Honduras

Asfura invita a Florentino Pérez a invertir en Honduras en proyectos de represas y carreteras

El presidente hondureño aseguró que el empresario español analizará la propuesta de participar en futuras obras de infraestructura; también conversaron sobre la expansión de las academias deportivas del Real Madrid en el país.

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión en Madrid con Florentino Pérez, empresario español y presidente del Real Madrid, para conversar sobre oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura en Honduras. (Foto: Cortesía)
El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión en Madrid con Florentino Pérez, empresario español y presidente del Real Madrid, para conversar sobre oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura en Honduras. (Foto: Cortesía)
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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, invitó al empresario español Florentino Pérez a invertir en proyectos de infraestructura en el país, particularmente en la construcción de represas y carreteras, durante una reunión sostenida en Madrid, España.

El mandatario reveló que conversó con el presidente del Real Madrid y del grupo empresarial ACS sobre las oportunidades de inversión que ofrecerá Honduras en los próximos años, debido a los proyectos de construcción que su administración espera impulsar.

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“En Honduras vienen bastantes construcciones, represas, carreteras, si él estaría interesado en invertir en Honduras”, relató Asfura al explicar el planteamiento que hizo al empresario español.

Según el gobernante, Pérez recibió de manera receptiva la invitación y manifestó que analizaría la posibilidad de participar en futuras obras mediante sus empresas. Sin embargo, aclaró que todavía no existe ningún compromiso de inversión ni acuerdos concretos entre ambas partes.

“Quedó que iba a pensarlo”, expresó el presidente al referirse a la respuesta del empresario y a las posibilidades de que el grupo ACS tenga participación en proyectos de infraestructura hondureños.

Asfura también extendió una invitación para que Pérez visite Honduras y manifestó su interés en recibirlo en Casa Presidencial, con el propósito de continuar el acercamiento.

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El presidente hondureño recibió una camiseta del Real Madrid firmada y dedicada por el delantero francés Kylian Mbappé, un obsequio que aseguró que conservará en su oficina. (Foto: Cortesía)
El presidente hondureño recibió una camiseta del Real Madrid firmada y dedicada por el delantero francés Kylian Mbappé, un obsequio que aseguró que conservará en su oficina. (Foto: Cortesía)

El encuentro representa un primer acercamiento para explorar el interés de uno de los empresarios más importantes de España en las oportunidades de construcción que ofrece el territorio hondureño.

Además de las posibles inversiones en infraestructura, durante la reunión ambos conversaron sobre fútbol y el trabajo que desarrolla el Real Madrid mediante sus academias deportivas en Honduras.

Asfura destacó que el empresario tiene previsto ampliar durante el próximo año la presencia de estas academias en el país, a través de los convenios existentes para promover la formación deportiva de niños y jóvenes.

El mandatario consideró positivo el acercamiento y destacó la disposición que encontró en Pérez durante la conversación, en la que también intercambiaron impresiones sobre el desarrollo del fútbol y las oportunidades de cooperación.

Como parte de su visita, el presidente hondureño tuvo la oportunidad de conocer el estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo del Real Madrid, donde observó las remodelaciones y transformaciones realizadas en sus instalaciones.

Asfura describió como impresionantes las obras ejecutadas en el estadio, que se ha convertido en uno de los principales referentes de infraestructura deportiva a nivel internacional.

El estadio Santiago Bernabéu fue uno de los lugares que conoció Asfura durante su visita a Madrid, donde destacó las remodelaciones y la transformación de la infraestructura deportiva del equipo español. (Foto: Real Madrid)
El estadio Santiago Bernabéu fue uno de los lugares que conoció Asfura durante su visita a Madrid, donde destacó las remodelaciones y la transformación de la infraestructura deportiva del equipo español. (Foto: Real Madrid)

Asimismo, reveló que recibió una camiseta del Real Madrid firmada y dedicada por el delantero francés Kylian Mbappé, la cual aseguró que conservará en su oficina.

La reunión con Florentino Pérez se desarrolló durante la visita oficial de Asfura a España, en el marco de su participación en la Cumbre Iberoamericana y los encuentros empresariales celebrados en Madrid.

Durante estas actividades, el mandatario ha expuesto las oportunidades de inversión que ofrece Honduras y la intención de su administración de promover proyectos que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo.

Sostuvo que el país necesita fortalecer las condiciones de seguridad jurídica y garantizar la coordinación entre los tres poderes del Estado para generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

Uno de los proyectos de mayor relevancia es la represa multipropósito El Tablón, para la cual el Gobierno prevé iniciar la construcción en junio de 2027, con una inversión preliminar estimada en 303 millones de dólares.

El acercamiento con Florentino Pérez se mantiene en una etapa exploratoria. Por ahora, el empresario únicamente se comprometió a analizar la invitación del mandatario, por lo que no se ha confirmado la participación de ACS en la ejecución de represas, carreteras u otras obras hondureñas.

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