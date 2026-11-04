Optimismo en los mercados internacionales tras las derrota de Trump: suben las acciones y el petróleo cae 9%

Tras las elecciones, Wall Street retomó la operatoria con firmes ganancias.

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Las acciones estadounidenses suben con fuerza este miércoles después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, lo que plantea un escenario para un gobierno con mayor balance de poder en los EEUU.

Este mediodía el promedio industrial Dow Jones sube un 2,9%, mientras que el S&P 500 avanza un 1,9%. El Nasdaq Composite, de predominio tecnológico, registra un alza del 2,1 por ciento.

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Las elecciones de mitad de mandato históricamente han influido en el rendimiento de las acciones a corto plazo, pero no suelen mover mucho los mercados a largo plazo.

Los mercados rápidamente ajustaron sus precios ante una victoria demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado, así como ante la posibilidad de que iniciativas populares y funcionarios recién elegidos restrinjan la construcción de centros de datos.

Las acciones de AMD (+0,6%) ganan posiciones tras los buenos resultados del tercer trimestre de la compañía. Las acciones de fabricantes de chips, incluidas Nvidia (-1,6%) y Micron (-5,3%), operan con tendencia negativa. Los inversores también estarán atentos a las medidas que se tomen en materia de vivienda y farmacéutica tras las elecciones.

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Mientras tanto, los informes de ganancias de Arm Holdings (-5,2%), McDonald’s (+5,5%), Qualcomm (+2,5%), Novo Nordisk (+5,6%) y Uber Technologies ( +7%), entre otros, ofrecen datos alternativos sobre la salud del consumidor y la demanda de IA.

“Desde el plano estadístico, los analistas recordaron que el S&P 500 subió en el 100% de los casos en los doce meses posteriores a elecciones de medio término desde 1946 a 2022, con un retorno promedio del 14,4%, impulsado por el despeje de la incertidumbre política”, recordó Damián Vlassich, Team Lider de Estrategias de Inversión en IOL.

“Este vuelco parlamentario, que obligará a Donald Trump a transitar el tramo final de su mandato enfrentando comisiones de investigación bajo control opositor a partir de enero de 2027, redujo el valor del dólar e impulsó el repunte de los bonos del Tesoro estadounidense” evaluó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

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“Los operadores financieros interpretan que el inminente bloqueo legislativo limitará de manera sustancial la capacidad de gasto público de la Casa Blanca, al tiempo que anticipan la implementación de un marco normativo más riguroso para la inteligencia artificial que podría moderar la expansión económica y disuadir a las autoridades monetarias de aplicar nuevos incrementos en las tasas de interés”, agregó Morales.

Los precios de los bonos del Tesoro de EEUU mejoraban este miércoles, junto con la caída de las rentabilidades en unos cinco puntos básicos. El Treasury a diez años rendía un 4,90 por ciento.

A la vez, los precios del petróleo ceden 9% y sube el oro un 3,5%, otra vez por encima de los USD 4.000 la onza. Los inversores esperaban el próximo movimiento de Washington en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Donald Trump señaló q al Financial Times que Estados Unidos no tenía planes inmediatos de atacar Irán.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte bajaban 9%, a USD 94,30 el barril para entregar en enero. Los contratos futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos caían 7,9%, a 88,46 dólares.

Una victoria contundente

El Partido Demócrata ganó el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio término, un duro revés para el presidente Donald Trump y los republicanos. Los demócratas aseguraron 228 bancas en la Cámara de Representantes (se necesitan 218 para la mayoría) y 54 en el Senado (se necesitan 51 para controlarlo).

Le quitaron a los republicanos al menos siete bancas del Senado: Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur. El conteo sigue en desarrollo y las cifras pueden cambiar.

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En Texas, James Talarico se convirtió en el primer demócrata en 38 años en ganar una banca del Senado por ese estado, que es uno de los centros de la expansión de los centros de datos, las instalaciones que procesan la inteligencia artificial. Los mercados reajustaron sus expectativas ante la posibilidad de que nuevos funcionarios y medidas votadas en las urnas limiten su construcción.

El presidente Donald Trump eclaró a The New York Times que está “absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados” y que espera llegar a acuerdos con los demócratas. En Truth Social afirmó que los republicanos habrían ganado “por goleada” si él hubiera estado en la boleta, y publicó una gorra con la palabra “VETO”, la facultad del presidente de rechazar leyes aprobadas por el Congreso. A Fox News le dijo que la guerra con Irán influyó en el resultado y que vetará lo que considere “una locura”.

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