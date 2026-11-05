Honduras asume presidencia de la Cumbre Iberoamericana y organizará encuentro de mandatarios en 2028

La delegación de Honduras propuso fortalecer la formación técnica de la juventud para vincularla con las demandas del mercado de trabajo.(FOTO: ASP Consultores)

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Honduras asumió por primera vez en su historia la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, un mecanismo de coordinación política y diplomática que tendrá bajo su responsabilidad durante los próximos dos años y que incluye la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2028.

El traspaso se concretó durante la XXX edición de este encuentro internacional, celebrada en Madrid, España, bajo la presidencia del rey Felipe VI, con la participación de representantes de los países que integran la comunidad iberoamericana.

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La nueva responsabilidad representa un cambio en el papel que Honduras desempeña dentro de este espacio multilateral. Además de participar en las reuniones y acuerdos regionales, el país deberá coordinar los trabajos preparatorios, promover los temas de interés común y organizar la próxima reunión de mandatarios.

La Secretaría Pro Témpore corresponde al país que recibe la sede de la siguiente cumbre y constituye el mecanismo encargado de dar continuidad a la agenda de cooperación entre una edición y otra.

Durante la sesión plenaria, el rey Felipe VI reconoció que Honduras ha mantenido su participación en el sistema de cumbres y destacó que esa trayectoria constituye un punto de partida para asumir la responsabilidad durante el bienio 2026-2028.

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Asfura pide cooperación inversión y empleo

En su intervención ante los representantes iberoamericanos, el presidente Nasry Asfura sostuvo que los compromisos adoptados en las cumbres deben convertirse en acciones que generen beneficios concretos para los ciudadanos, especialmente en países que enfrentan dificultades económicas y necesidades sociales.

El mandatario insistió en que Honduras busca aprovechar los mecanismos de cooperación internacional para atraer inversiones, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer las condiciones que permitan impulsar el crecimiento económico.

“No queremos que nuestros compromisos se queden únicamente en declaraciones. Queremos hechos, resultados y oportunidades reales”, expresó durante su participación.

El traspaso de la sede multilateral se concretó en Madrid durante la sesión plenaria presidida por el rey Felipe VI.

Asfura señaló que Iberoamérica dispone de recursos naturales, talento humano y capacidad productiva para enfrentar los desafíos económicos y sociales, pero consideró necesario fortalecer la colaboración entre gobiernos, empresas y organismos internacionales.

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En materia económica, defendió una mayor participación del sector privado como generador de empleo y crecimiento, y planteó que los gobiernos deben facilitar condiciones para atraer capital nacional y extranjero.

Entre los aspectos que mencionó figuran la seguridad jurídica y política, el acceso a energía a precios competitivos y la creación de condiciones que permitan desarrollar proyectos de inversión.

El planteamiento de Asfura apunta a que la cooperación regional no se limite a acuerdos diplomáticos, sino que pueda reflejarse en oportunidades para las empresas, los emprendedores y la población hondureña.

Oportunidades para los jóvenes

Otro de los asuntos abordados por el presidente hondureño fue la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y laborales para la juventud. Nasry Asfura destacó la importancia de fortalecer la formación técnica y facilitar que los jóvenes adquieran conocimientos y habilidades que respondan a las necesidades del mercado laboral.

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También mencionó el aprovechamiento de la tecnología como herramienta para mejorar la productividad y ampliar las oportunidades de desarrollo, e hizo referencia a la necesidad de mejorar servicios esenciales como educación, salud e infraestructura.

Estos temas forman parte de los desafíos que Honduras pretende colocar dentro de la agenda de cooperación iberoamericana durante el período en que ejercerá la Secretaría Pro Témpore.

La formación de capital humano, el intercambio académico y la transferencia de conocimientos entre los países pueden convertirse en áreas de trabajo para impulsar nuevas iniciativas regionales.

Cambio climático y seguridad alimentaria

El mandatario puso atención en los efectos del cambio climático sobre Honduras y otros países de Centroamérica, particularmente por la exposición de sus comunidades a sequías e inundaciones. Advirtió que los fenómenos climáticos extremos representan riesgos tanto para la población como para las actividades productivas y la estabilidad económica.

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El presidente Nasry Asfura pide que la cooperación iberoamericana genere inversión, empleo y resultados concretos

La vulnerabilidad climática tiene especial importancia para Honduras por las consecuencias que pueden generar los períodos prolongados de sequía y las lluvias intensas sobre la producción agrícola, el abastecimiento de alimentos y los medios de vida de las familias.

Asfura señaló la necesidad de garantizar asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables, especialmente durante las temporadas en las que la falta de lluvias afecta la producción y los ingresos de los hogares.

La asunción de la Secretaría Pro Témpore implica que Honduras deberá coordinar los trabajos que se desarrollarán entre 2026 y 2028, en conjunto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y los demás Estados miembros.

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Durante ese período se organizarán reuniones ministeriales, encuentros sectoriales, foros y otras actividades que permitirán preparar los temas que posteriormente serán discutidos por los jefes de Estado y de Gobierno.

La responsabilidad también incluye dar seguimiento a los compromisos de cooperación adoptados en Madrid y facilitar la continuidad de las iniciativas impulsadas por la comunidad iberoamericana.