciones de BYMA PPT T+1, el segmento de negociación con liquidación a un día.

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El monto resultó inusual frente a las ruedas previas. La consultora calculó que, durante las tres jornadas anteriores, el promedio diario operado en esos mismos bonos había sido inferior a $0,1 billones. La actividad de ese miércoles, por lo tanto, superó ampliamente el nivel habitual.

Las compras no se concentraron solo en los duales de plazos más largos. 1816 también detectó una suba de los volúmenes en los títulos TZX28 y TZXS8, ambos ajustados por CER. Con esos datos, estimó que la intervención oficial pudo haber alcanzado cerca de $2 billones.

Para la consultora, la combinación entre el monto negociado y los precios pagados reforzó la hipótesis de una operación de mercado abierto. El objetivo habría sido contener la suba de las tasas que exigen los inversores para mantener bonos en pesos de largo plazo. Las compras se concentraron en títulos con vencimientos más extensos, que habían acumulado dos ruedas consecutivas de fuertes aumentos en sus rendimientos, según los análisis privados.

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El mercado detectó un movimiento del Gobierno para bajar las tasas en medio del temblor global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El socio y cofundador de Outlier, Juan Manuel Truffa, interpretó la operación como una intervención del BCRA sobre la curva, más que como una inyección de pesos dirigida a aflojar la liquidez general del mercado.

Truffa indicó que las compras se concentraron en duales CER/TAMAR y en bonos CER con vencimientos desde 2028. En su análisis, los volúmenes negociados en esos segmentos alcanzaron niveles muy superiores a los que se observaron durante las dos semanas anteriores.

En los duales CER/TAMAR, el volumen llegó a 22 veces el promedio de las dos semanas previas, según el economista. En los títulos CER, el nivel alcanzó 11 veces esa referencia. Las compras redujeron más de 100 puntos básicos en una sola rueda los rendimientos de los papeles largos.

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El objetivo detrás

“La lectura es que el objetivo fue ponerle un techo a las tasas largas”, planteó Truffa en conversación con Infobae. El analista vinculó esa acción con las dos ruedas de subas marcadas que registraron los instrumentos de mayor plazo antes del movimiento.

Los bonos alcanzados por las compras y los instrumentos que reflejan la liquidez de corto plazo pertenecen a segmentos distintos del mercado. Como las operaciones se liquidaban en T+1 —un día hábil después de su concertación—, los pesos involucrados todavía no habían tenido efecto en el mercado inmediato al momento del análisis.

Como referencia, Truffa señaló que la caución se mantuvo este jueves en torno a 22,5%, el mismo nivel del día anterior. A su juicio, ese dato indicó que el volumen destinado a la compra de bonos largos no relajó la liquidez de corto plazo. La caución funciona como una referencia dentro del mercado de financiamiento inmediato. Su estabilidad contrastó con la compresión que registraron las tasas de los instrumentos duales y CER de vencimientos más lejanos.

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El miércoles tanto el dólar MEP como el CCL aumentaron y se agrandó la brecha con los oficiales. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

Además, planteó que esa diferencia respaldó la idea de una intervención focalizada sobre la parte larga de la curva. El objetivo, según su descripción, no estuvo puesto en modificar de inmediato las condiciones de liquidez, sino en contener el aumento de los rendimientos de los bonos de plazos más largos.

Efectos en los dólares financieras

Truffa también indicó que las compras de bonos coincidieron con aumentos del dólar MEP y del Contado con Liquidación (CCL). El economista marcó que esa coincidencia requiere seguimiento, en especial por la persistencia de la tasa de caución en niveles similares a los de la rueda previa.

A pesar de la inyección de $2 billones del miércoles, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, aseguró que el tipo de cambio oficial continuó controlado, aunque aumentó la brecha y se observó venta de activos en otras curvas.

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Garay Méndez vinculó la intervención sobre los bonos en pesos con el contexto de un sell-off en la curva de dólares. A su juicio, la secuencia elevó la dificultad para el Gobierno, porque la necesidad de cuidar la curva en moneda local coincidió con tensiones en otros segmentos financieros.

Desde su óptica, fue la primera vez que observó una señal fuerte del Gobierno para poner un techo en la curva de pesos. En esa lectura, la acción del miércoles se diferenció de episodios anteriores en los que los rendimientos subieron sin una señal de la misma magnitud.

Para Garay Méndez, cuidar la curva de pesos tiene una importancia equivalente a otros objetivos del equipo económico, entre ellos la acumulación de reservas. La discusión se abrió sobre el alcance de la acción oficial y sobre la capacidad de sostenerla en un mercado que registró tensiones en varias variables. “¿La señal puede alcanzar para calmar la curva de pesos o puede requerir más intervención?”, planteó.

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¿Cambio en la estrategia?

Truffa también puso el foco en la coherencia entre la intervención y el esquema de liquidez. Según explicó, el Gobierno priorizó hasta ahora la contención del riesgo nominal en una economía con pocos pesos.

Desde esa perspectiva, una compra cercana a $2 billones en títulos públicos plantea la necesidad de seguir la evolución posterior de esos fondos. El economista señaló que la operación tendría un sentido distinto si el Gobierno luego reabsorbiera los pesos colocados a través de las compras.

Entre las herramientas que mencionó para esa eventual absorción estuvieron las operaciones de REPO y las licitaciones. El uso de cualquiera de esos mecanismos permitiría retirar liquidez después de la intervención sobre los títulos de largo plazo.