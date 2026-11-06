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La llamativa reacción de Pampita, en medio de rumores de separación de Martín Pepa: “Esto ensucia todo”

La conductora, firme pero con un dejo de tristeza, no desmintió las versiones del final de su vínculo sentimental con el empresario y pidió respeto a su intimidad. Su palabra

La conductora, firme pero con un dejo de tristeza, no desmintió las versiones del final de su noviazgo con el empresario y pidió respeto a su intimidad (Video: LAM/ América TV)
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En medio sobre los nuevos rumores sobre su vida sentimental, Pampita evitó confirmar o desmentir los rumores sobre una presunta ruptura con Martín Pepa y pidió que los medios respeten la intimidad de su vida sentimental. “A veces esto ensucia todo y hace que las cosas terminen mal”, sostuvo en una entrevista con LAM (América TV).

Las declaraciones llegaron después de que Yanina Latorre afirmara el día anterior en su programa que la pareja estaría separada desde hacía 15 días. La conductora atribuyó la información a allegados de ambos y sostuvo que la distancia entre sus agendas y los países donde desarrollan sus actividades había incidido en el vínculo.

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“No quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión”, pidió Pampita ante las versiones sobre Martín Pepa

También Yanina aseguró que la modelo estaría triste y que buscaría recomponer la relación. La pareja ya había atravesado pausas anteriores: la distancia entre Argentina y Estados Unidos, donde Pepa desarrolla parte de su actividad como polista, había sido mencionada por Pampita como una dificultad para sostener el noviazgo.

Este jueves, consultada por el ciclo en un evento, Pampita se refirió al estado de la relación y marcó un límite. “No quiero entrar en ese tema. No quiero que mi vida esté en los programas. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio”, afirmó. Al no desmentir de manera expresa las versiones, sus declaraciones sumaron dudas sobre la continuidad del romance con Pepa.

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La animadora explicó que busca proteger a la persona con la que mantiene un vínculo, en referencia a Martín Pepa, quien no pertenece al ambiente televisivo. “Quiero cuidar ciertas cosas y ciertos ámbitos. Yo estoy expuesta, pero a veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta. No le gusta y quiero cuidar eso”, señaló, desde un móvil.

Las fotos de Pampita y Martín Pepa en Inglaterra que confirman su reconciliación
“Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir”, afirmó Pampita sobre los rumores de separación (Instagram)

Ante la pregunta de si esa reserva fue un pedido de Pepa, prefirió no dar detalles. “Prefiero no contar cosas que son privadas y me parece que es lo más sano para todos”, respondió. También defendió su decisión de no referirse públicamente a versiones sobre su relación. “Hay que respetar al otro y lo que siente el otro. Hay que cuidarlo y estoy en mi derecho de decir: ‘Esta puerta yo no quiero abrirla’”, expresó.

Pampita sostuvo que hablará si considera necesario hacerlo, aunque aclaró que no será por el momento. “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, pero no es el momento ahora para decir nada. Espero que no se metan y nos dejen tranquilos”, lanzó entre risas.

La modelo añadió que no pretende alimentar las especulaciones. “Los respeto un montón, lo entiendo, pero uno puede alimentarlo o no. Yo prefiero no alimentarlo”, indicó, y negó estar enojada por las preguntas.

La conductora dio detalles en su programa sobre la ruptura de la conductora y el empresario (Video: SQP/ América TV)

Cuando le consultaron si consideraba que alguien había difundido información falsa, Carolina aclaró que hablaba “en general” y evitó señalar a una persona. También sostuvo que, si tuviera algo para comunicar, lo haría por sus propios medios. “Está bueno que uno tenga su espacio privado para resolver las cosas en privado. No todo tiene que ser mediático”, remarcó.

Durante la entrevista, Pampita también se refirió a la manera en que sus hijos enfrentan la información que circula sobre ella. Según contó, aprendieron desde pequeños a separar lo que se comenta en los medios de la dinámica familiar.

“Mis hijos tienen padres muy expuestos y no quiero decir que es algo natural, pero desde muy chicos saben lo que pasa en casa y quiénes somos en casa. Han podido diferenciar lo mediático de lo real y no se basan en nada que se diga afuera”, afirmó.

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“A veces todo esto ensucia todo y hace que todo termine mal”, advirtió Pampita

Además, destacó el acompañamiento que recibe de ellos. “Tengo la suerte de que mis hijos son un amor. Me apoyan en todo y saben que mi carrera tiene un montón de cosas que no les gusta, pero también tienen muchos privilegios, así que no se quejan nunca”, concluyó. Sin embargo, insistió en que prefiere mantener el asunto fuera de la discusión pública: “No todo tiene que ser mediático. Aunque yo tenga este trabajo, no significa que todo tiene que ser mediático”.

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