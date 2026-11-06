Deportes

Franco Mastantuono contó cuál es su jugador favorito del Real Madrid y dio detalles de su experiencia junto a Messi

El mediocampista argentino de la Fiorentina destacó la cercanía construida con una figura del plantel blanco y evocó haber compartido convocatorias con el astro argentino

Franco Mastantuono habló de su experiencia en el Real Madrid, mientras se consolida en la Fiorentina (EFE/ Mattia Radoni)
Franco Mastantuono habló de su experiencia en el Real Madrid, mientras se consolida en la Fiorentina (EFE/ Mattia Radoni)
Guardar

Franco Mastantuono repasó su adaptación a Italia, recordó su período en el Real Madrid y habló sobre algunos referentes que marcaron su recorrido reciente en una entrevista, mientras asume protagonismo en la Fiorentina, cedido hasta el final de la temporada tras su paso por River Plate y su desembarco en el plantel español.

El mediocampista ofensivo describió como positiva su experiencia en la institución madrileña y puso el foco en el trato que recibió desde su llegada. “En Real Madrid me han tratado increíble, tanto la gente del club como mis compañeros, impresionante”, aseguró Mastantuono a DAZN.

PUBLICIDAD

Entre los jugadores de Real Madrid, el futbolista eligió a Jude Bellingham como el integrante del plantel que más le gusta ver. “Bellingham me encanta, es el jugador que más me gusta del Madrid. Aunque están Vinicius, Mbappé, Valverde, Brahim, que es buenísimo. Ahora Diomande, Espí. Tienen un equipazo”, expresó. La lista incluyó a varias de las figuras del conjunto español y reflejó la valoración de Mastantuono sobre las alternativas que tiene el equipo dentro del campo.

Franco Mastantuono y Jude Bellingham
El recuerdo de Franco Mastantuono con Jude Bellingham en el conjunto Merengue

La sintonía entre ambos quedó expuesta también fuera de los partidos. Mastantuono y Bellingham anotaron en el triunfo 6-1 ante Mónaco, por la séptima fecha de la Fase Liga de la Champions League, y el inglés compartió luego una publicación con seis fotos del encuentro. Una de las imágenes mostró a los dos durante un festejo, frente a la cual el argentino escribió: “Cómo te quiero, salud mi hermano”. Bellingham respondió: “Te quiero más, mi Beatle”, y dejó a la vista el apodo cómplice que utilizaba para referirse al jugador argentino.

PUBLICIDAD

El volante también se detuvo en lo que representó para él compartir convocatorias de la selección argentina con Lionel Messi. “Fue increíble, estar en un papel o en algo del fútbol con Messi es lo máximo para mí. Es lo máximo que le puede pasar a un jugador, porque Messi rompió todos los récords”, señaló. Mastantuono recordó que el capitán disputó su último partido con la Albiceleste el 7 de octubre y reconoció que aquel momento le resultó “muy triste”.

La llegada a Fiorentina le permitió, además, conversar con Gabriel Batistuta, una de las leyendas del club de Florencia, sobre el ciclo histórico del exdelantero en la institución. En cuanto a sus primeras impresiones sobre la Serie A, Mastantuono identificó una similitud con el fútbol argentino por la exigencia de los contactos: “Es una liga parecida a la argentina a nivel de choque y me gusta mucho”. El jugador marcó luego una diferencia con España: “Es muy distinta a la española. Todos los equipos tienen mucha técnica, y eso la hace una liga con más posesiones, no tanto dribbling, pero es lindo también”.

Franco Mastantuono fue convocado por primera vez a la selección argentina.
Franco Mastantuono junto a Messi en su primera citación a la selección argentina

En el conjunto italiano, Mastantuono intervino directamente en las dos únicas victorias que consiguió Fiorentina: anotó un gol contra Sassuolo y firmó un triplete ante Venezia. El equipo ocupa el 16° puesto de la Serie A, con dos triunfos, dos empates y seis derrotas, un arranque que derivó en la salida de Stefano Pioli y en el regreso de Paolo Vanoli al banco de suplentes.

Además, el fantasista de 19 años fue convocado por Lionel Scaloni para los partidos del 13 de noviembre ante Uruguay en la cancha de Boca Juniors y del 17 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el comienzo de la era sin Lionel Messi, mientras que los jóvenes ganan terreno ante lesiones y ausencias.

Temas Relacionados

Franco MastantuonoReal MadridJude BellinghamRiver PlateFiorentinaLionel MessiSelección argentinaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Julia Riera consiguió uno de sus mejores triunfos del año en Cali: venció a una Top 100 y avanzó a semifinales

La argentina derrotó a la mexicana Renata Zarazúa en tres sets. Enfrentará a la española Leyre Romero Gormaz por un lugar en la final del WTA 125 colombiano

Julia Riera consiguió uno de sus mejores triunfos del año en Cali: venció a una Top 100 y avanzó a semifinales

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: los cruces de octavos y la pelea por el ingreso a copas internacionales

El campeonato entró en su recta decisiva con vistas al tramo final del año

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: los cruces de octavos y la pelea por el ingreso a copas internacionales

Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-1 a Belgrano y se afianzó en lo alto de la Zona B del Torneo Clausura

El Lobo se llevó tres puntos valiosos ante el campeón del Apertura y acumula 10 partidos sin perder

Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-1 a Belgrano y se afianzó en lo alto de la Zona B del Torneo Clausura

La fortuna que rechazó una figura de Francia por un juego que inventó: “No se trata del dinero”

El delantero de 29 años reveló los motivos detrás de su decisión de declinar una oferta millonaria por Helios, el juego de cartas que creó en 2022

La fortuna que rechazó una figura de Francia por un juego que inventó: “No se trata del dinero”

Qué reveló la autopsia del futbolista Jesús de Miguel, quien murió tras chocar con el arquero rival en pleno partido

El Instituto de Medicina Legal de Tenerife entregó el informe preliminar a la jueza que encabeza la investigación sobre la muerte del delantero, quien sufrió un paro cardíaco tras chocar con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División española

Qué reveló la autopsia del futbolista Jesús de Miguel, quien murió tras chocar con el arquero rival en pleno partido

MALDITOS NERDS

‘My Hero Ultra Rumble’ tendrá una versión móvil separada de consolas y PC

‘My Hero Ultra Rumble’ tendrá una versión móvil separada de consolas y PC

DAMON and BABY recibirá el DLC ‘RISE OF THE ORACLE’ y una versión para Switch 2

Nintendo Switch recibirá ‘Thrifty Business’, el simulador de tienda vintage

Kakao Games muestra una batalla completa de ‘Chrono Odyssey’ en Unreal Engine 5

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

ENTRETENIMIENTO

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

Jennifer Lawrence revela qué experiencia de ‘X-Men’ no está dispuesta a repetir: “Absolutamente no”

Así reaccionó Liam Neeson cuando le revelaron que Meryl Streep será el nuevo Aslan de ‘Narnia’

INFOBAE AMÉRICA

La Copa Oro 2027 renueva su formato para garantizar más duelos entre las élites del fútbol de la Concacaf

La Copa Oro 2027 renueva su formato para garantizar más duelos entre las élites del fútbol de la Concacaf

Alimentos, higiene y lámparas recargables: la ayuda que Cáritas distribuirá en Cuba

La súplica de la ex vicepresidenta de Guatemala para no regresar a prisión y permanecer en su casa, alega quebrantos de salud

Asfura invita a Florentino Pérez a invertir en Honduras en proyectos de represas y carreteras

Oficialismo cambia de postura y apoya reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica