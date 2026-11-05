Economía

El Banco Central ya compró más de USD 16.000 millones en 2026, pero las reservas cayeron por un pago al FMI

La autoridad monetaria adquirió USD 42 millones este jueves. El cumplimiento de un compromiso con el organismo multilateral redujo las tenencias brutas por debajo de los USD 50.000 millones

El BCRA suma USD 51 millones en lo que va de noviembre. (Foto: Reuters)
El BCRA suma USD 51 millones en lo que va de noviembre. (Foto: Reuters)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares este jueves y ya acumula más de USD 16.000 millones en lo que va del año. Sin embargo, las reservas internacionales brutas perforaron los USD 50.000 millones por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La entidad encabezada por Santiago Bausili adquirió USD 42 millones y, con esta compra, suma USD 16.015 millones desde la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario en enero de 2026. Así, ya superó en más de 60% la meta anual de acumulación de divisas acordada con el FMI, que había sido establecida en 10.000 millones de dólares.

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La estimación del Gobierno es que las adquisiciones de divisas ronden los USD 20.000 millones al cierre del año. Con ese volumen de reservas, la autoridad monetaria busca contar con mayor margen ante eventuales episodios de presión sobre el mercado cambiario en 2027.

El ritmo de las intervenciones había intensidad hacia el final de octubre. En las últimas nueve ruedas, el BCRA intervino con compras en apenas cuatro oportunidades. La operación de este jueves, además, fue la segunda del mes.

El resultado de octubre fue de USD 1.396 millones, una cifra cercana a tres veces los USD 473 millones comprados en septiembre, que representó el menor registro mensual del año.

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Antes, el Banco Central había adquirido USD 768 millones en agosto y USD 2.162 millones en julio. En junio, las compras totalizaron USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones, y en enero, 1.158 millones de dólares.

En paralelo, las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada en USD 49.642 millones, con una caída de USD 793 millones frente al cierre previo.

Fuentes oficiales de la autoridad monetaria confirmaron a Infobae que la variación negativa se explicó por un pago al Fondo Monetario Internacional de 880 millones de dólares. El alza del precio del oro a USD 4.124 compensó la merma. La suba del metal elevó la valuación de los activos que integran las tenencias de la autoridad monetaria.

El nuevo desembolso del FMI

El vencimiento coincide con una instancia decisiva del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El equipo técnico del organismo dio su aprobación la semana pasada a la tercera revisión del programa, aunque aún resta la evaluación del Directorio Ejecutivo. Ese paso habilitaría un giro cercano a los USD 900 millones, previsto, en principio, para la primera semana de diciembre.

El FMI señaló que el Directorio Ejecutivo podría abordar esa revisión a comienzos del mes próximo. En el comunicado difundido tras la aprobación técnica, el organismo afirmó que el programa mantiene resultados “impresionantes”, aun frente a un escenario internacional más adverso. Entre los aspectos evaluados figuran la desaceleración de la inflación y el incremento de las reservas del Banco Central.

Según el Fondo, el BCRA acumuló más de USD 16.000 millones mediante compras de divisas desde el inicio del año. El dato formó parte del análisis del organismo sobre la evolución del programa económico.

El comunicado vinculó esa acumulación de reservas con un contexto externo más exigente. También incluyó la baja de la inflación entre los indicadores considerados para evaluar la marcha del acuerdo.

El Fondo, además, destacó el diálogo con el Gobierno. “El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con políticas disciplinadas y reformas orientadas al mercado en el marco del programa”, señaló el comunicado.

La entidad condicionó el envío del caso al cumplimiento de las medidas aún pendientes. “Una vez concluidas las medidas acordadas restantes, se prevé que la tercera revisión se presente al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración a principios de diciembre”, indicó el organismo.

La definición del Directorio Ejecutivo, prevista para los primeros días de diciembre, será necesaria para que se concrete el desembolso de alrededor de USD 900 millones.

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