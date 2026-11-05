Entre juegos y convivencia armoniosa: un hallazgo derribó la creencia sobre los jaguares solitarios

Un estudio de trece años en el Pantanal brasileño documentó vínculos familiares entre jaguares en Porto Jofre (YouTube/@Documentalesdelmundo)

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Durante 13 años, los ríos del norte del Pantanal brasileño fueron escenario de encuentros entre jaguares que no siempre terminaron en disputa.

Al seguir a los animales, un equipo de investigación halló que los vínculos familiares influyen en parte de sus contactos y describió una red de relaciones que cuestiona la idea de una especie estrictamente solitaria.

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El trabajo se realizó en Porto Jofre, en el Pantanal Norte, en el estado brasileño de Mato Grosso. Las condiciones de la zona permitieron registrar encuentros directos entre los felinos, de acuerdo con la investigación.

Discover Wildlife informó que los resultados fueron publicados en Animal Behaviour, una revista científica especializada en comportamiento animal. La investigación reunió observaciones directas y datos sobre los vínculos familiares de los jaguares.

El equipo de investigación identificó a 459 jaguares y examinó 167 encuentros sociales durante 1.710 días de recorridos fluviales (REUTERS/Sergio Moraes)

El equipo identificó a 459 jaguares. Según el trabajo, se trata del mayor conjunto de datos de largo plazo sobre interacciones observadas directamente entre ejemplares de esta especie.

A partir de ese registro, los investigadores examinaron 167 encuentros sociales en los que participaron 69 animales.

La mayoría de los encuentros no terminó en conflicto

Durante el período de observación, el equipo realizó 1.710 días de recorridos sistemáticos por los ríos de Porto Jofre. Ese seguimiento permitió reconocer a los animales, reconstruir parte de sus relaciones familiares y registrar sus encuentros, según se detalla en el estudio.

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De los 167 episodios registrados, el 24,5 % fue clasificado como agonístico. El término se usa para describir conductas relacionadas con la disputa, la competencia o el conflicto.

Solo el 24,5 % de los contactos observados entre los felinos correspondió a episodios de disputa o conflicto (YouTube/@Documentalesdelmundo)

En cambio, el 36,5 % de los contactos fue neutral y el 38,9 % correspondió a interacciones afiliativas, es decir, comportamientos de cercanía sin enfrentamiento.

Entre esas interacciones afiliativas, los investigadores registraron jaguares que comían, descansaban, se desplazaban, se acicalaban, cazaban o jugaban cerca de otro individuo.

Estos episodios no significan que todos los animales mantengan relaciones estables ni descartan que defiendan territorios. Sin embargo, muestran que, en el grupo observado, la agresión no predominó en los encuentros.

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Abigail Martin, directora del Proyecto de Identificación de Jaguares y coautora del estudio, explicó en declaraciones recogidas por el medio que el seguimiento prolongado permitió responder preguntas sobre la vida social de la especie que los estudios breves no pueden responder.

La disponibilidad de presas acuáticas y terrestres en el humedal reduce la probabilidad de enfrentamientos entre jaguares (YouTube/@NationalGeographicEspaña)

El Pantanal es el mayor humedal tropical del mundo y concentra la mayor densidad de jaguares conocida, de acuerdo con la información publicada por ese medio.

La revista indicó que la disponibilidad de presas acuáticas y terrestres puede reducir la probabilidad de que los encuentros deriven en disputas.

Casi el 68 % de las interacciones afiliativas ocurrió entre jaguares emparentados, sobre todo entre machos con vínculos familiares, según los resultados. Por el contrario, la mayoría de los episodios agonísticos involucró a animales cuya relación de parentesco era desconocida.

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Valeria Boron, autora principal del trabajo e integrante de WWF Reino Unido, afirmó en declaraciones recogidas por el medio que la investigación aporta la primera evidencia de que el parentesco influye en las relaciones sociales de los jaguares.

Casi el 68 % de las interacciones afiliativas ocurrió entre jaguares emparentados, con predominio de machos (YouTube/@NationalGeographicEspaña)

La autora vinculó los resultados con la hipótesis del parentesco. Esta explicación plantea que los animales emparentados pueden reducir sus disputas y tolerar con mayor facilidad la cercanía de sus familiares porque esa conducta favorece la continuidad de una misma línea genética.

El estudio no afirma que este mecanismo explique todos los encuentros entre jaguares. Sus datos muestran una asociación entre los vínculos familiares y una mayor proporción de interacciones afiliativas en el grupo analizado.

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Por eso, los resultados deben interpretarse dentro de las condiciones del Pantanal. La distinción es relevante para una especie que suele describirse como solitaria.

Los registros de Porto Jofre sugieren que la vida social de los jaguares puede incluir relaciones diferenciadas y que los vínculos familiares pueden ordenar parte de esos contactos.

Trece grupos conectados mostraron una organización social

Por primera vez en un trabajo sobre jaguares, el equipo utilizó un análisis de redes sociales para examinar cómo se distribuyeron los contactos dentro de la población.

El análisis de redes sociales reveló la presencia de trece grupos diferenciados y conectados entre sí en la población (YouTube/@Documentalesdelmundo)

Esta herramienta representa a cada animal y sus relaciones como una red. Así permite reconocer grupos con más conexiones internas y los enlaces entre distintos grupos.

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El análisis identificó 13 grupos diferenciados, aunque conectados entre sí. También mostró que unos pocos jaguares tenían una presencia mayor en los contactos que unían a los animales de su grupo con los de otros grupos, de acuerdo con los resultados del estudio.

Raissa Sepulveda, científica de conservación de Panthera y coautora del trabajo, indicó en declaraciones recogidas por el medio que el hallazgo permite observar cómo se organizan los encuentros y cómo se relacionan con los movimientos y los vínculos familiares.

Los autores plantean que las estrategias de conservación podrían considerar a los jaguares como integrantes de grupos conectados en términos sociales y espaciales, además de analizarlos como animales individuales.

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Unos pocos individuos concentraron los contactos que unieron a los animales de su grupo con los de otras comunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio señaló que la especie enfrenta la pérdida de hábitat, los conflictos con personas y la muerte directa causada por seres humanos.

Según informó la revista, los autores plantean que la desaparición de un jaguar que conecta grupos podría afectar a una parte más amplia de la población.

Esa posibilidad se desprende de la red observada en Porto Jofre y no permite extender la conclusión, sin más estudios, al conjunto de las poblaciones de jaguares.