Qué tan lejos llega el HONOR 600e con IA propia: radiografía de un gama media que juega en otra liga

El HONOR 600e pone la IA generativa de video al alcance de cualquier usuario sin suscripciones ni costos adicionales. (Composición Infobae: HONOR)

Hay un aforismo que suelen repetir las abuelas: “todo entra por los ojos”. Lo evoco porque resume mejor que cualquier ficha técnica la primera impresión que deja el HONOR 600e, un móvil de gama media que probé durante dos semanas y cuyo diseño y acabado distan mucho de lo que su precio sugiere.

Antes de dar mi veredicto sobre las características del equipo, vale la pena contar una anécdota cuyo protagonista fue el propio dispositivo. Viajaba en un bus del Metropolitano con el móvil en prueba cuando noté que el pasajero que se sentó a mi lado le echó un vistazo de reojo, con esa discreción calculada de quien no quiere que lo descubran mirando.

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No puedo saber con certeza qué cruzó por su mente, pero intuyo que lo confundió con un iPhone: ese terminal que para muchos encarna un lujo, tanto por su precio como por las especificaciones técnicas que ostenta.

El HONOR 600e cuenta con una ficha técnica equilibrada enfocada en la IA, la durabilidad, el almacenamiento masivo y la fluidez. (Captura HONOR)

La confusión no es casual. El equipo tiene una estructura unibody —similar a la de los iPhone— forjada al vacío con aluminio integrado, un marco metálico de aleación de aluminio de baja emisión de carbono de desarrollo propio, una textura micro-velvet agradable al tacto obtenida mediante proceso excimer y un bisel ultra delgado de 1,23 mm. Todo eso junto produce una sensación de solidez que no es habitual en esta franja de precio.

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La IA como argumento principal

Dicho esto, el diseño no es la mayor fortaleza del teléfono. Tampoco lo son la cámara ni el video. Lo es la inteligencia artificial. No en vano lo llaman ‘Genio de la AI’, y el apelativo le hace justicia.

El equipo trae plantillas de generación de imagen a video entre las que figuran “Maestro Solista”, “Abrazo Mágico”, “Feliz Cumpleaños”, “Ritmo Urbano”, “Mascota Exploradora”, “Dúo de Ensueño”, “Ballet Elegante”, “Mascotas en Acción” y “Estilo Libre”, entre otras. Con ellas es posible hacer que una mascota realice actividades humanas, que dos personas se den un abrazo mágico o fusionar a una persona con su personaje fantástico favorito.

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La función Imagen a video AI 2.0 te permite combinar hasta 3 imágenes para la creación de video. (Captura HONOR)

El HONOR 600e pone la IA generativa de video al alcance de cualquier usuario sin suscripciones ni costos adicionales: las funciones son nativas del dispositivo y se activan desde el momento en que se enciende por primera vez. En una industria donde generar videos con inteligencia artificial exige costosas suscripciones, esta decisión democratiza el acceso a la IA.

Cómo funciona la herramienta Imagen a Video 2.0

Primero, el usuario localiza la fotografía de origen desde la Galería nativa. Segundo, invoca la IA: desde la Galería, toca “Crear” en la esquina inferior derecha y selecciona “Image to Video”.

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Tercero, elige una de las 19 plantillas disponibles. Según el efecto, el sistema puede requerir una, dos o hasta tres fotografías para componer el resultado. Cuarto, para plantillas como “Estilo Libre”, la IA actúa como un artista que necesita dirección: el usuario puede escribir un texto describiendo al sujeto, la escena, la estética general, el tipo de movimiento e incluso si quiere que el clip tenga sonido.

La función IA Image to Video 2.0 ofrece aproximadamente 19 plantillas integradas y gratuitas que dan movimiento a tus fotos. (Captura HONOR)

Quinto y último, el equipo realiza el renderizado. El proceso tarda entre uno y tres minutos y produce un clip de entre tres y cinco segundos.

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Ese tiempo de espera es el punto más débil de la función. Al generar un video a partir de dos o tres fotos, la demora supera el minuto, lo que resulta largo si se tiene en cuenta que Grok Imagine Video 1.5 ya ofrece generación de video con voz humana y sonido ambiental en pocos segundos. Aun así, la espera se justifica porque la mayoría de las plantillas produce resultados que, a primera vista, no parecen artificiales.

“Animación Mágica”, la plantilla con mayor potencial educativo

De todas las herramientas que ofrece el dispositivo, la que más ha captado mi atención es “Animación Mágica”. Sin duda, es mi opción favorita por el enorme potencial didáctico que brindaría a los docentes para enriquecer sus sesiones de aprendizaje. Esta función tiene la capacidad de dar vida a los dibujos estáticos de los niños, transformando sus trazos en historias animadas.

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Al materializar sus creaciones, no solo se estimula su imaginación, sino que se desarrollan sus habilidades narrativas de una forma mucho más tangible y emocionante.

Botón físico diseñado específicamente como un acceso directo inteligente. Al presionarlo, interactuar con él o mantenerlo pulsado, despliega todo el ecosistema de herramientas de la capa de personalización que ves a su alrededor. (Captura HONOR)

Desde un enfoque pedagógico, esta tecnología actúa como un puente perfecto entre el arte tradicional y el entorno digital. Al ver cómo sus propios personajes cobran movimiento en la pantalla, los estudiantes experimentarían un refuerzo positivo inmediato que eleva su motivación y confianza creativa. Además, abriría la puerta a dinámicas donde los niños pueden redactar guiones o verbalizar las acciones de sus dibujos.

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El botón AI y la interfaz

El HONOR 600e incorpora un botón lateral multifunción equipado con tecnología contextual inteligente, capaz de adaptar dinámicamente sus herramientas al entorno de uso. Al encontrarse en la pantalla de inicio, este botón opera como un centro de accesos directos, permitiendo desplegar la cámara al instante, ejecutar “Circle to Search” para consultas visuales rápidas y gestionar de forma directa la función de “Recuerdos con IA”.

Al abrir una fotografía, el botón detecta el entorno y despliega un menú de edición avanzada que incluye “Circle to Search”, “Borrador IA” para eliminar objetos, “Mejora con IA” para optimizar la imagen y la creación automática de “Recuerdos con IA”.

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La cámara de 200MP con motor nocturno de IA y la función HONOR Connect amplían la fotografía y la conectividad de la serie HONOR 600.

Ahora bien, vale la pena detenerse brevemente en la estética de la pantalla de bloqueo. Al igual que en los iPhone modernos, el equipo permite modificar la tipografía del reloj y cambiar los colores para que combinen con el fondo de pantalla.

En MagicOS, los widgets no son solo ventanas que muestran información estática. Se agrupan en un sistema de tarjetas interactivas en la pantalla de inicio; con un solo toque sobre ellas, el sistema operativo te redirige a la función exacta de la aplicación sin que tengas que abrir el cajón de apps y buscarla manualmente, agilizando mucho el uso en el día a día.

Las debilidades del equipo

No todo convence. La cámara principal de 108 MP y la frontal quedan limitadas en video: solo graban a un máximo de 1080p a 30 fps, sin opción de 4K ni de 60 fps en Full HD. Para el rango de precio en el que compite, esa restricción es un punto débil difícil de ignorar.

Hoy, la creación de contenido para TikTok, Reels o YouTube exige como mínimo 60 fps en 1080p para lograr movimientos naturales, y el 4K ya es el estándar que el público espera. El teléfono se queda corto en ese terreno.

El HONOR 600e también sobresale por su excelente autonomía energética. (Captura HONOR)

La estabilización de video —tanto óptica como electrónica— también requiere optimización. Al grabar en movimiento, el metraje sufre de trepidación y saltos bruscos que rompen la fluidez. A nivel estético, el módulo cuadrado de plástico que encapsula las cámaras traseras resta coherencia al conjunto: integrar los lentes directamente sobre el chasis habría consolidado una identidad minimalista más sólida.

El altavoz es otro punto débil. Los bajos son casi inexistentes, el sonido se percibe ‘enlatado’ al ver videos, y al subir el volumen al máximo el audio se distorsiona: los agudos se disparan hasta resultar molestos.

Donde sí cumple es en fotografía nocturna. Si se usa exclusivamente la cámara principal de 108 MP en una calle iluminada, un restaurante o un concierto, el equipo responde bien. Solo hay que tener buen pulso mientras el modo noche hace su trabajo.

Finalmente, es menester mencionar que el móvil también sobresale por su excelente autonomía energética. Trae una celda de 6.520 mAh diseñada para durar hasta seis años, y una resistencia al agua certificada IP66 (protección contra agua y polvo) que añade tranquilidad en el uso cotidiano.