Dalila se quebró al hablar de la leucemia que le diagnosticaron a su hijo: “Jamás me dolió tanto el alma”

La cantante se abrió sobre uno de los momentos más difíciles de su vida (Video: La cumbiera/ La canchita TV)

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Dalila recordó el impacto que le produjo el diagnóstico de leucemia aguda de su hijo Pablo, quien tenía 18 años cuando recibió la noticia. La cantante habló sobre ese período durante una entrevista con Marcela Baños en La cumbiera, el ciclo del canal de streaming La canchita TV, y se quebró al describir el temor que atravesó como madre.

La artista contó que el momento en que los médicos comunicaron el cuadro de Pablo permanece intacto en su memoria. Al escuchar la consulta de Baños sobre cómo había recibido el diagnóstico, respondió con una frase que reflejó la conmoción que le generó la situación: “Casi la mato a la doctora”.

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Pablo y Matías, los hijos de Dalila

La cantante recordó que la médica le informó que su hijo tenía “un cáncer en sangre”. Según relató, en aquel momento también recibió una estadística que la golpeó “Me dijo: ‘Tiene un 20% a favor’”, señaló, sobre las posibilidades de que funcione el tratamiento para curarlo.

La artista, conocida como “La diosa del verbo amar”, afirmó que frente a la noticia, su reacción estuvo marcada por la angustia y la búsqueda de respuestas. “¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué?”, recordó que se preguntaba. También describió el dolor que experimentó durante esos días: “Yo por dentro pensaba en que jamás en la vida me dolió tanto el alma”.

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Pablo tuvo leucemia aguda y atravesó distintos ciclos de quimioterapia hasta superar la enfermedad. Durante ese proceso, una de las advertencias que más preocupó a Dalila estuvo relacionada con las posibles consecuencias del tratamiento en la vida adulta de su hijo. La cantante explicó que a Pablo le habían anticipado que las quimioterapias podían afectar su posibilidad de tener hijos. “Después de tantas quimioterapias le habían dicho que era muy factible que no pudiera tener hijos”, contó al reconstruir aquella etapa.

“Casi la mato a la doctora”: Dalila lloró al recordar el diagnóstico de Pablo

En la entrevista, Dalila destacó las características de su hijo, quien pudo finalmente convertirse en padre, y la relación que mantiene con su familia. “Pablo es un chico que no fuma, no toma, superserio, enamorado de sus hijos”, expresó. Su relato vinculó el temor por las posibles secuelas médicas con la importancia que la paternidad tenía para él.

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La artista tiene dos hijos, Pablo y Matías, y contó que los crió sola. Esa experiencia, explicó, fortaleció un vínculo que todavía define gran parte de sus miedos y preocupaciones. “Es tan grande el amor que uno siente por los hijos, sobre todo yo que los crié sola”, sostuvo.

Aunque Pablo dejó atrás la enfermedad, Dalila aseguró que no logró desprenderse por completo de la inquietud que le dejó aquel diagnóstico. Dijo que todavía se angustia si su hijo le comenta que siente dolor o malestar, incluso cuando se trata de cuestiones menores.

El hijo mayor de la cantante heredó el talento y el amor por la música (Video: TikTok)

“Hasta el día de hoy él me dice que le duele un dedo y yo me pongo mal”, reconoció. La cantante aclaró que esa reacción no tiene que ver con una actitud de control hacia él, sino con el miedo que le dejó el período de enfermedad. “No lo hago de hinchapelotas. Lo hago por una cuestión de que son todo lo que tengo”, afirmó.

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“Me muero si me falta uno de ellos”, agregó al hablar de Pablo y Matías. La frase resumió el peso emocional que tuvo el tratamiento de su hijo y que, según describió, continúa presente en su vida cotidiana.

Dalila también recordó una conversación que mantuvo con su madrina después de conocer el diagnóstico. Contó que no conseguía identificar lo que sentía, pese a la intensidad del dolor que la acompañaba. “Le dije a mi madrina que no sabía qué me pasaba y me dijo: ‘Estás triste’”, relató.

“Me muero si me falta uno de ellos”: Dalila y el dolor por la enfermedad de su hijo

Pablo, que además comparte el ámbito musical con su madre y la acompañó en distintos escenarios, logró superar la leucemia tras el tratamiento. Sin embargo, para Dalila, la recuperación no eliminó la marca que dejó el proceso ni el temor ante la posibilidad de que sus hijos atraviesen una situación similar.

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