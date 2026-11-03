Tecno

Google cortará el buscador a las escuelas que rechacen su IA para estudiantes

La empresa revierte la activación automática de agosto en Classroom, una aplicación que usan más de 150 millones de docentes y alumnos

Google desactivará por defecto Gemini, Gemini Notebook, Gemini en Classroom y el buscador en las cuentas escolares a partir de 2027. (Reuters)
Google desactivará por defecto Gemini, Gemini Notebook, Gemini en Classroom y el buscador en las cuentas escolares a partir de 2027. (Reuters)
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Google anunció que las herramientas de IA quedarán apagadas por defecto en las cuentas escolares de estudiantes de primaria y secundaria a partir de comienzos de 2027, según The New York Times. Las escuelas que decidan no activarlas también perderán el acceso al buscador de Google.

El anuncio figura en una publicación de Chris Phillips, vicepresidente de educación de Google. El acceso a Gemini, Gemini Notebook, Gemini en Classroom y el buscador “será desactivado por completo” en las cuentas de estudiantes hasta que los administradores de cada escuela lo activen.

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Phillips explicó al Times por qué el buscador queda incluido: “La búsqueda y la IA están profundamente integradas”. Si una escuela rechaza la IA, los alumnos “no tendrán acceso a la búsqueda” y verán un mensaje de su escuela que indica que no está disponible.

Las escuelas que rechacen activar la IA perderán también el acceso al buscador de Google para sus alumnos. (Reuters)
Las escuelas que rechacen activar la IA perderán también el acceso al buscador de Google para sus alumnos. (Reuters)

Las versiones difieren. La empresa le aclaró a Engadget que los administradores podrán activar cada producto por separado y que no se trata de todo o nada. Phillips, en cambio, describió al Times un bloqueo conjunto.

Una marcha atrás respecto de agosto

En agosto, Google había activado por defecto las funciones de IA dentro de Classroom, su aplicación para organizar tareas, en las escuelas de primaria y secundaria que ya permitían a los alumnos usar Gemini. Algunos directivos escolares se molestaron, según el Times. El cambio de ahora revierte esa decisión.

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Classroom lo usan más de 150 millones de docentes y estudiantes en el mundo, según The Verge. En octubre, legisladores estadounidenses le pidieron a Google explicaciones sobre los posibles daños de poner sus productos de IA en las aulas, y grupos de defensa y senadores sumaron críticas, según informó NBC News.

Esta es una plataforma educativa que conecta profesores y estudiantes. (Google)
Classroom, la aplicación escolar de Google, es usada por más de 150 millones de docentes y estudiantes en el mundo. (Google)

Algunos distritos ya habían puesto límites por su cuenta. En septiembre, la ciudad de Nueva York estableció una moratoria de un año para el uso de herramientas de IA generativa por parte de alumnos hasta octavo grado, y el sistema escolar de Los Ángeles aplicó una restricción similar, informó Engadget.

Ars Technica señaló que Google podría ofrecer una versión del buscador para escuelas sin IA, pero no lo hace. La mayoría de las búsquedas muestra ahora arriba un resumen generado por IA, y la empresa empuja a los usuarios hacia su modo conversacional.

Un tutor que no da la respuesta directa

Junto con el cambio de controles, Google lanzó Guided Learning (aprendizaje guiado) en Classroom, disponible desde el 3 de noviembre en todo el mundo. La herramienta funciona como un tutor: plantea preguntas y desglosa los problemas paso a paso, en lugar de entregar el resultado final.

En agosto, Google había activado por defecto las funciones de IA en Classroom, una decisión que ahora revierte. (Reuters)
En agosto, Google había activado por defecto las funciones de IA en Classroom, una decisión que ahora revierte. (Reuters)

La empresa llevará esa función al buscador de las cuentas de estudiantes. Si detecta que un alumno pide ayuda con la tarea, por ejemplo al pegar un problema de física, mostrará preguntas para razonar y no la solución. Empezará en noviembre con una prueba piloto en escuelas seleccionadas de Estados Unidos.

Desde comienzos de 2027, los distritos que permitan la IA tendrán dos opciones de búsqueda, según el Times: una con resúmenes y chat de IA, como la versión para el público general, y otra con aprendizaje guiado. En esta última, los docentes podrán revisar las conversaciones de los alumnos con el chatbot, dijo Brit Mennuti, responsable de producto de Classroom.

El Times probó la versión para consumidores de Guided Learning y obtuvo un ensayo detallado como respuesta a una consigna de historia de nivel avanzado. Mennuti afirmó que la versión escolar, aún en prueba, tiene más restricciones. Google reconoce que sus productos de IA generativa pueden cometer errores.

Legisladores de Estados Unidos pidieron en octubre explicaciones a Google sobre los riesgos de la IA en las aulas. (Europa Press)
Legisladores de Estados Unidos pidieron en octubre explicaciones a Google sobre los riesgos de la IA en las aulas. (Europa Press)

Google dijo que compartirá más detalles con las escuelas en los próximos meses, antes de que los cambios entren en vigor.

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