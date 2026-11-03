La exdirectora de operaciones de Xbox negó que la despidieran por violar normas y dijo tener "serias preocupaciones"

Helen Chiang negó que Microsoft la despidiera por violar políticas internas y expresó reparos sobre la aplicación de los estándares en su caso. (REUTERS/ Mike Blake/File Photo)

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Helen Chiang, la primera directora de operaciones de Xbox, negó que Microsoft la haya despedido por violar políticas internas y afirmó tener “serias preocupaciones” sobre cómo se aplicaron los estándares en su caso. Lo escribió el 2 de noviembre de 2026 en LinkedIn, tres meses después de ser promovida al cargo.

La publicación se titula “Clarity is Kindness” (“la claridad es una forma de amabilidad”). Chiang escribió que la especulación sobre su salida “creó una imagen de mí que apenas reconozco” y que “el silencio no debe confundirse con acuerdo”. Dijo que no contará lo ocurrido “paso a paso”.

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Microsoft no ha dado su versión. Una portavoz de la empresa dijo antes a Kotaku que no comenta asuntos de personal individuales, que agradece los años de servicio de Chiang y que le desea lo mejor.

Chiang rechazó imputaciones vinculadas con filtraciones de prensa, acoso, discriminación, fraude o paso a una empresa competidora. (LinkedIn)

Chiang tampoco aclaró por qué dejó el cargo. Cerró su texto con una frase que deja abierta la historia: “No es así como imaginé que terminaría mi historia aquí. Y no es la historia completa”. The Verge preguntó si evalúa una acción legal contra Microsoft y no había recibido respuesta.

Cuatro acusaciones que ella rechazó una por una

La versión que Chiang desmiente nació el 24 de octubre. Ese día, según describe GamesBeat, el sitio Eurogamer citó a una sola fuente interna anónima de Xbox que afirmó que la ejecutiva había sido despedida por una “violación de políticas”.

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En redes, otros observadores sostenían que se había ido tras no ser elegida para dirigir Xbox.

La salida de la directiva coincidió con un proceso de reestructuración en Xbox que abarcó miles de despidos y ventas de estudios. (Foto: Minecraft)

En su texto, Chiang respondió a cuatro supuestos. Dijo que no filtró información confidencial a la prensa y que solo habló con periodistas en entrevistas autorizadas por la empresa. Dijo que no se fue a un competidor.

Negó haber incurrido en discriminación, acoso, uso de información privilegiada, malversación u otro fraude. Y negó que se fuera por no obtener un puesto mayor.

La mención a un escándalo de 'nivel Nelson' alude a un personaje ficticio de los videos de capacitación ética de Microsoft. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Sobre ese último punto escribió que nunca buscó cargos más grandes, que la última vez que se postuló a un empleo fue en 2011 y que no pidió el puesto de directora de operaciones: la promovieron en julio. Aseguró que respalda “tanto los resultados” que logró como el trato que dio a su equipo.

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Su mención a un escándalo “nivel Nelson” tiene una explicación interna. Según Windows Central, que cita su propio conocimiento del caso, se refiere a un personaje ficticio de los videos de capacitación sobre conducta que Microsoft exige a sus empleados, y no al exejecutivo de Xbox conocido como Major Nelson, como algunos habían supuesto.

Un ascenso de julio y una salida tres meses después

Chiang ingresó a Microsoft en 2005. Pasó más de una década al frente de Minecraft y de su estudio Mojang.

En julio, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, la nombró la primera directora de operaciones de la división, con responsabilidad sobre ganancias y pérdidas de contenido, hardware, plataforma y servicios, y con reporte directo a ella.

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La directora ejecutiva Asha Sharma promovió a Chiang a la dirección de operaciones de Xbox apenas tres meses antes de su desvinculación. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

“Clarity is kindness” fue también la frase con la que Sharma describió al diario The Wall Street Journal las decisiones difíciles que toma para reordenar Xbox. Chiang tomó esas palabras para titular su despedida.

La salida ocurre durante una reestructuración de Xbox que, según Windows Central, incluyó miles de despidos, ventas de estudios y cierres. Kotaku señala que la próxima generación de consolas, llamada Project Helix, llegaría según versiones no confirmadas en 2028, y que Chiang habría tenido un papel central en ese reordenamiento.

Otra exejecutiva de Xbox, Shannon Loftis, comentó en la publicación de Chiang que está “con Helen todo el camino” y se preguntó quién filtró la información falsa y con qué motivos. Sharma dijo que dará novedades sobre el puesto de directora de operaciones, pero no precisó cuándo.

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