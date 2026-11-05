Llega a Colombia la ASUS ProArt P16, equipada con el superchip Nvidia RTX Spark y 128 GB de memoria unificada

ASUS presentó en Colombia la ProArt P16, su primera laptop equipada con el superchip NVIDIA RTX Spark. (Asus)

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ASUS presentó en el mercado colombiano la ProArt P16 (H7607), la primera computadora portátil para creadores y desarrolladores equipada con la plataforma NVIDIA RTX Spark. El equipo lleva cómputo de clase superordenador a un formato móvil de 12,9 milímetros de grosor y 1,77 kilogramos de peso, pensado para la ejecución de agentes de inteligencia artificial locales y flujos de trabajo generativos de alta demanda técnica.

El dispositivo combina soporte nativo del ecosistema CUDA con hasta 128 GB de memoria unificada y capacidades de procesamiento agéntico autónomo que operan directamente en el hardware. A diferencia de la inteligencia artificial tradicional, que requiere que el usuario inicie cada acción de forma manual, la IA agéntica comprende el contexto y la intención de quien la utiliza para proponer, planificar y ejecutar tareas complejas de manera autónoma.

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Al funcionar en el propio dispositivo, este tipo de IA mantiene las instrucciones y los datos personales dentro de la computadora, permite trabajar sin conexión a internet y evita pagos de suscripciones adicionales en la nube.

El equipo alcanza un rendimiento de hasta 1 petaflop en precisión FP4 con un consumo de 80 vatios. (Asus)

El superchip Grace Blackwell alcanza 1 petaflop con 80 vatios de consumo

En el centro del equipo se ubica la arquitectura SoC del superchip NVIDIA RTX Spark, que interconecta mediante el enlace de alta velocidad NVLink-C2C un procesador NVIDIA Grace de 20 núcleos con una GPU NVIDIA Blackwell RTX de hasta 6.144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de quinta generación. Esta integración permite alcanzar un rendimiento computacional de hasta 1 petaflop en precisión FP4, con un TDP de 80 vatios en un chasis ultradelgado.

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“Con NVIDIA RTX Spark, la ProArt P16 reúne en un único dispositivo portátil tres experiencias que antes exigían plataformas especializadas: ejecutar agentes avanzados de IA de forma local, acelerar los flujos de trabajo de los creadores de contenido y ofrecer experiencias de gaming impulsadas por las tecnologías de NVIDIA RTX”, afirmó Alexandre Ziebert, gerente de Technical Marketing de NVIDIA para América Latina.

Un sistema de refrigeración que elimina el ruido en cargas moderadas

Para disipar el calor sin generar estrangulamiento térmico, ASUS diseñó una arquitectura de refrigeración con cuatro componentes. El sistema 0 dB Ambient Cooling detiene por completo los ventiladores cuando el equipo opera bajo cargas de trabajo moderadas o ligeras. Un diseño de flujo de aire interno con doble ventilador redirige corrientes frías hacia los componentes y las tuberías de calor principal.

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El superchip NVIDIA RTX Spark combina un procesador Grace de 20 núcleos con una GPU Blackwell RTX de hasta 6.144 núcleos CUDA. (Reuters)

La toma de aire a través del teclado aspira aire fresco desde esa superficie para incrementar el volumen interno del chasis y mantener frías las zonas de contacto manual. Por último, una bisagra oculta desvía el flujo de aire caliente hacia afuera sin que impacte en la pantalla, mientras un filtro integrado evita el ingreso de partículas al sistema.

La memoria unificada permite correr modelos de hasta 120.000 millones de parámetros

La arquitectura de memoria unificada de la ProArt P16 integra un pool compartido de alta velocidad LPDDR5X de hasta 128 GB, que elimina los límites de ancho de banda entre la CPU y la VRAM tradicional.

Esta especificación permite ejecutar en local modelos de lenguaje extenso (LLM) de hasta 120.000 millones de parámetros, con una ventana de contexto de 1 millón de tokens, además del renderizado OptiX/DLSS de escenas 3D de más de 90 GB y la edición multitarea de video en formato 12K 4:2:2.

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La memoria unificada LPDDR5X de 128 GB permite ejecutar modelos de lenguaje de hasta 120.000 millones de parámetros. (Asus)

En software, el equipo llega optimizado para ejecuciones CUDA sobre Windows en arquitectura Arm. El ecosistema incluye ASUS MuseTree, una herramienta de generación de imágenes basada en el modelo FLUX.2 que utiliza precisión NVFP4 para acelerar la creación gráfica local, junto con ASUS Zenni Claw y StoryCube, software de asistencia agéntica y gestión inteligente de bibliotecas multimedia. También cuenta con compatibilidad validada para plataformas de automatización como Hermes Agent y la canalización de nodos en ComfyUI.

Una pantalla OLED de 1.600 nits y batería de máxima capacidad para vuelos

La experiencia visual corre por cuenta de un panel táctil ASUS Lumina Pro OLED 4K de 16 pulgadas en formato 16:10, con precisión de color Delta E menor a 1, cobertura del 100% del espacio DCI-P3 y certificación VESA DisplayHDR True Black 1400. El brillo máximo llega a 1.600 nits, con una tasa de refresco variable de 120 Hz y un tratamiento antirreflejos que reduce los destellos en un 65%. El equipo incluye una suscripción gratuita de tres meses a Adobe Creative Cloud.

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Diseñada bajo el estándar de resistencia militar MIL-STD 810H, la ProArt P16 incorpora una batería de 99,9 Wh, la capacidad máxima admitida para vuelos comerciales.

La pantalla Lumina Pro OLED 4K de 16 pulgadas alcanza un brillo máximo de 1.600 nits y cobertura del 100% del espacio DCI-P3. (Captura/Asus)

Su conectividad comprende tres puertos USB 4 Tipo-C a 40 Gbps con DisplayPort y Power Delivery, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A a 10 Gbps, salida HDMI 2.1 FRL, lector de tarjetas SD Express 7.0, conector de audio combinado de 3,5 milímetros y conectividad WiFi 7 a 2,88 Gbps. Se completa con el touchpad háptico ASUS HapticPad, un sistema de audio estéreo de seis altavoces con Dolby Atmos y una matriz de tres micrófonos.

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Precios desde $14.999.000 y disponible desde hoy en Colombia

La ProArt P16 con NVIDIA RTX Spark está disponible desde el 5 de noviembre en el mercado colombiano, con un precio sugerido de $14.999.000 para la versión de 32 GB de memoria RAM y $25.999.000 para la versión de 128 GB.

La compra incluye una suscripción de tres meses a Adobe Creative Cloud, tres meses de Google AI Pro y dos meses de acceso a Perplexity Pro, además de 3.000 créditos de bonificación. El equipo cuenta con garantía de fábrica de dos años y la opción de adquirir protección contra daños accidentales durante el primer año desde la compra, al registrar el dispositivo a nombre del usuario a través de la aplicación MyASUS o el sitio web oficial de la compañía.

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