Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda en Dublín por el Nations Championship

Los Pumas jugarán el viernes frente a Irlanda en el Aviva Stadium, con Pablo Matera como octavo y Julián Montoya al frente del seleccionado argentino (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

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Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Irlanda el próximo viernes 6 de noviembre en Dublín, por el inicio de la segunda etapa del Nations Championship. El encuentro se disputará en el Aviva Stadium desde las 16:30 y podrá verse en vivo a través de Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

El seleccionado argentino contará con el regreso de Pablo Matera como número ocho y con cinco jugadores que tendrán su primera participación en un test durante 2026. Cuatro de ellos comenzarán el partido: Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía. El restante será el primera línea Joel Sclavi, que integrará el banco de suplentes.

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Felipe Contepomi, entrenador principal del equipo argentino, mantuvo a Julián Montoya como capitán. El hooker llegará a 120 partidos internacionales con la camiseta nacional, mientras que Matera y Mallía serán los vicecapitanes.

Juan Cruz Mallía vuelve a Los Pumas luego de la rotura de los ligamenos de su rodilla (REUTERS/Benoit Tessier)

La primera línea estará compuesta por Boris Wenger, Montoya y Francisco Moreno. Guido Petti y Rubiolo conformarán la segunda línea. En la tercera línea, González y Marcos Kremer se ubicarán como alas y Matera regresará a la función de octavo.

La presencia del jugador formado en Alumni como número ocho representa una de las modificaciones centrales del equipo argentino. El forward suma 127 caps y es uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel.

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Gonzalo García será el medio scrum y Tomás Albornoz estará a cargo de la conducción con la número 10. En el centro jugarán Chocobares y Justo Piccardo, mientras que Mateo Carreras y Bautista Delguy ocuparán las puntas. Mallía será el fullback.

Gonzalo García será el medioscrum del equipo (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El cruce en Dublín tendrá un antecedente reciente para el seleccionado argentino en ese estadio. En 2025, Los Pumas vencieron allí por 28-24 a los British & Irish Lions, en un partido que quedó entre las actuaciones más destacadas de la última temporada.

Ante Irlanda, el historial es adverso para el equipo nacional. Ambos seleccionados se enfrentaron por primera vez en 1952 y acumulan 25 partidos. Los Pumas consiguieron 8 triunfos, perdieron 16 encuentros y registraron 1 empate.

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El conjunto argentino buscará además su primera victoria frente a Irlanda en el Aviva Stadium. La última vez que derrotó al seleccionado del trébol fue en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 2015, cuando se impuso por 43-20 para avanzar a las semifinales.

También figuran entre los triunfos argentinos más recordados los obtenidos en los Mundiales de 1999 y 2007. El partido del viernes abrirá una nueva etapa del Nations Championship y pondrá a prueba a un equipo que combina referentes de extensa trayectoria con jugadores que intentarán afirmarse dentro de la estructura de Contepomi.

Los Pumas festejan la victoria frente a los Lions en el Aviva Stadium en 2025 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La formación de Los Pumas para visitar a Irlanda

Boris Wenger (11 caps) Julián Montoya (120 caps) – capitán Francisco Moreno (3 caps) Guido Petti (104 caps) Pedro Rubiolo (31 caps) Juan Martín González (51 caps) Marcos Kremer (83 caps) Pablo Matera (127 caps) – vicecapitán Gonzalo García (19 caps) Tomás Albornoz (24 caps) Mateo Carreras (36 caps) Santiago Chocobares (35 caps) Justo Piccardo (13 caps) Bautista Delguy (42 caps) Juan Cruz Mallía (51 caps) – vicecapitán

Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.