Franco Mastantuono contó cuál es su jugador favorito del Real Madrid y dio detalles de su experiencia junto a Messi

Franco Mastantuono habló de su experiencia en el Real Madrid, mientras se consolida en la Fiorentina (EFE/ Mattia Radoni)

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Franco Mastantuono repasó su adaptación a Italia, recordó su período en el Real Madrid y habló sobre algunos referentes que marcaron su recorrido reciente en una entrevista, mientras asume protagonismo en la Fiorentina, cedido hasta el final de la temporada tras su paso por River Plate y su desembarco en el plantel español.

El mediocampista ofensivo describió como positiva su experiencia en la institución madrileña y puso el foco en el trato que recibió desde su llegada. “En Real Madrid me han tratado increíble, tanto la gente del club como mis compañeros, impresionante”, aseguró Mastantuono a DAZN.

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Entre los jugadores de Real Madrid, el futbolista eligió a Jude Bellingham como el integrante del plantel que más le gusta ver. “Bellingham me encanta, es el jugador que más me gusta del Madrid. Aunque están Vinicius, Mbappé, Valverde, Brahim, que es buenísimo. Ahora Diomande, Espí. Tienen un equipazo”, expresó. La lista incluyó a varias de las figuras del conjunto español y reflejó la valoración de Mastantuono sobre las alternativas que tiene el equipo dentro del campo.

El recuerdo de Franco Mastantuono con Jude Bellingham en el conjunto Merengue

La sintonía entre ambos quedó expuesta también fuera de los partidos. Mastantuono y Bellingham anotaron en el triunfo 6-1 ante Mónaco, por la séptima fecha de la Fase Liga de la Champions League, y el inglés compartió luego una publicación con seis fotos del encuentro. Una de las imágenes mostró a los dos durante un festejo, frente a la cual el argentino escribió: “Cómo te quiero, salud mi hermano”. Bellingham respondió: “Te quiero más, mi Beatle”, y dejó a la vista el apodo cómplice que utilizaba para referirse al jugador argentino.

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El volante también se detuvo en lo que representó para él compartir convocatorias de la selección argentina con Lionel Messi. “Fue increíble, estar en un papel o en algo del fútbol con Messi es lo máximo para mí. Es lo máximo que le puede pasar a un jugador, porque Messi rompió todos los récords”, señaló. Mastantuono recordó que el capitán disputó su último partido con la Albiceleste el 7 de octubre y reconoció que aquel momento le resultó “muy triste”.

La llegada a Fiorentina le permitió, además, conversar con Gabriel Batistuta, una de las leyendas del club de Florencia, sobre el ciclo histórico del exdelantero en la institución. En cuanto a sus primeras impresiones sobre la Serie A, Mastantuono identificó una similitud con el fútbol argentino por la exigencia de los contactos: “Es una liga parecida a la argentina a nivel de choque y me gusta mucho”. El jugador marcó luego una diferencia con España: “Es muy distinta a la española. Todos los equipos tienen mucha técnica, y eso la hace una liga con más posesiones, no tanto dribbling, pero es lindo también”.

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Franco Mastantuono junto a Messi en su primera citación a la selección argentina

En el conjunto italiano, Mastantuono intervino directamente en las dos únicas victorias que consiguió Fiorentina: anotó un gol contra Sassuolo y firmó un triplete ante Venezia. El equipo ocupa el 16° puesto de la Serie A, con dos triunfos, dos empates y seis derrotas, un arranque que derivó en la salida de Stefano Pioli y en el regreso de Paolo Vanoli al banco de suplentes.

Además, el fantasista de 19 años fue convocado por Lionel Scaloni para los partidos del 13 de noviembre ante Uruguay en la cancha de Boca Juniors y del 17 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el comienzo de la era sin Lionel Messi, mientras que los jóvenes ganan terreno ante lesiones y ausencias.

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